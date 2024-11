Lali Espósito difundió imágenes de cómo grabó “Fanático”, el videoclip con indirectas para Javier Milei: el insulto que censuró

Lali compartió el detrás de escena del videoclip de “Fanático”, lanzado el 26 de septiembre.

Las redes destacaron las referencias al presidente Javier Milei .

La cantante dirigió detalles de los actores que interpretaron a los distintos personajes.

Lo esencial: En su más reciente publicación, Lali Espósito mostró el detrás de escena del videoclip de su canción “Fanático”, donde se observa cómo ella misma dirige a los actores para recrear escenas cargadas de humor y simbolismo. Uno de los intérpretes, de estilo desaliñado con campera de cuero y patillas, parece aludir al presidente Javier Milei, lo cual alimenta las interpretaciones de una crítica al mandatario. Desde su estreno, el video ha generado numerosas reacciones en redes sociales por sus alusiones políticas en un tono sarcástico.

Lali Espósito mostró el backstage de "Fanático", su último videoclip

Lali Espósito y su canción “Fanático”, con su respectivo videoclip, sigue dando de que hablar. Es que ni bien salió a la luz, el pasado 26 de septiembre, en las redes sociales se empezó a hablar de manera instantánea acerca de las múltiples referencias que hay allí sobre el enfrentamiento público que la popstar local mantiene con el presidente argentino Javier Milei.

Así y a poco más de un mes del lanzamiento, este viernes la artista publicó en sus redes sociales una pieza corta en la que se pudo ver algo del detrás de escena del rodaje del videoclip. Especialmente, las directivas que ella misma le dio a alguno de los actores involucrados, quienes abren el video saludando a cámara y diciendo: “Hola, soy Lali”.

“No se sientan como tensos de hacer algo rápido, vamos a agarrar lo mejor de cada uno”, le dice la cantante y actriz a todos en general. Luego le habla a un muchacho que en su primera escena aparece vestido de traje sin corbata y vuelve lookeado en un estilo más glam. “Para mí vos entrás y te llevan. Y cuando te vuelven a traer vestido diferente. ‘Bueno, me pusieron esto’. Vos no viniste así vestido. El chiste es que terminás copado”, le explica Lali.

Lali Espósito en el backstage de "Fanático", su más reciente videoclip

Después le habla al actor al que muchos le encontraron un parecido físico y de vestuario con Milei: campera de cuero, patillas y habla a los gritos mientras gesticula nervioso. Ella se duerme ante la escena después de comerse un pancho. “Vamos como con unos slows y no sé qué. Entonces de pronto...”, dice Lali, momento en el que silenciaron sus palabras pero se lee en los labios un insulto en el que parecería decir la “conch... de la...”. “Y queda rebueno”, completa ella, mientras un insert muestra cómo quedó el resultado final de la toma.

Por último, le habla a un muchacho grandote y tatuado, que en el clip aparece con un bombo a la usanza sindicalista, con un “LALI” plotteado. “Y vos sos el hombre que me quiere”, le ordena la artista en las imágenes que difundió.

Días atrás, la estación de trenes de Once, terminal de la línea Sarmiento, se vio sacudida por un grupo de chicos y chicas que de un momento a otro se congregaron en el hall para bailar al ritmo de “Fanático”. Si bien pareció algo armado de manera espontánea, la realidad es que se trató de un flashmob organizado por los estudiantes del departamento de Artes del Movimiento perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes. La coreografía llegó a su clímax al mismo tiempo en que a través de un parlante sonaba el estribillo del tema de Lali (“Viene a buscarme, se come mis sobras / Lo tengo encima, parece mi sombra / Na-na, na-na-na-na-na”) al tiempo en que la multitud pegó un grito para arengarse.

“Expresamos nuestro repudio al gobierno y el ataque a las universidades, reclamamos la falta de presupuesto tanto para infraestructura y funcionamiento como para salarios docentes. Ya hicimos tomas, marchas multitudinarias, clases públicas en la facultad como en Plaza de Mayo y esta es una forma más para hacer llegar el descontento”, expresaron a través de un comunicado en relación a esta acción que decidieron realizar en un contexto marcado por los recortes presupuestarios hacia la educación.

Estudiantes de la UNA realizaron un flashmob sobre una canción de Lali Espósito en la estación Once: la reacción de la cantante

En las últimas semanas, y tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el movimiento estudiantil, docente y no docente viene realizando diferentes jornadas de lucha en defensa de la educación pública. La elección de la canción para la coreografía no es casual, dado que tanto en la letra como en el videoclip se filtran distintas referencias hacia la pelea mediática que vienen manteniendo el Presidente argentino y la cantante. De hecho, la propia Lali reaccionó en las redes sociales al ver el video del flashmob respondiendo con un emoji de corazón negro a las imágenes que circularon a través de Twitter.

“Es un método, una herramienta de visibilización que hemos usado les bailarines en otros momentos, por ejemplo en 2015 y 2016, se hizo un flashmob nacional para visibilizar el reclamo que tiene el sector por una Ley Nacional de la Danza, que nos dé un instituto. Ahora, en este caso, se hizo específicamente por el reclamo universitario que estamos llevando adelante junto con el resto del movimiento estudiantil que viene tomando sus facultades y realizar distintas acciones”, dijo Aluhe Retamar, presidenta de UNA Movimiento, en diálogo con Teleshow acerca de esta movida.

“Nosotres elegimos esto como una manera de ponerle el cuerpo desde la actividad, a lo específico de nuestra carrera, lo que aprendemos todos los días como profesionales de la danza, como estudiantes e intérpretes. Reclamamos por el salario de nuestros docentes, por el presupuesto de la universidad, para que pueda seguir funcionando, para que nuestros compañeres dejen de caerse de las cursadas, por la falta de becas, para que los docentes y no docentes tengan salarios dignos”, agregó Retamar.

En cuanto a la elección del tema de Lali, explicó: “Lo usamos porque va en consonancia con enfrentar la situación. En algún punto, es decir y dejar en claro lo que nosotres vamos a defender y que vamos a ir a fondo con eso. Y Lali es una persona que ha sabido muy bien defender a la cultura hoy día, cuando este gobierno la viene atacando desde el momento en que asumió”.