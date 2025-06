El gobierno bonaerense vuelve a poner en duda la fecha de las elecciones aunque mantiene las advertencias por la logística

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, evitó dar una respuesta contundente sobre la realización del desdoblamiento electoral en territorio bonaerense, aunque reiteró que existen serias dificultades logísticas para realizar una elección conjunta con el cronograma nacional. “Es difícil comprender lo que es la provincia de Buenos Aires, las dimensiones y el padrón, y una elección que define mucho. Esto añade un condimento”, planteó.

En una entrevista por Futurock, Larroque fue consultado espefíciamente por la posibilidad de dar machar atrás con el desdoblamiento electoral, que fue dispuesto para el próximo 7 de septiembre. En ese sentido, el funcionario bonaerense evitó dar una declaración concreta: “No estamos hablando del proceso electoral. No es la centralidad de lo que estamos discutiendo”, afirmó.

Sin embargo, justificó la posición de la gestión de Axel Kicillof en relación con la imposibilidad operativa de modificar el esquema actual. “El que desdobla la elección es Milei, porque claramente rompe el proceso electoral argentino”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Esto fue explicado en infinidad de oportunidades y hay imposibilidades materiales de establecer una elección conjunta porque la ley que sancionó el Congreso plantea imposibilidades operativas”.

Larroque detalló que, según esa normativa, una elección conjunta requeriría duplicar la infraestructura electoral: “Estamos hablando de la necesidad de dos urnas en lugar de una, porque así lo plantea la ley, y eso logísticamente en la provincia de Buenos Aires es irrealizable”.

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires

Las declaraciones del funcionario provincial se suman a las del gobernador Kicillof, quien días atrás también había evitado confirmar si se mantendrá el desdoblamiento. “Estamos en otro país en este momento”, afirmó entonces, en referencia al impacto que tuvo la detención de Cristina Fernández de Kirchner tras su lanzamiento como candidata en la Tercera Sección Electoral.

“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, sostuvo. Y agregó: “La verdad que estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”.

Ante la insistencia por una definición concreta sobre ese punto, respondió: “No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”.

Axel Kicillof habló tras la decisión de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner

En ese contexto, Larroque rechazó las especulaciones sobre posibles candidaturas o listas: “Hablar de listas en este momento es una falta de respeto”, sentenció. Su mensaje apunta a enfriar el debate interno en Unión por la Patria tras los cuestionamientos que surgieron desde el propio kirchnerismo, como los expresados por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien señaló que Cristina “quedó sola en la batalla” por haberse descalzado la provincia del calendario nacional.

Kicillof insistió en que todavía no puede tomar una posición sobre el futuro político inmediato de la provincia: “Obviamente hoy no te puedo decir nada, nada, nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación como vos me decís, che, ocurrió algo tremendo, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva. Bueno, no, no sé, me parece todo medio de detalle”.

La entrevista incluyó además una consulta sobre la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner en caso de que él accediera a la Presidencia. Kicillof esquivó una respuesta tajante pero se mostró crítico con la situación judicial de la exmandataria: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo”.