Agustín Laje apuntó contra la izquierda: “Una bala de goma que los reprima es un motivo de regocijo para muchos”

Agustín Laje apuntó contra las ideologías de izquierda

Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, defendió su postura de no vincularse con gente que adhiere a ideologías de izquierda: “Uno puede tomar la decisión de alejarse de contextos en los que las visiones de izquierdas tienen lugar. Dejar de convivir con alguien es simplemente retirarse”.

En comunicación con El Destape, Laje afirmó que “no contrataría a una persona de izquierda en una empresa” ni tendría una pareja con dicha orientación política. “Puedo tomar la decisión individual de no convivir con zurdos, es una decisión individual que no me podés prohibir. Yo estoy completamente facultado para tomar la decisión de no tener empleados zurdos, de no aceptar tener un patrón zurdo, de no tener una pareja zurda, de no tener amigos zurdos y así es como he vivido y creeme que soy muy feliz”, destacó.

El director de Fundación Faro apuntó que su decisión no responde a una cuestión ideológica, sino a su visión histórica de las consecuencias de la izquierda: “Encuentro que las ideologías de izquierda han sido siempre, en todo momento y lugar, violentas. Han atentado contra la vida de millones de seres humanos en el siglo pasado. Su ideología política consiste en avanzar contra la propiedad privada, limitar las libertades individuales”.

Consultado por su percepción de la derecha, Laje afirmó que “en los últimos 30 años” defendió la vida y la propiedad privada; mientras que las únicas dictaduras que están en pie son de izquierda, como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“La dictadura más longeva de la historia del continente americano es la cubana. En comparación, las dictaduras de derecha han sido más cortas. Esto es un dato objetivo. Se ha montado un relato donde las dictaduras de izquierdas estaban muy bien”, apuntó.

Agustín Laje cargó contra las ideologías de izquierda.

Durante la entrevista, Laje reafirmó su visión de que quienes adhieren a las políticas de izquierda “no son adversarios, son enemigos“. Y para enfatizarlo, apuntó: ”Una persona que se mete en tu casa para expropiarte no es un adversario simplemente, es una persona que violenta los derechos de propiedad. Cada gobierno que aumenta impuestos se mete con lo que uno produce y equivale, e incluso es peor, que un ladrón que se mete en tu casa”.

Luego, el entrevistado fue consultado sobre una publicación en la que manifestó que “cada bala bien puesta en cada zurdo fue para nosotros un momento de regocijo”. En ese sentido, hizo una aclaración: “Con balas de goma cuando atentan contra la propiedad pública o privada, sí, por supuesto. No tienen el derecho de ir a romper las cosas de los demás”.

“Ustedes se han creído que, por su ideología, podían salir a saquear, destrozar y hacerse dueños del espacio público y eso es lo que se tiene que acabar en la Argentina. Las ideologías políticas no implican privilegios para cometer crímenes. Allí donde una persona, con otra ideología política, no podría jamás pensar en salir a destrozar el espacio público, ustedes lo han hecho durante décadas y se creyeron los dueños del país. Por eso, una bala de goma que los reprima es un motivo de regocijo para muchos”, fundamentó.

Pablo Grillo, el fotoperiodista sale luego de la operación y su posterior recuperación.

En la misma sintonía, Laje también habló sobre las manifestaciones de los jubilados de los miércoles y justificó el accionar policial: “Los reprimidos son las personas que van a incendiar y romper el espacio público. Lamentablemente, los pobres ancianos de la Argentina, que desde luego merecen mejores condiciones de vida, quedaron presos de la instrumentalización política de los facinerosos”.

También estableció, en referencia al proyectil que impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, que en una batalla campal “los riesgos son muy altos”. Y puntualizó que los incidentes fueron iniciados por “barrabravas que enviaron desde la política para generar el caos”.

En otro tramo de la nota, Laje definió que se elimina una ideología política a través de la batalla cultural, a través del convencimiento. Y concluyó: “Convencer a una persona que piense de otra forma es parte de las reglas básicas de la democracia representativa, ¿cómo va a ser autoritarismo tratar de convencer a otra persona de que piense en otro sentido?“.