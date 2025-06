Martín Ascúa, candidato a gobernador de Corrientes: “A Cristina la quieren poner presa porque representa a las enormes mayorías”

Martin Ascua, candidato a gobernador de Corrientes: "A Cristina la quieren poner presa porque representa a las enormes mayorias"

El intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador de Corrientes, Martín Ascúa, aseguró que el intento de encarcelamiento contra Cristina Kirchner forma parte de un entramado de persecución política y judicial. “A Cristina la quieren poner presa porque representa a las enormes mayorías”, afirmó. La declaración se produjo tras la visita de la ex presidenta a su ciudad, donde encabezó un acto junto al jefe comunal y fue recibida por una multitud.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, Ascúa profundizó sobre la dimensión simbólica y política de la presencia de Fernández de Kirchner en la provincia, la situación judicial que atraviesa la exmandataria, la necesidad de renovación institucional en Corrientes y el rol que asumirá el peronismo como oposición tanto al gobernador Gustavo Valdés como al presidente Javier Milei.

Ascúa aseguró que el paso de Cristina Kirchner por Paso de los Libres marcó un hito: “Fue un día histórico para la provincia de Corrientes. El pueblo fue a verla, a acompañarla, no solo por lo que está pasando en lo personal, sino también por lo que representa en términos democráticos y republicanos frente a esta persecución”.

El intendente remarcó que la expresidenta se mostró “con enorme fortaleza” y destacó la relación emocional entre ella y los ciudadanos presentes: “Ella sabe lo que representa. Se fue llena de esperanza con el apoyo de los correntinos. La quieren presa porque representa a las enormes mayorías, a los que todavía tienen la esperanza de salir adelante”.

Martín Ascúa afirmó que buscan encarcelar a Cristina Kirchner porque representa a las mayorías

También apuntó contra el juicio por la causa Vialidad, en el que Fernández de Kirchner podría recibir una condena que implique prisión domiciliaria, impidiéndole competir electoralmente. “Ese juicio estuvo plagado de atropellos a las garantías constitucionales más elementales. Fue juzgada por jueces que juegan al fútbol con dirigentes que la persiguen. Incorporaron pruebas indebidas. El único delito que cometió fue defender a los más humildes”, sostuvo Ascúa.

Desde su perspectiva, la vigencia de CFK es inquebrantable. “Se habla de que está acabada. Me gustaría que eso lo definan los votantes. Nosotros queremos que la dejen competir. La Corte Suprema no debe meterse en decisiones políticas, que tienen sus propias herramientas. Hoy los tres poderes no están actuando como deberían”.

Respecto del futuro del peronismo, Ascúa subrayó el rol que debe asumir el movimiento: “Es difícil sin Cristina, pero el peronismo tiene figuras importantes. Sergio Massa fue un gran ministro de Economía. Si él hubiese sido electo presidente, el país sería otra cosa. También están Axel Kicillof y Wado de Pedro, pero Cristina representa la síntesis de lo que queremos como movimiento popular. Su figura es muy fuerte. Elegir a alguien que la reemplace es muy difícil”.

En cuanto al plano provincial, criticó con dureza la situación institucional de Corrientes: “El hecho de que Cristina hoy sea presidenta del PJ es clave para ordenar el partido. En Corrientes llevamos seis años intervenidos. Ahora, con las elecciones cerca, su liderazgo nos ayuda muchísimo”.

El candidato Martín Ascúa advirtió sobre una dinastía política en Corrientes

En ese marco, denunció una continuidad de poder ininterrumpida por parte del oficialismo provincial: “El Gobierno actual lleva más de 20 años en el poder, se transformó prácticamente en una dinastía. El gobernador quiere dejar a su hermano como sucesor. Nosotros en Corrientes también tenemos que ser una oposición fuerte a Valdés”.

El intendente advirtió que el oficialismo provincial busca aliarse con el presidente Javier Milei: “Valdés pretende ir con Milei a las elecciones porque sabe que está en riesgo de perder. Hay un enorme porcentaje de correntinos que quieren un cambio. Hay un hartazgo generalizado”.

Uno de los puntos que más moviliza a la ciudadanía, según Ascúa, es el deterioro institucional en materia de justicia y seguridad: “Hay una falta de oportunidades generalizada, pero también una crisis en el sistema judicial. El caso Loan caló muy profundo en los correntinos y dejó al descubierto un sistema judicial bastante comprometido con privilegios. Eso es lo que estamos enfrentando”.

También se refirió al impacto que tuvo el acto político encabezado por Cristina Kirchner en la sede del PJ: “Fue conmovedor. Cristina dejó de lado sus cuestiones personales. Es muy difícil esperar una sentencia de este tipo. Hace tiempo que abrazó su causa. La metan presa o no, el pueblo no va a retroceder. Lo que se generó en la gente ya es irreversible”.

Martín Ascúa señaló que la visita de Cristina unificó al peronismo en Corrientes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Finalmente, sostuvo que la visita de Fernández de Kirchner fue un punto de inflexión para el peronismo correntino: “En Corrientes la ciudadanía pide a gritos un cambio. Hay un gobierno que se quiere perpetuar como una dinastía. Con la presencia de Cristina, el sábado, se terminó de unir el peronismo. Vamos a hacer una elección histórica. Tenemos que devolverle al pueblo todos los derechos que le fueron arrebatados. Es una deuda social enorme que la política tiene con los correntinos”.

