El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense pidió revisar el desdoblamiento dispuesto por Kicillof

El presidente de la Camara de Diputados bonaerense pidio revisar el desdoblamiento electoral dispuesto por Kicillof

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, dirigente del Frente Renovador, pidió que se reevalúe el desdoblamiento electoral dispuesto por el gobernador Axel Kicillof. En un contexto de creciente tensión interna en el peronismo, tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Guerrera consideró que “hay un antes y un después” en la política provincial y nacional.

“El desdoblamiento se debe estar analizando. Fue por decreto y al no adelantarlo, lo que hacés es cambiar el calendario electoral. Si se unifican las elecciones se acomoda el calendario. No digo que se vaya a cambiar, pero se puede revisar la situación”, sostuvo.

En este contexto, Guerrera se refirió a la crisis que atraviesa el oficialismo tras la ratificación de la condena contra la expresidenta, que esta misma semana fue autorizada a cumplir la pena con prisión domiciliaria. “Son días muy raros”, dijo el dirigente, y remarcó que “la situación judicial de Cristina Kirchner afecta la política nacional y también la estrategia electoral del peronismo”.

El titular de la Cámara baja bonaerense consideró que “la condena marca un punto de inflexión” para el espacio nacional y popular, y que por ese motivo se debe repensar la organización de los próximos comicios. “No quiero contribuir más a la discordia de la provincia de Buenos Aires, pero hay un antes y un después de la condena de Cristina”, sostuvo.

Además del aspecto electoral, Guerrera se refirió al contenido y las formas del fallo judicial que alcanzó a la exmandataria. “Sentimos que se llevó adelante un proceso injusto, donde no se le dio lugar a ninguno de los reclamos de la defensa. Se resolvió en 46 días hábiles, muy diferente a los casos de otros políticos. La Corte se expidió sin revisar las irregularidades”, señaló.

Desde su rol dentro del Frente Renovador, espacio que lidera Sergio Massa, Guerrera defendió la convocatoria a la unidad del peronismo como única forma de enfrentar el desafío electoral ante el oficialismo nacional. “Vamos a intentar que no quede en una consigna y podamos ir a las elecciones con todas las vertientes del peronismo unidas. Tenemos que trabajar para la unidad de todo el campo nacional y popular”, afirmó.

Respecto a la figura de Cristina Kirchner, el diputado opinó que su influencia en la política argentina sigue siendo determinante. “No es lo mismo estar en la boleta, hacer campaña y competir… pero su participación va a ser gravitante. Para muchos sigue representando un sentido de pertenencia”, argumentó.

En cuanto a la movilización convocada para el miércoles, Guerrera confirmó que “la marcha sigue siendo en reclamo del fallo de la Corte”, aunque aún no está definido si culminará en Comodoro Py o en Plaza de Mayo. Informó también que Sergio Massa participará con su propia columna con el Frente Renovador.

Guerrera denunció que la causa contra Cristina Kirchner estuvo plagada de irregularidades y convalidada por la Corte (REUTERS/Matías Baglietto)

Respecto al rol del sindicalismo, el dirigente criticó la posición ambigua de la CGT. “Es llamativo. Medio que acompaña y les dice que acompañen como les parece al resto de los gremios. Podría haber sido más categórica. En reuniones con el PJ algunos compañeros de la CGT mostraron una vehemencia que no se reflejó en el comunicado”, reveló.

Guerrera también expresó su preocupación por la reacción social ante el fallo y la movilización. “Espero que lo que pase en la calle no esté fuera de control. Hay una indignación muy grande. La gente entiende que es una causa injusta, con una decisión más política que judicial. Cristina ha calmado bastante a todos, no me la imagino llamando al caos”, aclaró.

Consultado sobre la proyección de Máximo Kirchner, Guerrera defendió su figura: “Es un dirigente que ha creado un espacio dentro del kirchnerismo, que ha cuidado y defendido a su madre porque es la líder de su espacio político. No es ese pibe que jugaba a la play”.

Finalmente, sobre el rol de Massa, fue cauto pero enfático respecto a su compromiso con el armado electoral: “No sé qué va a hacer, nosotros vamos a ayudar a la unidad del peronismo. Queremos presentar batalla a este Gobierno que le ha traído muchas calamidades a la sociedad y la única manera de detenerlo es con nuestra unidad”.

