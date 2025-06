El Gobierno evita hablar de Cristina Kirchner y se muestra con agenda propia, pero monitorea las movilizaciones

La Casa Rosada estará totalmente vallada

Desde que se conoció la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno no solamente evitó pronunciarse al respecto, al menos por las vías institucionales, sino que impulsó una agenda propia alejada de las cuestiones partidarias, con anuncios en los que no se mencionó la situación de la ex presidenta.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Javier Milei, primero, y varios funcionarios, después, sí salieron por las redes sociales a cuestionar las versiones que habían surgido en su momento sobre un supuesto pacto entre el oficialismo y la ex jefa de Estado para que no fuera presa.

Sin embargo, no hubo un comunicado oficial y con el correr de las horas el propio Gabinete guardó silencio sobre este tema y la comunicación se basó en las cuestiones de gestión.

“El Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer comentando una resolución del Poder Judicial. No corresponde”, explicó en su momento un integrante del círculo íntimo de Milei.

Primero, las autoridades nacionales celebraron el nuevo dato de inflación que informó el INDEC, que según el organismo censor fue del 1,5%, la cifra más baja en los últimos cinco años.

La semana pasada, el Presidente felicitó al ministro de Economía por la nueva cifra de inflación

El martes, en tanto, mientras el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) resolvía aceptar el pedido de prisión domiciliaria de CFK, el líder libertario reapareció en público luego de su gira por Europa y Medio Oriente, pero no hizo ninguna mención sobre su rival política.

El Presidente, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una estructura que pretende funcionar como un FBI argentino, para combatir delitos complejos como el narcotráfico.

En la sede del Cuerpo de Policía Montada, que según trascendió era uno de los lugares que el Gobierno había propuesto para que Cristina Kirchner cumpla la condena en caso de que no le aceptaran la prisión domiciliaria, Milei no nombró a su antecesora, aunque sí cuestionó a las anteriores administraciones.

“Durante las otras gestiones, las fuerzas de seguridad fueron denostadas, a la par que fueron vaciadas en su financiamiento. Sin embargo, a pesar de los intentos de la política, nunca pudieron romper el lazo entre las fuerzas del orden y la sociedad”, exclamó.

Los funcionarios que estuvieron en ese acto aseguraron que las modificaciones en la Policía Federal, que también les otorga libertad de acción en diferentes situaciones, no están para nada relacionadas con las movilizaciones previstas en apoyo a la ex mandataria.

Milei presentó el DFI y no mencionó a Cristina Kirchner (RS Fotos)

“El protocolo (antipiquetes) está permanentemente vigente, pero habrá que ver también las circunstancias”, se limitó a decir el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la consulta por el operativo de este miércoles.

De todas formas, de acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a Bullrich, la funcionaria “va a monitorear desde temprano en el Comando Unificado”, que se encuentra en la sede del Ministerio, en la Avenida General Gelly y Obes al 2289.

Será un día de intensa actividad, ya que además de la habitual marcha al Congreso de los jubilados, que reclaman un aumento de los haberes, esta vez se sumará la movilización a la Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner.

El peronismo, encabezado por La Cámpora, tenía previsto acompañar a la ex mandataria desde su casa en el barrio de Constitución hasta los tribunales de Comodoro Py, donde debía presentarse para iniciar su condena.

Sin embargo, el TOF 2 autorizó que la dirigente del PJ cumpliera la pena de seis años de prisión en su departamento de la calle San José al 1111, y se lo comunicó por videollamada.

El PJ decidió trasladar la marcha a la Plaza de Mayo

Por esta razón, CFK ya no deberá salir del domicilio, por lo que el partido opositor, durante una reunión que se llevó adelante el martes por la tarde, resolvió trasladar la movilización hacia la Plaza de Mayo, desde las 14:00.

El Gobierno ya tomó nota de esta decisión y ordenó vallar la Casa Rosada para evitar que los manifestantes se acerquen y generen destrozos, como ocurrió en otras protestas meses atrás. “Como se hace todos los miércoles”, justificaron.

En este sentido, en el Ministerio de Seguridad insisten en que “lo primordial es que no existan provocaciones violentas que termine desbordando la situación”, en ninguna de las marchas previstas para este día.

“El operativo antipiquetes siempre está activo, principalmente los miércoles. No va a cambiar eso y se va a monitorear desde temprano. Es más complejo ahora porque son varios focos, pero no va a cambiar eso”, señalaron.