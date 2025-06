Los gobernadores presionan en el Congreso y preparan proyectos de ley que incomodan a la Casa Rosada

Reunión de gobernadores en el CFI

Los gobernadores de todos los signos políticos empiezan a poner en actividad el grupo de Whatsapp en busca de articular políticas comunes frente a lo que entienden como un “ahorcamiento” de parte de la Casa Rosada.

Promesas incumplidas, escasez de fondos y un diálogo que no encuentra una solución a los principales reclamos animó a los mandatarios provinciales que empiezan a presionar con anuncios de proyectos de ley que, de aprobarse, dejarían al oficialismo sin posibilidades de veto en el Congreso de la Nación.

Hace pocos días atrás la totalidad de los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones firmó lo que podría convertirse en un proyecto de ley por el que cambian el modelo de distribución del componente para obras viales del impuesto al combustible y la forma de distribuir los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

Los gobernadores llevaron sus reclamos a la Casa Rosada

La medida apunta a romper el cerco que impuso la administración nacional a las transferencias a las administraciones provinciales de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y a lograr un reparto menos discrecional de los ATN.

Este proyecto, que aún no fue ingresado al Senado de la Nación, está siendo redacatado por el bloque de Unión por la Patria a la espera de la orden de los jefes de los estados provinciales.

A esto se le sumó en las últimas horas la intención de un grupo de gobernadores del centro norte de avanzar con un proyecto de ley para tener tarifas eléctricas diferenciales en el verano.

Funcionaría en espejo a lo que se denomina “zona fría”: durante el invierno desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego los usuarios residenciales tienen descuentos en las tarifas de gas de entre el 30% y el 50% con el objetivo de aliviar el impacto del consumo energético. Unos 13 gobernadores del norte van a insistir con el pedido de tarifa eléctrica diferencial durante el verano para hacer frente a las temperaturas extremas.

Los gobernadores del norte insisten con tener una tarifa eléctrica diferencial en el verano

La iniciativa abarca a Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de algunos departamentos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El proyecto establece el financiamiento, vía un cargo adicional en las boletas del resto del país, de la reducción de los precios diferenciales de la energía, potencia y transporte, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año.

Ambos proyectos generan malestar en la Casa Rosada porque implicaría una readecuación de los ingresos que tienen las arcas nacionales y un aumento del costo de la tarifa eléctrica.

Pero no solo por eso, sino que deja al Ejecutivo en una encerrona que no podrá sortear como vino haciendo hasta ahora. Si esto avanza en Diputados y en el Senado, los impulsores no solo cuentan con los votos suficientes para aprobarlo sino también para insistir en el recinto en el caso de que Milei lo vete.

“Todo está sobre la mesa y todo forma parte de la negociación. Las provincias estamos muy ahogadas, no tenemos fondos y las promesas del Gobierno se incumplieron. Guillermo Francos -el jefe de Gabinete- ayer dijo que tenían 68 obras en rutas y que ya se lleva devengados más de 100 mil millones de pesos, esto es realmente insuficiente. Todos los distritos tenemos problemas con las rutas nacionales y se están ‘comiendo’ los impuestos que son nuestros, entonces no pueden decir que estamos afectando el superávit“, señaló un gobernador de los que participó del encuentro del CFI.

Por el lado de los gobernadores del norte esta no es la primera vez que presentan el reclamo y enfrentan más escollos en el Parlamento. Sin embargo, apuntan a la necesidad frente a las temperaturas “extremas” que no solo afecta a los usuarios residenciales sino también a la producción.

“Necesitamos energía más barata porque tenemos que usar riego intensivo por las altas temperaturas para poder producir. Además, no puede ser que nosotros generamos la energía y cuando vuelve nos sale más caro”, explicó un jefe de estado provincial del norte del país.

Los jefes de Estado provinciales quieren avanzar lo más rápido que se pueda para no quedar metidos en las internas por las elecciones de medio término. El Gobierno avisa que no está dispuesta a ceder y apuesta a retrasar cualquier dicusión, por ejemplo a través de estrategias parlamentirias como retrasar el llamado a las comisiones de Presupuestos que controla en ambas cámaras.

El escenario para el oficialismo en el Congreso se complica aún más si se tiene en cuenta que en el Senado hay proyectos con media sanción que Milei ya dijo que iba a vetar: un aumento de 7,2% de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria jubilatoria y emergencia en discapacidad.