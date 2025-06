Nacho Torres criticó a los que “ceban el mate al armador de turno de La Libertad Avanza” para “sobrevivir”

El gobernador Ignacio Torres criticó a los ex dirigentes del PRO que se suman a LLA

En meses definitorios para la conformación de listas electorales, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó con vehemencia a los dirigentes políticos, entre ellos del PRO, que le “ceban el mate al armador de turno de La Libertad Avanza” para perpetuarse en los cargos, y tomó distancia de la idea de apoyar una posible reelección del presidente Javier Milei. Incluso, rechazó que haya un “acuerdo electoralista sin contenido real”.

Al ser consultado por la vigencia del PRO, Torres remarcó que el partido amarillo continúa siendo “un partido con bases republicanas”, donde hay dirigentes y referentes que “profesan esta coherencia de no perder la identidad”. “Yo valoro esa gente. Prefiero pasar de un bloque de 90 diputados, a un bloque de 30 que tenga espíritu de cuerpo y coherencia, que caer en el alcahueterismo por ‘mojar’ y sobrevivir en una lista”, subrayó.

Desde su punto de vista, cuestionó a aquellos que ahora “hablan como Milei, se peinan como Milei” y “aplauden todo sin espíritu crítico”. “Eso le hace mucho daño a la dirigencia. En este nuevo tablero de la política, lo impostado no prende, nadie puede engañar al electorado. Esos que creen que cebarle el mate al armador de turno de La Libertad Avanza van a sobrevivir, podrán estar cuatro años más de diputado, pero no van a hacer la diferencia. Es una mirada mediocre de la política”, lamentó, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio por el canal A24.

Con una postura tajante, más distante con la intención de confluir en una alianza entre el PRO y LLA, el mandatario patagónico planteó que “no está mal perder elecciones, lo que no podés perder es identidad y esencia”. “Esas elecciones que se perdieron te hacen opositor. Podés acompañar medidas, pero hay cuestiones que no estamos de acuerdo, no somos lo mismo. Sería poco auténtico hacer un acuerdo electoral si no coincidís. Tener más escaños en el Congreso, ¿para qué?“, considero. Y agregó que con los libertarios ”nunca hubo una mesa de discusión de esa agenda parlamentaria para hacer un frente". “Hoy lo que veo es si estás adentro, hay que decir todo que sí, o estás afuera. No me representan esos acuerdos electoralistas sin contenido real".

“Voy a seguir defendiendo medidas que están bien de este gobierno, y voy a seguir rechazando medidas que atentan contra los intereses de la Nación o de mi provincia”, advirtió frente a las elecciones legislativas de octubre.

"No me representan esos acuerdos electoralistas sin contenido real", dijo Torres (Foto: Daniel Vides/NA)

“Hay que prepararse para tener una alternativa”

Consultado sobre la postura del titular del PRO bonaerense y diputado nacional, Cristian Ritondo, quien declaró hace una semana que trabajaría en una reelección de Milei, Torres se distanció de esa respuesta: “Si no hay alternativas, no es sano para la República Argentina, no es sano para la democracia”.

“Nosotros presentamos una alternativa, que no ganó las elecciones. Eso no quiere decir que no tengas una alternativa para otro momento de la Argentina. Hay que prepararse para tener una alternativa. Si no hay una sana vocación de poder, ¿para qué estás en un partido?“, se posicionó, ante la extensa entrevista, y volvió a cargar contra los referentes del PRO que migran de partido. ”Quien siempre va a resguardo de los vencedores, no le interesa el país y la Argentina, le interesa el poder por el poder mismo. Para mí, es mezquino y mediocre”, fustigó.

El gobernador Nacho Torres, con el ministro de Economía, Luis Caputo

Por otro lado, el gobernador de Chubut acusó al Gobierno nacional de actuar con “fanatismo”. “Hace poco vi a unos militantes de jóvenes, chicos de 25 y 26 años en Buenos Aires pegando carteles con frases reivindicando a los setenta en un Falcon Verde. Son chicos que no vivieron los setenta. Ese fetichismo lo tuvo el kirchnerismo, hacia el otro lado, e hizo una utilización política. Eso es tan demagogo y repudiable como el kirchnerismo”, lamentó. “A los chicos que nacieron en democracia no hay que llenarles de odio del pasado”, remarcó.

En contraste, instó al Gobierno a confluir en una mesa de trabajo para “discutir en serio”: “Tengamos una mesa de trabajo, dejemos de discutir pavadas por Twitter y pongámonos a laburar en una Argentina que las futuras generaciones estén orgullosas de lo que pudimos hacer en conjunto”. Por eso, criticó al Gobierno por pretender “evitar el conflicto real” y puntualizó que “el conflicto no es pelearse con (Ricardo) Darín por lo que vale una docena de empanadas, eso es circo, es correr el eje de lo importante”.

El gobernador de Chubut reconoció en Milei que se trata de un mandatario “que responde a lo que la coyuntura demandó en este tiempo de pospandemia”, valorando que “da muestra de ser coherente y auténtico, pero se contradice mucho en otras”. En sus palabras, “son contradicciones inherentes a un espacio liberal que en algunas cuestiones parece ser conservador en lo discursivo”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Nacho Torres. El gobernador patagónico dijo que "hay fanatismo" en el Gobierno

En contraste, valoró que se está dando “una discusión pre ideológica, con el equilibrio fiscal o tipo de cambio flotante”. “Hay una confusión de que el plan económico es libertario, cuando es sentido común y la gran mayoría estamos de acuerdo”. Pero fustigó contra aspectos de la “batalla cultural” en la que afloran “contradicciones”: “Esto de que Zamba diga una cosa, y el otro día demonice a Groucho Marx (sic), eso atrasa. Tenemos que fomentar el espíritu crítico y no imponer ideologías, sobre todo a los más chicos. Hay que tener las dos campanas y dos librerías”.

Profundizando en su análisis, revindicó que el Gobierno esté sosteniendo principios económicos como “no gastar más de lo que se produce”, algo que, según él, “se sostiene desde un Perón hasta un gobierno socialista en Chile”. De acuerdo con el mandatario chubutense, uno de los logros de Milei fue darle “una épica a una discusión y equilibrio fiscal que era aburrida. Eso es meritorio”.

“El gobierno es monotemático con una concepción de que se ocupa de tres cosas: la macroeconomía, las relaciones exterior y la seguridad interior. Eso conceptualmente puede estar de acuerdo, pero la Argentina tiene una matriz fiscal que responde a otro concepto que hay jurisdicción nacional, como rutas, puertos de aguas profundas, qué hacemos con eso. Es una cuestión de derechos y obligaciones. Esto nace con la discusión de unitarios y federales, todavía no está del todo claro”, precisó.

Consultado sobre lo que le plantería a Milei, propuso que le diría que avancemos y que hay “una oportunidad histórica” de “ir a la revolución de la normalidad”. “La única forma de salir es teniendo la humildad de escuchar al interior profundo que genera, trabaja y necesitan para salir adelante. Esas divisas que demanda el gobierno sale de ese mal llamado interior de la Argentina, que nos sentemos y tengamos una mesa de trabajo, que dejemos de discutir pavadas y nos pongamos a laburar en una Argentina que estén orgullosas de lo que pudimos hacer”, concluyó.