Qué sindicatos ya anunciaron paros para sumarse a la caravana de CFK y qué pasará con el transporte

La CGT marchó por última vez el 30 de abril pasado

La CGT visitará hoy a las autoridades del PJ para hablar sobre la movilización que acompañará a Cristina Kirchner cuando concurra este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para quedar presa, pero su postura no variará respecto de lo que trascendió: no hará un paro general para facilitar la concurrencia y “acompañará” la marcha, dando “libertad de acción” a sus gremios para decidir si asisten y si disponen paros parciales para sumar más manifestantes.

Al encuentro, previsto para las 15, irá una delegación cegetista encabezada por sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), mientras que también estarán los dirigentes de la CGT alineados con el kirchnerismo que integran la conducción partidaria, como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA), Víctor Santa María (encargados de edificios), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (legislativos), entre otros.

Se descuenta que de allí surgirá el aval de la CGT para acompañar la caravana cristinista y que varios sindicatos definirán medidas para garantizar la concurrencia de sus afiliados. A las 13, antes de la reunión con el PJ, los principales líderes cegetistas se verán en la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) para terminar de definir la posición que plantearán al peronismo.

Hasta ahora, sólo anunciaron paros dos gremios que no pertenecen a la CGT como la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), conducidos por los ultrakirchneristas Daniel Catalano y Vanesa Siley, respectivamente.

Daniel Catalano, líder de ATE Capital, fue el primero que anunció un paro para este miércoles

Hay un dato reciente que llamó la atención: un sindicato importante del sector industrial alineado con el kirchnerismo como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Abel Furlán, ya anunció a sus seccionales que no parará para movilizarse.

Fuentes del gremio metalúrgico confirmaron que el jueves pasado se hizo una reunión del Consejo Directivo que preside Furlán para tratar los problemas en la obra social, pero “no se habló de un paro ni de Cristina”.

Además, anunciaron una huelga para este miércoles la CTA Autónoma, dirigida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky. Ambos sindicalistas estuvieron reunidos con el Consejo Nacional del PJ para confirmar su adhesión a la caravana.

El resto de los sindicatos definirá en las próximas horas la modalidad de su adhesión a la marcha, que partirá este miércoles a las 10 desde la casa de Cristina Kirchner, en San José 1111, en el barrio de Constitución, hasta los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, y luego se regresará al departamento de la ex presidenta si la Justicia le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria.

Sergio Palazzo llama a marchar con Cristina Kirchner

Algunos gremios ultrakirchneristas ya anticiparon su postura sin explicitar todavía si harán o no un paro. SMATA publicó en su cuenta de X la convocatoria a concentrarse a las 10 ante la sede sindical de la avenida Belgrano 665, mientras que la Asociación Bancaria aún no difundió nada sobre el tema en las redes sociales, pero su titular, Sergio Palazzo, subió a X el flyer con el anuncio oficial sobre la caravana que difundió La Cámpora.

La UOM ya confirmó a sus seccionales que no realizará un paro de actividades y convocó a sus afiliados a reunirse este miércoles, a las 9, en la avenida Belgrano y Paseo Colón, para marchar “en apoyo a Cristina”.

Los sindicatos del transporte, por su parte, anunciarán que adherirán a la postura de la CGT sobre la caravana de la ex presidenta, pero fuentes del sector confirmaron que no dispondrán paros para permitir que la gente pueda llegar a la concentración y luego irse a sus casas.

Cristina Kirchner y Abel Furlán

La semana pasada hubo fuertes presiones de los sindicatos kirchneristas para que la CGT declarara un paro y le diera un “aire similar al 17 de octubre” a la llegada de la ex presidenta a los tribunales de Retiro.

Sin embargo, los principales líderes de la CGT ratificaron que “no hay clima para un paro general” y que la central obrera “acompañará” la caravana de Cristina Kirchner, dando “libertad de acción” a sus gremios.

Por eso la conducción del peronismo postergó para este martes el encuentro al que había citado a la CGT para organizar la movilización cristinista. Es que la resistencia de la CGT a declarar un paro general generó incomodidad y malestar en los sectores más duros del kirchnerismo, que aspiran a construir una postal impactante de un país paralizado y en la calle para acompañar a la ex mandataria a entregarse a la Justicia para quedar presa.

La CGT se reunirá con el PJ para definir la movilización que acompañará a Cristina Kirchner

La postura de la CGT fue consensuada por el triunvirato que integran Daer, Argüello y Acuña y los independientes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), más algunos aliados como Jorge Sola (seguro) y Sergio Romero (UDA), entre otros.

“La CGT no hará paro general y su comportamiento será testimonial en función de las decisiones que se determinen en el peronismo; no seremos arrastrados por la lógica que plantean Máximo Kirchner y La Cámpora”, advirtió a Infobae un importante jefe de la CGT.

La última frase confirma que, aun en este momento que golpea a la ex presidenta, hay sindicalistas que no se olvidan de tantos años de destrato y marginamiento a los que fueron sometidos por parte de Cristina Kirchner.

La polémica alrededor del apoyo sindical a la movilización cristinista agregó un componente inesperado: Pablo Moyano visitó a la ex presidenta este viernes a última hora en su departamento del barrio de Constitución. En la CGT aseguran que el encuentro fue organizado por Sergio Palazzo, líder del sindicato bancario.

La cuenta de X de Infocamioneros, perteneciente al sindicato, fue la que publicó la foto de la reunión con este mensaje: “Pablo Moyano se reunió con @CFKArgentina, se solidarizó y brindó todo el apoyo, hablaron sobre la terrible situación que viven los trabajadores, jubilados, discapacitados y todo el pueblo. “Prescripción, represión y un golpe a la democracia es lo que vive nuestro país”, manifestó“.

De esta forma, el dirigente que hace 7 meses renunció al triunvirato de la CGT para recluirse en la presidencia del Club Camioneros se convirtió en el único sindicalista que se mostró con Cristina Kirchner tras conocerse su condena y se volvió a diferenciar de la postura de su papá, Hugo Moyano.

Cristina Kirchner y Pablo Moyano, en la reunión que tuvieron el viernes pasado

En realidad, el líder del Sindicato de Camioneros aún no habló sobre el fallo contra la ex presidenta, pero sí lo hizo en términos sugestivos su dirigente de confianza Octavio Argüello, miembro del triunvirato de la CGT: cuando le preguntaron acerca de la reacción cegetista ante la condena a Cristina Kirchner, destacó que “la CGT ya se ha manifestado a través de un documento”.

Consultado sobre si se decidirá otra medida, contestó de manera tajante: “No está planteado en el seno de la CGT. Hasta ahora no hemos conversado una medida de fuerza por Cristina. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo por todos los temas, no por este tema. No somos un local partidario".