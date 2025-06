La mano derecha de Kicillof descartó mover las elecciones: “No veo cuál sería la razón”

"Si el proximo presidente es peronista, debe estar dispuesto a firmar un indulto a Cristina"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó de plano la posibilidad de unificar o modificar el calendario electoral en territorio bonaerense. “No veo cuál sería la razón para unificar las elecciones, no estoy cerrado a discutirlo, pero nadie me trajo a mí una razón”, sentenció el funcionario de mayor confianza de Axel Kicillof, al reafirmar la continuidad del cronograma previsto.

En este contexto, Bianco explicó que los preparativos están en marcha: “Ya está el decreto publicado con la fecha y ya están todos los procesos lanzados, tenemos acuerdos, se están armando las urnas y demás”.

La posición del Gobierno bonaerense surge luego de que algunos sectores del oficialismo especularan con la posibilidad de unificar los comicios provinciales con los nacionales, en medio del cimbronazo político generado por la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Sin embargo, para Bianco, modificar los tiempos electorales carece de fundamento. “No hay motivos, y todo está en marcha”, reiteró.

La decisión de mantener la autonomía electoral en la provincia se sostiene además en la estrategia política de Kicillof, quien busca consolidar un frente propio. Según Bianco, el mandatario “fue el primero que llamó a constituir un frente en Buenos Aires para evitar que ingrese la motosierra”, en alusión a las políticas de Javier Milei. “Con las bases en nuestras políticas, cualquiera que se sienta convocado por esos principios básicos es bienvenido”, afirmó.

En ese sentido, consideró que “Axel tiene la obligación de convocar a una mesa para discutir estos temas”. Y agregó que “lo que viene ahora es atravesar estos días con dolor y mucho respeto para que se defina esta situación. Después habrá reuniones para empezar a discutir. Todavía no hay actores ni nada definido”.

Respecto a la figura de la expresidenta, Bianco fue enfático: “Están metiendo presa a una ex presidenta sin pruebas y eso tiene consecuencias. Es una acción de persecución política que viene de hace rato”. Además, sostuvo que “el fallo es injusto y tiene muchas irregularidades”, y lo comparó con la historia del movimiento: “Este caso se asemeja a la proscripción a Perón en el 72”.

Sobre las consecuencias políticas del fallo judicial, consideró que la candidatura de Cristina Kirchner queda descartada. “Cambió que Cristina pretendía ser candidata y eso no va a suceder, es un cambio grande y potente por lo que significa ella”, remarcó. En esa línea, instó a respetar los tiempos personales de la ex mandataria: “Lo que estamos haciendo es solidarizarnos y participar de las movilizaciones. Dejamos todo en stand-by para dar apoyo a Cristina, para que ella con sus abogados y personas más cercanas defina la estrategia”.

Además, dejó una frase que resuena en los sectores kirchneristas más duros: “Si el próximo presidente es peronista en 2027, debe estar dispuesto a firmar un indulto a Cristina. Ahora creo que ella no lo pediría porque no se cree culpable. Todavía quedan instancias, como la Corte Interamericana. Lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones y volver al poder para después ver cómo actuamos”.

Bianco comparó la situación judicial de Cristina con la proscripción de Perón en 1972 (REUTERS/Alessia Maccioni)

Consultado por las divisiones dentro del peronismo, aseguró que las diferencias no impiden la unidad: “No hay vuelta de página, hay que discutir cómo vamos para adelante con estas dificultades. Hoy no hay unidad porque todavía no nos sentamos, todos estamos de acuerdo con que tenemos que ir juntos, lo que hay que discutir es el cómo”.

Bianco también se refirió a las tensiones con Máximo Kirchner y La Cámpora, aunque intentó desdramatizarlas: “No creo que haya problemas entre Máximo y Kicillof, el problema es político, son diferencias. He estado en muchas reuniones con los dos y no hay problemas entre ellos, pueden tener discusiones y diferencias, como sucedió en toda la historia de la humanidad y el peronismo”.

En el plano económico, describió un panorama desolador: “Hay récord de patentamiento de Ferraris y un muy bajo consumo de alimentos. No todo el mundo compra Ferraris, es peligroso. El modelo de país va muy en contra de la gente. Todas las semanas estamos teniendo cierres de fábricas y despidos, porque el modelo va en contra de la producción. Estamos muy preocupados”.

Finalmente, explicó su ausencia en la reunión del PJ nacional: “Axel habló con Mayans y le explicó que no era una reunión de gobernadores, que próximamente va a haber otra. Entiendo que fue esa la reunión por la que no nos han citado. A la brevedad va a haber otra reunión. Quintela participó como presidente del PJ de La Rioja”. Según comentó, también fueron invitados Grabois y Massa como últimos candidatos presidenciales.

