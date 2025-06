Javier Milei descartó un indulto para Cristina Kirchner: “Me parece aberrante, el que las hace, las paga”

Javier Milei descartó un indulto para Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei habló sobre la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y descartó que haya una posibilidad de indulto contra la ex mandataria, que deberá cumplir con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En un adelanto de la entrevista que se publicará este jueves en LN+ con Esteban Trebucq, el jefe de Estado respondió ante la pregunta si habría una exención por parte del Ejecutivo: "Me parece un disparate“, fue lo primero que señaló.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, comentó.

En tanto, remarcó que una decisión de estas características “significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, en caso de que esté en desacuerdo” y apuntó: “Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy”.

La situación judicial de Cristina Kirchner se terminó de definir la semana pasada cuando la Corte Suprema ratificó la condena en su contra. En ese marco, ahora la Justicia estableció los criterios para otorgarle la prisión domiciliaria y qué podrá hacer en su casa en el barrio de Constitución.

Este jueves, el Tribunal Oral Federal 2 determinó que Kirchner podrá salir al balcón de su domicilio, aunque sin mantener contacto con la vía pública ni realizar manifestaciones hacia el exterior, al mismo tiempo que se restringieron las visitas y la utilización de medios de comunicación.

El juzgado argumentó que esas reglas tienen que ver con los derechos de personas condenadas a prisión domiciliaria, sobre todo si poseen perfiles de alta notoriedad.

Cristina Kirchner podrá salir al balcón de su casa

“Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita. Y en cuanto al comportamiento que se le exige adoptar en el citado inciso, se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)”, señalaron en la resolución.

Además, el TOF 2 le envió un oficio a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, solicitando que “se dé cumplimiento con lo ordenado por este tribunal el pasado 17 de junio y, en consecuencia, proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en el domicilio oportunamente informado a ese organismo”.

El TOF puso énfasis en que la ex presidenta deberá "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario"

Cuando el martes el TOF 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidenta, le indicó que: “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario“.

El tribunal tuvo en cuenta para formular esta aclaración el hecho de que los manifestantes estuvieron de manera permanente en la puerta del edificio donde vive Cristina Kirchner, con banderas, bombos, cánticos y puestos de venta, desde la semana pasada, lo que podría representar una perturbación para los términos del fallo.

Para el tribunal, la seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, destacan que hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente.

Por eso, entre los fundamentos de la prisión domiciliaria, el TOF 2 determinó que cada tres meses la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debe presentar un informe sobre su supervisión. El cumplimiento de todas las condiciones que se determinaron en la resolución del martes serán fundamentales para que se mantenga el sistema del arresto domiciliario.