El Gobierno prepara la estrategia electoral sin CFK y admiten que les faltan candidatos propios en distritos clave

Cristina Kirchner y Javier Milei

Sin Cristina Kirchner en el centro de la elección bonaerense, en el Gobierno revisan por estas horas la estrategia del oficialismo frente a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. “Falta mucho”, dicen en la cúpula del poder nacional. Pero admiten que el fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a la expresidenta para ocupar cargos públicos trastocó los planes para en el distrito más poblado del país. Y si bien ya habían pensado en salidas para un escenario donde la referente más relevante de la oposición estuviera fuera de juego, ahora trabajan con la certeza -que muchos lamentaron por lo bajo- de que no contarán con esa figura ideal para contrastar entre “lo viejo y corrupto” y el modelo que presentan como nuevo y superador de Javier Milei.

En La Libertad Avanza se muestran, como es habitual, optimistas y sobrados. Por un lado, creen que los votos de Cristina Kirchner no se trasladarán directamente a otra figura, inclusive si se tratara de su hijo Máximo, el jefe de La Cámpora férreamente enfrentado al gobernador, Axel Kicillof. “Los votos no se trasladan, nunca. En 2023 ella tuvo que acompañar en la boleta a Alberto Fernández porque se dio cuenta que sin ella, él solo no podía capitalizar las adhesiones que tenía ella”, analizó un alto asesor del Presidente.

Además, a pesar de las fuertes señales de unidad que mostraron Kicillof, Sergio Massa, la propia Cristina Kirchner y prácticamente la totalidad del peronismo y el kirchnerismo, incluidos gremios y movimientos sociales, creen que sin el principal líder al frente y en la boleta, el peronismo probablemente “entre en guerra”. Las actuales señales de coherencia no serán más que un veranito de pocos días. “El peronismo sólo se ordena en la victoria. Nunca en el llano”, agregó un armador con llegada a PBA.

La militancia se acercó hasta la casa de la ex presidenta para mostrar su apoyo y repudiar a la Corte (REUTERS)

Pero no todos perciben buenos augurios. En lo alto del Gobierno admiten que les juega en contra que Cristina Kirchner haya quedado fuera del centro gravitatorio de los comicios en el distrito más relevante. En particular, porque los complica la búsqueda de candidatos libertarios “puros” que sean dignos de encabezar las listas por las 8 secciones. “El único problema, ahora, es que todos van a estar todos atentos a la totalidad de las secciones y no sólo a la tercera”, admitió un alto dirigente.

Es probable que para suplir las figuras en las 8 secciones se vean obligados a acudir, más que nunca, al PRO, que tiene más cantidad (y algunos violetas aventuran, idoneidad) que LLA.

El lunes, el armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, y el jefe amarillo en el distrito, Cristian Ritondo se reunieron para analizar la composición fina de las nóminas en lo 135 distritos. Pero entonces la ratificación de la condena de Cristina Kirchner todavía no se había concretado, por lo que las decisiones sobre las cabezas de las boletas aún no se tomaron. En el propio oficialismo, sobre todo en el territorio bonaerense, no hay consenso sobre el nivel de relevancia que debería otorgarse a los aliados. En especial, si no se “tiñen de violeta” como esperaban en el Gobierno después de derrotarlos en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo en el entorno de la Secretaria General tienen pruritos con cualquier tipo de tendencia a un equilibrio de poder, incluso a nivel local.

Después del fallo de la Corte que inhabilitó a Cristina Kirchner, deberá recomenzar en breve una nueva danza de nombres del oficialismo. Pero con la presidenta del partido, Karina Milei, de viaje aún con el Presidente en Israel, y nadie se atreve siquiera a esbozar unas primeras aproximaciones.

La semana pasada, para enfrentar a CFK habían circulado nombres de las Fuerzas del Cielo: el secretario de Culto y dirigente en Quilmes, Nahuel Sotelo y el jefe de bloque de legisladores, Agustín Romo. También, el del joven amigo del Presidente, Iñaki Gutiérrez, que le maneja la cuenta de TikTok y a quien, dicen quienes conocen el primer mandatario quiere “como si fuera un hijo”. Ahora, en el Gobierno se ven obligados barajar y dar de nuevo.

Por lo pronto, procurarán no entrar en guerra total con Cristina Kirchner. Esta mañana, un asesor le reconocía a la ex presidenta que no hubiera hecho un llamado a “romper todo”; si bien esta tarde la marcha que habitualmente se celebra frente al Congreso se había trasladado a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Aún en alerta a la posibilidad de que se produzcan desmadres, deslizaban que no buscarán “humillar” a la ex mandataria para no avivar el fuego. “Eso fue cosa del macrismo, como con el arresto de (Amado) Boudou en pijamas. Nosotros hacemos esas cosas”, dijo un alto funcionario esta tarde.