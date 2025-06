El Gobierno repudió la designación de uno de los acusados por el atentado a la AMIA como líder militar iraní

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner: “Sería catastrófico que por su identidad política le nieguen las garantías” A días de definirse si la ex presidenta cumplirá prisión domiciliaria, su representante legal cuestionó a la Corte Suprema y aseguró que no se respetó el derecho de su defendida: “Los genocidas tuvieron un juicio justo y Cristina no lo tuvo”