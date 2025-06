El PJ se reunió por CFK: de la apuesta a la masividad de la marcha, a la preocupación por el futuro

El PJ Nacional mantuvo múltiples reuniones por Cristina Kirchner

Tras las múltiples reuniones en la sede del PJ durante toda la tarde y hasta la noche de este martes, la plana mayor del principal partido opositor, gobernadores, sindicatos y legisladores definieron que la concentración de las próximas horas para defender a la condenada ex presidenta Cristina Kirchner tenga su nervio central a las 14 y en Plaza de Mayo, a metros del despacho que Javier Milei tiene en la Casa Rosada.

El blindaje político está garantizado a esta altura, pero como lo único que importa siempre es el poder -luego vienen otras cuestiones; algunas, más jugosas-, en los cónclaves realizados aparecieron divergencias entre los sectores más identificados con la ex funcionaria y quienes aún deben gestionar y dar respuestas no sólo a sus militantes, sino a la población en general.

Carlos Zannini (Fotos: Gustavo Gavotti)

La agenda de la jornada estuvo modificada por las últimas notificaciones de la Justicia en relación con la prisión domiciliaria de la dos veces jefa de Estado y, hasta hace días atrás, titular del peronismo a nivel nacional. En medio de los deseos y aspiraciones de una marcha que se estima masiva, con enlaces provinciales que armaron logísticas aún no del todo aceitadas –“vamos a tener gente dando vueltas desde las seis de la mañana”, reconoció un senador híper K a Infobae-, el termómetro se agitó cuando la CGT ofreció un apoyo político y libertad de acción para los trabajadores que “quieran sumarse a la concentración para dar testimonio de su acompañamiento”.

Mayra Mendoza

Seguido a ello, arribaron los gobernadores. Cuatro presenciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Otros tres, por la vía virtual: Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

Ricardo Quintela

La buena noticia para los convites de ayer fue la praxis que ganó en 20 años de Senado el actual jefe del Frente de Todos en la Cámara alta y vicepresidente del partido, el formoseño José Mayans. Es el dueño “circunstancial” de la lapicera. Acostumbrado a administrar pujas y escaramuzas de todo tipo, sirvió de balsa para contener humores actuales y resquemores del pasado. Es que el PJ aún no realizó una sola autocrítica real tras el trompazo libertario de 2023, situación que pone con pelos de punta a históricos justicialistas. Son los que tienen menos cámara y no aparecen en declaraciones pomposas, pero que entienden a la perfección los ciclos de semejante espacio de poder.

Cecilia Moreau

“Todos los gobernadores pusieron el foco en dar respuesta política como peronismo, cambiando un poco la centralidad de la reunión convocada para defender a Cristina. Todos repudiaron el accionar de la Justicia como persecutoria hacia todo el movimiento y a la figura de quien era su titular, y apoyaron las decisiones de la mesa de conducción para la movilización de mañana. Dicho esto, dos mandatarios advirtieron sobre la precariedad de esta nueva unidad en la medida que no se convoque, contenga y exprese a quienes se fueron del PJ, instando a superar las diferencias sin negarlas ni siendo sectarios, sino todo lo contrario”, detalló este medio un experimentado legislador a este medio.

Eduardo Valdés

Las idas y vueltas aún continuaron en cuanto a cómo llegar a Plaza de Mayo. Primero, por los contingentes del interior -según deslizaron varios dirigentes- que estarán desde temprano y quieren ir a la casa de Cristina Kirchner, algo inevitable y entendible a esta altura, como empuja el camporismo. Otros propusieron distintos puntos, mientras que algunos sindicatos saldrían de sus sedes. En tanto, diputados y senadores podrían hacerlo desde el mediodía, con inicio en el Congreso.

Felipe Solá

“Hay que descomprimir. Está claro que es un disparate lo que hicieron con Cristina, pero esto también es un juego de estrategias. Nuestras fichas principales están en la movilización y que reviente de gente Plaza de Mayo; después, se verá. Pero no creo que cambie mucho y debería seguir así hasta las elecciones nacionales de octubre. Ahí sí podría decirte que, una vez consumadas, se abriría otro tipo de discusión”, sentenció una cristinista de paladar negro a Infobae. “Hay provincias con necesidades urgentes ante los ajustes brutales. No nos podemos quedar encerrados en el hoy o en el pasado. Es un riesgo muy alto no empezar a indagar sobre el mañana. Espero entiendan los más fanáticos”, señaló a este medio, cabizbajo, un importante dirigente del peronismo del interior.