Tras la condena a CFK, el consejo nacional del PJ se reunirá para definir un plan de acción en todo el país

Cristina Kirchner durante uno de los últimos encuentros en la sede del PJ Nacional

Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el Consejo Nacional del PJ se reunirá en la sede del partido para definir y coordinar acciones de protesta en todo el país El encuentro se realizará a las 16 y sería ampliado a otros dirigentes que no son parte del órgano partidario.

El objetivo central es establecer un plan de actividades para los próximos días, hasta que la ex presidenta sea notificada sobre su detención y comience a cumplirla - en el caso de ser otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria - en su departamento de Constitución.

El Tribunal Oral Federal N°2 le informó a la ex mandataria que tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir con su condena. El plazo máximo es hasta el miércoles de la semana que viene.

En los días que siguen el PJ buscará organizar una serie de actividades en las principales ciudades de cada provincia. Cada referente local tendrá a su cargo la coordinación y el armado. Así se intenta estructurar un movimiento de militantes y dirigentes con una misma causa común.

Según pudo saber Infobae, no está estipulado que la ex jefa de Estado esté presente en el encuentro partidario. Hasta tanto no quede detenida, tiene libertad para moverse. En las primeras horas, después de la ratificación de la condena, CFK recibió a diferentes dirigentes del arco peronista en su departamento de Constitución.

Noticia en desarrollo