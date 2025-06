Un legislador porteño presentará un proyecto de ley para que los vecinos de CFK no paguen ABL hasta fin de año

Facundo Del Gaiso habló de su nuevo proyecto sobre la quita de ABL a vecinos de CFK

La confirmación de la condena a la expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, por parte de la Corte Suprema de Justicia, todavía resuena en todo el país. No solo en el arco político, sino también en lo social y comunitario.

En este sentido, la exmandataria deberá cumplir su sentencia en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. Un punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se transformó en un punto de ebullición y militancia para muchos, pero también de polémicas para un montón de gente que habita la zona.

Cristina Kirchner saluda a sus militantes desde el balcón de su departamento (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez).

En este contexto, el legislador porteño Facundo Del Gaiso presentará hoy en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley que establece la suspensión hasta fin de año del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a los vecinos de la presidenta del Partido Justicialista, como también la interrupción en el cobro de Ingresos Brutos a los locales comerciales. La iniciativa comprende a las viviendas y a los negocios que estén comprendidos entre las calles Luis Sáenz Peña, Carlos Calvo, Santiago del Estero y San Juan.

“Esto es un paliativo ante el infierno que están viviendo los vecinos, de ese polígono que comprenden esas cuatro cuadras y también de los locales comerciales”, argumentó Del Gaiso en comunicación con Radio La Red.

También contó que existe un bar que está cerrado hace semanas por la presencia de la militancia kirchnerista, que se queda por horas en la calle para acompañar a Cristina Kirchner. Y apuntó: “Creo que esto debería normalizarse y misma Cristina debería decirle a los que están ahí que dejen de acampar porque no pueden estar seis años acampando. No logran nada”.

Militantes toman la terraza de un edificio, en apoyo a la expresidente, Cristina Kirchner.

Asimismo, se expresó Diego Bever, vecino de la ex presidenta que reside en el barrio hace 30 años y que vive a 30 metros de la vivienda de Kirchner: “Vivo una situación complicada, más que nada, no solo por la gente, sino por el tema de la limpieza. Dejaron carteles pegados por todos lados, olor a pis, hacen sus necesidades en la calle, la estación de servicio de San Juan y San José tuvo que cerrar los baños para que no fueran. Y esto va más allá de cualquier ideología política”.

“Hoy fue el primer día, después del fallo, que amanecimos más tranquilos. Pero lo más probable es que, avanzando el día, se junte más gente porque la promesa de la gente es acompañar a Cristina todos los días y eso me asusta a mí porque si son seis años así serán complicados”, fundamentó el ciudadano.

Respecto a la pregunta sobre cuál es el mayor problema de la zona, estableció que el olor es insoportable “porque no solo es a pis, es a marihuana y un poco de todo, además de las parrillas que pusieron”. También señaló la circulación, ya que no hay facilidad ni tranquilidad para realizar compras y que, para salir o volver, tiene que “dar toda la vuelta”. Y sentenció: “A una señora en la esquina le tomaron la terraza y uno no sabe lo que puede pasar con su domicilio, yo alquilo, pago mis impuestos y no tengo por qué bancarme esto”.

Y concluyó: “Tengo que darle la derecha en eso de que hay más seguridad, ya que Constitución es un barrio inseguro. Pero, por otro lado, trajo un montón de problemas, como el hecho del que le gritaran en el balcón en contra. Cada vez que se acerca un posible año eleccionario ahí hay problemas”.