En el PRO asumen que Máximo Kirchner será candidato y analizan su impacto en la estrategia electoral con LLA

Máximo Kirchner en la Plaza de Mayo

La confirmación de que Cristina Kirchner no podrá ser candidata reconfiguró parte del escenario electoral en la provincia de Buenos Aires. Aunque el peronismo, todavía envuelto en sus críticas internas, aún no definió cómo encarar este nuevo proceso, el nombre del diputado nacional Máximo Kirchner volvió a cobrar fuerza en las últimas horas, sobre todo para encabezar la lista de diputados provinciales en la Tercera Sección. Un Kirchner por una Kirchner en la única región donde el oficialismo conserva una ventaja estructural histórica, pero que, analizan, debe ser reforzada hasta por el más mínimo detalle.

En el PRO y en La Libertad Avanza tomaron nota. Ven muy posible un escenario con el líder de La Cámpora al frente de la boleta, en una elección bonaerense que tendrá poco de “local” y mucha discusión nacional, a pesar del desdoblamiento que promovió el gobernador Axel Kicillof.

“Yo lo veo a Máximo Kirchner candidato. O, en su defecto, a Mayra (Mendoza). Para mantener vivo el proyecto tienen que ganar la Tercera, sobre todo en una elección desdoblada, en un contexto donde se están dando baja participación de la gente en los comicios, y donde no hay una lista de candidatos nacionales empuje al resto de las listas”, analizó un importante dirigente del PRO de la provincia de Buenos Aires ante la consulta de Infobae. Y agregó: “Tienen que mostrar que ganan en la sección donde iba a jugar ella, que mantiene que liderazgo a pesar de estar inhabilitada, aunque ellos digan proscripción”.

El propio diputado nacional alimentó la especulación durante una entrevista en C5N, al no descartar que pueda reemplazar a su madre en la boleta. “Cuando uno tiene conducción, está siempre preparado para asumir los roles que haya”, afirmó, en el marco del acto del 18 de junio en Plaza de Mayo, donde el kirchnerismo buscó exhibir fuerza y cohesión frente a la situación judicial de la expresidenta, condenada y detenida por delitos de corrupción en la obra pública, en el marco de la causa Vialidad.

La expresidenta Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa (Reuters)

La semana que viene habrá un nuevo encuentro entre los armadores del PRO y La Libertad Avanza. Este será un tema de discusión, pero en el partido que preside Mauricio Macri saben que la lapicera en esta contienda particular la tendrán los libertarios, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza. “Si se oficializa lo de Máximo, tenemos que ver cuál es el mejor candidato. Puede ser alguien joven, como plantea La Libertad Avanza. En el PRO no tenemos un referente de peso en la Tercera para enfrentar a Máximo, salvo que baje una figura nacional”, reconocen desde las oficinas macristas de la calle Balcarce, y admiten: ”Es cierto que el candidato que vaya sabe que muy posiblemente pierda, pero hay que poner el cuerpo para enfrentar al kirchnerismo”.

Cuando todavía la candidatura de CFK estaba vigente, el Gobierno perfilaba una disputa particular bajo el eslogan “es kirchnerismo o libertad”. Circularon durante esos días varios nombres para enfrentar a la expresidenta, desde el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, hasta referentes de las redes sociales libertarias como Daniel “Gordo Dan” Parisini o, incluso, Iñaki Gutiérrez. Tras el fallo de la Corte Suprema, el escenario se modificó: "Es muy probable que ahora debamos volcarnos a un candidato más tradicional”, graficaron desde Casa Rosada.

En su conferencia de prensa de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo su lectura sobre este nuevo panorama: “Donde haya un candidato que sea el pasado, que sea la degradación de la Argentina, que represente corrupción o que represente un Estado cubano al que nos estaban llevando, nosotros estaremos del otro lado con la mejor propuesta, el mejor candidato y, en definitiva, mostrando lo que venimos haciendo desde hace un año y medio”.

De izquierda a derecha: Lule Menem, Karina Milei y Diego Santilli; enfrente, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Sebastián Pareja (Presidencia)

A su vez, un importante dirigente del PRO de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de Infobae, planteó otro análisis y señaló que Máximo Kirchner “no mueve el amperímetro” en términos electorales, pero aclaró: “Cristina tampoco lo hubiese movido mucho. En las últimas elecciones el peronismo sacó 55 puntos más o menos. Cristina te sumaba dos o tres puntos más, no mucho más”.

En esta línea, amplió: “Máximo no tiene carisma. La madre no le traslada los votos. Siempre negoció con el poder de su madre. Y encima irrita a tipos como (Fernando) Gray, que lo puede tener adentro. No creo que sea un buen negocio poner a Máximo”, advirtió el mismo dirigente, ex funcionario nacional, hoy en un rol parlamentario. El jefe comunal de Esteban Echeverría mantiene un enfrentamiento encarnizado con el líder de La Cámpora.

Por ahora son todas especulaciones. Pero en el cortísimo plazo deberán transformarse en certezas: en un mes cierran las listas. En ese tiempo, el armador libertario Sebastián Pareja deberá coordinar con el trío que representa al PRO en la negociación para crear un frente electoral anti K, Cristian Ritondo, Diego Santilli, y Guillermo Montenegro, cada una de las boletas en las ocho secciones electorales.

En ambos partidos conocen el axioma que sobrevuela en cada estrategia para la provincia de Buenos Aires: “El peronismo gana la tercera, el no peronismo se impone en el interior y el que gana la primera gana las elecciones”: tiene casi el mismo caudal de votos que la tercera, pero su composición es más heterogénea, con distritos como José C Paz, Merlo, Moreno o Tigre, pero también Vicente López, San Isidro y Pilar.