La resistencia macrista: los dirigentes del PRO que rechazan el acuerdo con la Libertad Avanza y la opción de reeditar Juntos por el Cambio

Los intendentes del PRO Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Etcheverry (Lobos) y María José Gentili (9 de Julio)

En el PRO de la provincia de Buenos Aires son tiempos de definiciones, y el diputado nacional Cristian Ritondo lo sabe. En los últimos 10 días, el presidente del partido a nivel provincial encabezó una reunión en La Plata, en una puesta en escena de poder territorial; también se reunió con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, convocó a la mesa bonaerense partidaria para dirimir las diferencias internas y analizó con el libertario Sebastián Pareja las dudas en torno a la estrategia electoral de cara a las elecciones del 7S: ¿Hasta cuánto ceder para acordar con La Libertad Avanza y conformar un frente anti K?

A menos de un mes del plazo de la justicia electoral para la inscripción de las alianzas, el tiempo apremia. En la reunión del lunes, que realizó vía zoom, un grupo de dirigentes volvió a alertar sobre el riesgo que representa para el partido que supo gobernar la provincia entre 2015 y 2019 quedar relegado y subsumido a LLA. Es la resistencia macrista que, además, comenzó a explorar la posibilidad de reeditar la alianza de Juntos por el Cambio.

Se trata del mismo planteo que realizó la exgobernadora María Eugenia Vidal en la última convención nacional del partido que se realizó en las oficinas del PRO de la calle Balcarce, bajo el argumento del destrato de LLA hacia el macrismo, sobre todo en la campaña para las elecciones porteñas. Son heridas que aún cierran.

Entre quienes plantean más reservas a un acercamiento exclusivo con los libertarios figuran Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Etcheverry (Lobos) y María José Gentili (9 de Julio). “Hay muchos que no quieren tener diálogo en sus territorios porque no hay buena relación, pero hay otros que lo que plantean es que no están conformes con lo que piden los libertarios. Son cosas distintas”, explicó a Infobae un referente provincial del PRO.

La discusión, aseguran, es por la gobernabilidad en los municipios que hoy controla el partido amarillo. “Si hay 13 municipios, y en nueve hay problemas, bueno, evidentemente es porque no hay una bajada clara o no hay un orden claro por parte de los referentes”, indicó un jefe comunal del PRO a Infobae.

La bandera de este grupo de intendentes es una: quien tiene el territorio es quien tiene en definitiva la autoridad para armar las listas. Es decir, no quieren ceder los primeros lugares de las listas de concejales que hoy gobierna el macrismo y que exigirían los libertarios. En la reunión del martes con Ritondo, Pareja se comprometió a rever esta situación

“La mayoría los intendentes no estamos viendo avances. Y los referentes libertarios de cada distrito, por lo visto no tienen una directiva clara y concreta. Lo que buscamos es que se respete lo que venimos laburando, que es un tema de gobernabilidad también, porque en la gran mayoría de los municipios los concejales libertarios terminan siendo opositores a las políticas públicas que realizamos. Entonces, lo que uno busca son reglas claras, que haya un orden y eso hoy en la práctica no sucede”, graficó.

Y advirtió: “Si esta es la postura, no va a haber frente electoral y se va a romper todo”.

Fotografía: Jaime Olivos

Ritondo empuja y sostiene el acuerdo. Lo defendió en la convención nacional, donde planteó los ejemplos provinciales donde el PRO se presentó por afuera de un frente con los libertarios y quedó relegado. El caso CABA es paradigmático. Saben del riesgo altísimo de diversificar la propuesta ante un peronismo que seguramente se presente unido. En la misma postura se encuentra el diputado nacional Diego Santilli, los intendentes Ramón Lanus (San Isidro) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); y los diputados provinciales Matías Ranzini y Agustín Forchieri y el senador Alejandro Rabinovich.

Martínez, cercana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya planteó en voz alta que el PRO no puede perder su identidad en el acuerdo con los libertarios y, a su vez, presiona por la incorporación de dirigentes radicales y de la Coalición Cívica.

Hasta ayer por la tarde, los intendentes de Mar del Plata (Montenegro), Pinamar (Juan Ibarguren) y Zárate (Marcelo Matzkin) eran los más propensos para el acuerdo, “aunque aún no hablaron con LLA sobre las listas”, según detalló un dirigente amarillo de la primera sección electoral a este medio. En el resto, amplió, “no hay consenso para que ocurra un acuerdo, porque no se llevan bien con LLA en sus distritos, desconfían o no quieren y prefieren aliarse con otros partidos”.

Marcelo Matzkin, ante la consulta de Infobae, sintetizó la situación de indefinición que atraviesan algunos intendentes: “No están las pautas claras de cómo llegar a ese acuerdo. La voluntad de acuerdo está manifiesta de los dos lados. El PRO tiene que mantener su liderazgo en los municipios donde tiene intendencias. Eso es una parte fundamental del acuerdo; falta el establecimiento de algunos parámetros claros que los tiene que definir más a nivel de arriba”.

¿La reedición de JxC?

El partido que mira atento la definición macrista es la UCR. Son horas cruciales para la oficialización de la estrategia de cara al 7S y un dirigente radical bonaerense planteó ante Infobae: “Estamos teniendo diálogo con todos los actores que entendemos son afines y podemos terminar en una misma construcción… Donde no haya condiciones favorables para ese acuerdo, vamos a estar dispuestos a hablar con ellos y ver cómo construimos una alternativa de centro”.

La Coalición Cívica también está expectante. Su desempeño en CABA fue magro y no logró siquiera que Paula Olivetto obtenga un lugar en la legislatura porteña. En la legislatura bonaerense, el bloque pondrá en juego la banca de Maricel Etchecoin. “Allí se trabaja bien con la UCR y el PRO, hacen un trabajo de interbloque. Con lo que hay una idea de armar una tercera vía, o sea, ni Kicillof/Cristina Kirchner ni Milei”, señaló un operador de Elisa Carrió, que debe ratificar su decisión de postularse a diputada nacional. El viernes se hace el congreso nacional de la Coalición Cívica, y allí podría haber novedades.

En esta línea, un dirigente que trabaja cerca del intendente Pablo Petrecca planteó a este medio: “En Junín funciona bien Juntos por el Cambio. ¿Por qué cambiar? Tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que todos los que pensamos de manera parecida, y que creemos que el kirchnerismo está haciendo daño en la provincia de Buenos Aires, podamos ir todos juntos. Bienvenidos si se quieren sumar desde La libertad Avanza, trabajemos todos juntos para poder ganar y cada uno tendrá que ceder y hacer su parte".

Sin embargo, son varios en el PRO los que descartan de plano la reedición de JxC. “5% de expectativa de voto”, ironizó un dirigente bonaerense. Otro utilizó un ejemplo más que gráfico: “Tengo un amigo que arregla televisores blanco y negro en la Quinta Avenida, entre los negocios de Apple y Samsung. ¿Cómo lo ves?“.