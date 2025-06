Francos volvió a hablar de la condena a Cristina Kirchner: “Un tema es el arresto domiciliario y otro que le permitan cosas fuera de lugar”

Guillermo Francos volvió a hablar de la prisión de Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Guillermo Francos, volvió a referirse hoy a la condena de Cristina Kirchner, cuya prisión quedará definida el próximo miércoles. En concreto, se refirió al derecho a prisión domiciliaria que tiene la ex presidenta por ser mayor de 70 años. “Un tema es que le den arresto domiciliario y otro es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar”, reflexionó el funcionario.

“La prisión de Cristina Kirchner es una decisión de la Justicia. Hay una decisión generalizada de que los mayores de 70 años pueden pedir ese beneficio. En este caso ha sido presidenta, vicepresidenta, diputada, senadora. Hay una serie de elementos que la Justicia tiene en cuenta. Además ha sido objeto de un intento de homicidio”, comentó Francos en una entrevista con radio Mitre.

Luego, aclaró: “Ahora, un tema es que le den arresto domiciliario y otra es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón, cuestiones que pueden generar una molestia en el barrio, si es que la cumple en la calle San José. Eso genera para los vecinos una molestia innecesaria si fuera en otro lugar”. No obstante, repitió: “Es una decisión que le corresponde a la Justicia”.

Cristina Kirchner, desde el balcón de su casa, saluda a los manifestantes a días de que se efectivice su prisión

Francos aseguró que en el Gobierno “tomamos la situación de Cristina con seriedad, con absoluta normalidad” y consideró que “estaba claro que podía terminar en esto”. De parte del Poder Ejecutivo, explicó que lo único que le corresponde es “tomar las medidas que le corresponden al Ejecutivo, que son de seguridad” y destacó que es “importante” que la Justicia funcione de manera “independiente”.

En ese sentido, aclaró que “no hubo ningún pacto” entre el Gobierno y el Poder Judicial: “La ex presidenta va a terminar presa por una decisión de la Justicia. Con esto queda demostrado que no teníamos un acuerdo con ella para competir en la Provincia de Buenos Aires”.

Para Francos, la confirmación de la condena a Cristina Kirchner de parte de la Corte Suprema “es una buena noticia” y advirtió que “es para que todos los que estén en funciones de gobierno tengan claro que si cometieron ilícitos hay una justicia que los va a juzgar, procesar y detener”.

No obstante, aclaró que no le gusta que “como ventana al mundo” haya una ex presidenta presa: “No es una imagen buena para Argentina, pero esto pasa en muchos lugares del mundo”.

Javier Milei y Guillermo Francos (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Días atrás, Cristina Fernández de Kirchner confirmó en sus redes sociales que el próximo miércoles se presentará en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, dijo.

Además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

“El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat", agregó.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

Laura Alonso garantizó “orden y limpieza” para los vecinos de CFK

Esta madrugada la Policía de la Ciudad desalojó a los manifestantes que estaban frente a la casa de CFK

La vocera del gobierno porteño, Laura Alonso, aclaró que la Ciudad de Buenos Aires “no tiene jurisdicción, por supuesto” en las cuestiones del arresto de Cristina Kirchner pero aclaró que “sí respecto del orden y de la limpieza, en el cual se tienen que mantener el espacio público para que los vecinos de la zona no vean alterado su vida cotidiana”.

Además, dijo que las manifestaciones frente a la casa de la ex presidenta en la calle San José no deben permitir que haya problemas de “seguridad” porque “en el tumulto, en el desorden, en el caos, bueno, pues también puede haber no solo problemas de convivencia o alteración del orden público, sino problemas de inseguridad”.

Sin embargo, aclaró que “expresarse es público, pero aquí hay que armonizar derechos” y consideró que “los vecinos tienen derecho a una vida tranquila, ordenada y los manifestantes a expresarse, con lo cual nosotros siempre lo que vamos a buscar es tratar de encontrar los mejores acuerdos. Pero sí el orden y la limpieza van a estar garantizados para los vecinos de la zona”.