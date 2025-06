Atentado a CFK: finalmente se abrirá el celular de Milman y analizarán los mensajes de diez meses

Milman declaró hace un mes y aportó la clave del celular.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente este jueves se abrirá el celular del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La pericia estará a cargo de Gendarmería, pero el análisis de los mensajes quedará a cargo del juzgado de María Eugenia Capuchetti.

El teléfono es un Iphone 14 que había sido secuestrado a fines de 2023, tras un fallo dividido de la Cámara Federal. Nunca se pudo acceder a su contenido porque Milman se negó a aportar la clave. Recién a fines de mayo, luego de algunos movimientos en la causa, el diputado hizo una declaración espontánea ante Capuchetti y aportó la clave de seis dígitos.

La jueza decidió que Gendarmería se encargue de la apertura y que se haga “una extracción de información limitada al lapso temporal” entre el 1 de julio de 2022, dos meses antes del atentado, y el 10 de mayo de 2023.

Además de los expertos de la Gendarmería, estará presente un perito designado por la querella.

La pista de Milman surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró el 30 de agosto de 2022 le escuchó a decir en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar pero regresó el 1 de septiembre, cuando se produjo el atentado.

El testigo que apuntó contra Milman ahora está acusado de falso testimonio, con un pedido de indagatoria.

Durante la investigación, la Justicia allanó la casa de Abello y le secuestró su teléfono. Llamativamente, los peritos de la DATIP nunca encontraron el supuesto mensaje que dijo haberle mandado al entonces diputado Marcos Cleri.“Llama la atención que, Cleri, persona para quien trabajaba el imputado, concurriera de manera espontánea y sin haber sido requerido su testimonio, a poner en conocimiento de la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5 la existencia de un mensaje de texto en el que Abello refería la frase en cuestión”, destacó Taiano al pedir la indagatoria.

En su declaración, hace un mes, Milman adelantó que en su teléfono hay mucho material borrado por “cuestiones de Estado”. “Mi teléfono no es un teléfono simple. Tengo relación con agencias internacionales de origen secreto, tenía fotos de familiares menores de edad, de cuestiones personales, y cuestiones de Estado. Como secretario de estado a cargo de la DNIC en ese teléfono había direcciones de narcotraficantes en la ciudad de Rosario, entre otras cosas”, dijo.

Sobre el borrado, Milman agregó que no era delito porque no había ninguna causa en su contra, al menos en ese momento. “Aunque hubiera estado intacto el teléfono, no había ninguna prueba. Y la justicia, cuando yo hice esto, no requería mi teléfono, puede repasarse la fecha exacta. Pero cuando la justicia lo requirió, y la HCDN lo autorizó, lo aporté inmediatamente”, opinó.

Mientras se lleva adelante el juicio oral contra los tres acusados del atentado (Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte), la jueza Capuchetti avanza con una investigación que está apuntada a una serie de irregularidades en la investigación posterior. En las últimas semanas, se tomaron declaraciones testimoniales y la Gendarmería está analizando la actuación de la Policía Federal.

La principal irregularidad apunta a la situación de Brenda Uliarte, quien se escapó de la Policía a pesar de que tenía una consigna policial.

Un video, que se agregó al expediente y fue revelado por Clarín, muestra que la joven salió de un edificio ubicado en Montes de Oca al 1200, donde se juntaba la banda de los “copitos”, y no fue detenida, pese a que ya había una orden de detención vigente. En la puerta del edificio había dos efectivos de inteligencia de la PFA.