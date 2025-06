Máximo Kirchner repudió la condena a CFK y habló de “vanidades y egos” en la interna con Kicillof

Máximo Kirchner habló sobre la interna con Kicillof

Máximo Kirchner habló por primera vez luego del fallo de la Corte Suprema que envió a Cristina Kirchner a prisión y la inhabilitó para competir en las elecciones legislativas de este año. El diputado nacional repudió la decisión del máximo tribunal y envió un mensaje a la interna con Axel Kicillof, que aún sigue vigente y tendrá definiciones en los próximos días sobre cómo será el armado bonaerense, ahora que CFK no podrá encabezar la lista en la tercera sección electoral.

“Hay dos dimensiones: la política, que es la que más me preocupa, y la personal, porque hay que estar preparado para sobrellevar esto. Estas no son reglas del juego, hay acostumbramiento a una forma de funcionamiento corrosiva”, comenzó el titular del PJ en la provincia de Buenos Aires.

Además, dijo que “Cristina está muy firme” y que “sabe que su deber es con la gente”. “A la residencia de Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres. Cristina se fue con la plaza llena y no volvió a pasar con ningún otro presidente”, recordó en diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N.

Máximo Kirchner

Sobre la interna del peronismo bonaerense, apuntó contra Axel Kicillof, pero sin nombrarlo: “Hay una experiencia que hay sectores que tienen que reconocer lo hecho por la figura de CFK. Si uno se sienta a una mesa a discutir y solo espera reconocimiento, es muy complejo. Si esto se transforma en un festival de vanidades y egos, es más complejo todavía. La trama que debe eludir la dirigencia son esas vanidades y esos egos. Son una mochila muy pesada sobre la espalda y te termina doblando y te pone de rodillas ante tus propias miserias. Tenemos que recuperar el amor propio y la dirigencia tiene una responsabilidad enorme”.

Y agregó: “Acá muchos hablan de la democracia, pero a la primera cosa que no les gustan tocan los tarros y se van o están todo el día haciendo ruido de llaves. No se puede construir si hay gente que está haciendo ruido de llaves, es muy difícil”.

Si bien todo su discurso fue en pos de la unidad, advirtió: “Apuesto a que las diferencias internas que puedan haber se den en un marco de discusión, en los lugares donde haya saldo positivo. Ahora, cuando todo toma estado mediático y empiezan como quedó yo, quedan muy lejos de Cristina que eligió ser vice para que salga todo bien”.

Máximo Kirchner en la puerta de la casa de CFK en Constitución junto a dirigentes del Frente de Izquierda

“Hay personas que piensan que si no estamos nosotros, tienen más oportunidades de crecer. Por eso digo lo de las vanidades y los egos. Mientras más seamos y más eficaces seamos, acompaño. Cuantos ejemplos más tenemos que dar para tener el desafío real de una discusión interna”, completó.

En tanto, se refirió al próximo cierre de listas que se asoma en la provincia de Buenos Aires, tras la condena que impide que Cristina Kirchner pueda presentarse en la tercera sección del conurbano. Allí señaló que se trata de “lo que hay que tener claro es saber quién va y qué va a hacer, qué va a votar y qué no”

“La vocación de Cristina es la participación electoral, no es la única que integra el espacio político. Hay que votar, incluso votando en blanco. El sistema democrático está muy dañado, ojalá estén evaluando muy bien lo que significa sacarle a la gente que busca por lo que puede ser representada”, añadió en referencia a la inhabilitación para tener cargos públicos que sufrió la ex vicepresidenta.

En ese marco, remarcó que la ex mandataria “es una voz que analiza y lee, no encuentro que haya una persona que pueda aguantar esto” y disparó: “Hay dirigentes que agarran un focus group, se quedan con eso. No hay capacidad de hacer agenda propia”.

Máximo Kirchner: "Cuando empiecen a cerrar las pymes, el cierre de lista se vuelve anecdótico"

“La tarea que tenemos todos y todas es que llegué nuevamente a la Rosada alguien que como decía Néstor no deje las convicciones en la puerta. No sé trata solo de llegar sino del tránsito y de cómo te lo reconoce la gente”, amplió.

Respecto a eso, ante la pregunta si tiene la posibilidad de encabezar al peronismo, el presidente del PJ bonaerense subrayó: “En el 2014 dije que no había apellidos milagrosos. Ni el mío ni ninguno. Tiene que haber vocación de trabajo. No te atribuye virtudes porque sí”.

“Si la sociedad vota a alguien con una motosierra en la mano, ¿cómo nos veía a nosotros? Me lo he planteado, uno no puede decir que cuando la sociedad me elige es maravillosa, pero cuando no es descartable. Tenemos que tratar de que se interese en su destino, invitarla a soñar. Tener la confianza plena de que el día que entre en la casa rosada lo va a defender", cerró.