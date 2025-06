Escándalo en Mar del Plata: agredieron a un concejal que sesionó con una remera que recordaba la condena a Cristina Kirchner

Agredieron a un concejal de General Pueyrredón que sesionó con una remera que recordaba la condena a Cristina Kirchner

La sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón estuvo teñida de escándalo desde el comienzo, al punto que tan solo duró diez minutos, ya que debió entrar en cuarto intermedio tras las agresiones sufridas por Julián Bussetti, del PRO, quien asistió al recinto con una remera que recordaba la condena a Cristina Kirchner y hacía un repaso de los funcionarios K que fueron penados por la Justicia. No solo fue insultado a viva voz y mediante cantos por un grupo de personas que se sentó en el sector de “la barra”, sino que además le arrojaron distintos tipos de objetos y hasta un huevo.

“Yo no les tengo miedo: vengan, tiren huevos, folletos y grítenme ‘Hijo de puta’ por decir que Cristina se choreó todo. No me van a correr, no me van a callar. Me los banqué 12 años, ustedes bánquense la democracia”, desafió luego en sus redes sociales el concejal que responde al intendente Guillermo Montenegro y cercano al sector libertario.

Nada de lo que pasó fue inesperado, salvo el nivel al que escaló la violencia. Esta sesión, que debió haberse realizado hace dos semanas, fue pospuesta por la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, ya que se vislumbraba la posibilidad de que se desencadenaran incidentes.

Julián Bussetti fue agredido por militantes kirchneristas en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón

Este miércoles, todo estuvo dado para que sucediera. Del lado kirchnerista, Mariana Cuesta, jefa del bloque de Unión por la Patria, abrió la sesión con una defensa a su jefa política que contó con el respaldo de un numeroso grupo que colmó los asientos del sector conocido como “la barra”.

Luego, llegó la respuesta de Bussetti, con antecedentes de polémicas protagonizadas, quien se presentó con una remera que tenía estampado el inicio del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Kirchner y una taza con la leyenda “El llanto de Cristina presa y su furia por tener que usar la tobillera electrónica”, junto a la imagen de la ex presidenta de la Nación.

“Esto arrancó en el 2003 con una organización ilícita que armaron con un montón de funcionarios”, comenzó su exposición Bussetti, mientras el clima en el recinto iba sumando temperatura.

Agredieron a un concejal de General Pueyrredón que sesionó con una remera que recordaba la condena a Cristina Kirchner

Luego, mientras hacía un repaso de nombres de ex funcionarios condenados, los abucheos, los insultos y el canto de “hijo de puta” que llegaba de “la barra” iban tapando su voz, a pesar del micrófono.

Los militantes no se conformaron con eso. A sabiendas de cómo podía desarrollarse la sesión, habían preparado folletos que lanzaron mientras hablaba Bussetti. Los mismos, que incluían una foto del concejal marchando junto al kirchnerismo, decían: “Fuiste kirchnerista, macrista y ahora libertario”.

La remera de la polémica

“Tenemos a la reina de la banda, Cristina Fernández de Kirchner. Esto tienen que explicar, no el lawfare, que Clarín, que Magnetto, que el patriarcado y que sé yo cuánto viri viri. No pueden explicar nada. A casi todos los jueces que la condenaron los nombró Cristina, qué me vienen a hablar de Macri”, desafiaba el representante del PRO en el momento en que todo se desmadró.

Mientras la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, daba por finalizado su intento de llamar a la calma y anunciaba un cuarto intermedio, las agresiones avanzaron en la escala de violencia y varios compañeros de espacio de Bussetti debieron rodearlo para resguardar su retirada del recinto, al tiempo que volaban cosas, como un huevo que estalló junto a una banca.

La taza que llevó Bussetti al recinto

“Cagón. Mirá cómo corrés, pedazo de boludo”, se escucha que le gritan desde el otro bando al concejal mientras escapa de las agresiones.

Luego, en sus redes, Bussetti denunció que le robaron la polémica taza con la que asistió al recinto. “A seguir levantando la voz contra los violentos”, expresó.