El juez Carlos Mahiques respondió a las amenazas que sufrió su familia: “Son actitudes cobardes e innobles, en algunos casos patéticas”

El juez Mahiques habló acerca de las intimidaciones que sufrió su familia en Mercedes y lo comparó con hechos del pasado (Radio La Red)

En la localidad bonaerense de Mercedes, la familia del juez de Casación, Carlos Mahiques se vio afectada por una serie de amenazas e intimidaciones, incluyendo la aparición de panfletos y un pasacalle ofensivo en la puerta del jardín de infantes al que asiste su nieto.

El magistrado y otros jueces, caso Jorge Gorini quien integró el tribunal oral que ejecutó el fallo, también recibieron amenazas tras la condena a seis años de prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En declaraciones a Radio La Red, Mahiques calificó a las intimidaciones como “actitudes cobardes e innobles, en algunos casos patéticas, porque tienen ese sesgo de golpear desde atrás anónimamente, pero bueno, forman parte de nuestro trabajo que hay que asumir con coraje”.

El juez, padre del camarista y fiscal que intervino en la causa Vialidad, señaló que ante los panfletos distribuidos en Mercedes, dirigidos hacia él como a sus dos hijos, Ignacio y Juan Bautista, “lo que hay que tratar es de no perder el eje, el centro“. Y añadió: ”Por supuesto, son cosas que molestan e incomodan pero hay que saber que son tiempos de una emocionalidad perversa y enajenada“.

Los panfletos hacia la familia Mahiques que se distribuyeron en Mercedes

Además, el magistrado expresó que “los jueces tenemos que absorber todo eso sin poder replicar, porque es un contrapoder que pone límites al poder. Y no niego que a veces los jueces cometemos excesos en ese ejercicio”.

Mahiques recordó que, en sus 51 años en la Justicia, sufrió atentados personales. “Me han puesto explosivos en autos, amenazas concretas o intento de agresiones físicas cuando tenía que lidiar con organizaciones criminales". Y agregó con respecto a los hechos actuales: “Esto no pasa de ser un fenómeno, yo diría epocal, porque antes las amenazas venían de los presos, no del ámbito político”, sostuvo al aire.

Ignacio Mahiques, el fiscal al que apuntaron las agresiones por su intervención en la causa Vialidad

Y agregó: “El escenario cambió y sobre todo respecto de la Justicia Federal, porque está atravesada por la política en cuanto a la naturaleza de las cosas que se tienen que juzgar o las repercusiones que nuestras decisiones tienen en ese ámbito. Por eso siempre digo que no podemos resignar lo político de nuestra función”.

Por otro lado, también lo consultaron acerca del fallo y, en particular, sobre lo que la expresidenta puede hacer, o no, en su domicilio. “No es sano ni ético comentar fallos de colegas de otras instancias. Es una decisión que se toma, a menudo, con determinadas personajes de características particulares”, sentenció.

Por último, el magistrado quien estaba a punto de emprender vuelo Washington para hablar acerca de las implicancias “no solo jurídicas, sino históricas y políticas” del fallo AMIA, recordó: “Yo fui el juez, el líder del voto mayoritario que declaró la responsabilidad penal de un Estado como Irán, por ejemplo. Esta decisión me valió que (el régimen iraní) me diera una fatwa, una sanción de muerte”, cerró.

Las otras amenazas

El juez Jorge Gorini, responsable de decidir sobre las condiciones de detención de Cristina Kirchner, también fue blanco de amenazas a través de mensajes en redes sociales. Por estos hechos, la Cámara Federal de Casación emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con los jueces Carlos A. Mahiques y Jorge Luciano Gorini, “que han sufrido hechos concretos de amedrentamiento u hostigamiento perpetrados contra ellos y sus familias”.

El comunicado, difundido por las autoridades del Tribunal de Superintendencia, se enmarca en un contexto de amenazas a numerosos magistrados de la administración de justicia, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En el caso de Rosatti, presidente de la Corte y oriundo de la ciudad de Santa Fe, se registraron amenazas y panfletos agraviantes en la capital provincial. Un grafiti en una pared detrás del mástil de la Plaza España, frente a la sede del PJ provincial y otras dependencias, advertía: “Ojo Rosatti”.

Respecto a Ricardo Lorenzetti, un usuario de la red social X, identificado como @tanochelo3, publicó una fotografía de una casa en llamas con la inscripción: “la casa de Lorenzetti en Rafaela, en breve”.