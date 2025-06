El kirchnerismo convocó a una reunión urgente ante el posible fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner

Cristina Kirchner enfrenta días decisión respecto a su situación judicial. Foto: archivo

La Corte Suprema de Justicia de Argentina podría confirmar en los próximos días la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. Ante esta posible resolución, el kirchnerismo convocó a una reunión de urgencia a diputados, senadores y dirigentes, según informaron fuentes de esa fuerza a Infobae.

La reunión está programada para este lunes por la tarde y se llevará a cabo en el Instituto Patria. Se espera la asistencia de diputados del bloque, así como de legisladores, dirigentes políticos y gremiales y referentes del kirchnerismo, para discutir las acciones a tomar ante la inminente decisión judicial.

“Hay una idea de hacer algo”, dijeron fuentes cercanas a la expresidenta al ser consultadas sobre si evaluaban la posibilidad de convocar a una movilización ante la posible decisión del máximo tribunal.

La reunión se da en medio de la posible decisión de la Corte Suprema, que atraviesa días clave para resolver el expediente más sensible del calendario político y judicial del país: la causa Vialidad. El tribunal debe decidir si confirma o no la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la obra pública durante sus gobiernos. Se trata de una decisión que puede modificar por completo el escenario electoral del año. La próxima reunión plenaria es el martes 10 de junio.

Cristina Kirchner cerró un acto de campaña en Corrientes

Aunque ninguna decisión es definitiva hasta que está firmada, todo indica que la Corte se encamina a ratificar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024 (el máximo tribunal penal del país) que a su vez confirmó las condenas impuestas por el TOF 2 en 2022. Según fuentes del tribunal, sería invocando el artículo 280del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin reabrir el caso.

Ayer, la expresidenta se refirió directamente a su situación judicial durante un acto en Corrientes, donde lanzó oficialmente la candidatura a gobernador de esa provincia a Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres.

Allí, pidió “estar atentos” ante la posibilidad de que la metan “presa”.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", desafió.

Enseguida, dijo en varias oportunidades que la pueden “meter presa”, y hasta recordó los acontecimientos históricos que marcaron tragedias en el peronismo.

“Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos…Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", subrayó.

Cristina Kirchner durante el acto del sábado en Corrientes junto al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa

En un discurso que duró unos 35 minutos, la ex vicepresidenta rechazó las críticas que recibió de algunos sectores por buscar una banca en la Legislatura provincial, algo que muchos pueden ver como una caída en la vida política de quien fue dos veces presidenta.

“Para los más jóvenes, que seguramente no lo saben, en el ‘62 Perón, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador de Framini en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto no le habilitaron la candidatura. Esto no es una obra de teatro o una película, la historia del peronismo es otra cosa, cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde mejor puede ayudar a una organización ´política que devuelva al pueblo un poco de felicidad", dijo.