La respuesta de Milei a un nene de 10 años que le preguntó sobre CFK, Jorge Macri, Villarruel y si se postulará en 2027

El presidente Milei recibió en Casa Rosada a Pedrito, el nene fanático de La Libertad Avanza

"Pedrito", un niño de 10 años afín a las ideas libertarias del presidente Javier Milei, volvió a visitar esta semana la Casa Rosada junto a su madre, y compartió detalles del nuevo encuentro con el mandatario.

Consultado en el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el menor relató que fue recibido en el despacho presidencial, donde Milei le obsequió tres libros sobre economía, entre ellos La economía en una lección, del economista Henry Hazlitt. El regalo respondió al declarado deseo del niño de convertirse en ministro de Economía en el futuro.

El presidente Milei recibió en Casa Rosada a Pedrito, el nene fanático de La Libertad Avanza

Ante la pregunta de por qué le interesa la política y la economía, “Pedrito” respondió que su interés nació cuando escuchó a Milei corregir el uso del término “presidenta” por “presidente”. También confesó que, aunque no es bueno en matemáticas, le apasiona la historia.

En otro pasaje de la entrevista reveló una conversación privada con el jefe de Estado. Según relató, le preguntó directamente por qué no había saludado a Jorge Macri ni a Victoria Villarruel en el Tedeum del 25 de mayo celebrado en la Catedral Metropolitana. La respuesta de Milei fue tajante: “¿Vos saludarías a un enemigo?”.

En aquel momento, el mandatario justificó su accionar: “Roma no paga traidores. Si se es bueno con los malos -con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita- se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. PD: saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias”, escribió sus redes.

Consultado sobre una eventual reelección en 2027, el niño contó que el presidente le respondió que “eso lo decide la gente”. Y, además, defendió al jefe de Estado en una discusión familiar. “Mi mamá dijo que no le gustó que Milei no saludara a Macri, y yo le dije: ‘Dejen a Milei ser Milei’”, afirmó.

Al ser consultado sobre Cristina Kirchner, “Pedrito” prefirió no opinar: “No hablo más. No opino, porque los kukas vienen de ese término”.

La entrevista cerró con un tono distendido, cuando Pedrito confesó ser hincha de River Plate, lo que provocó una humorada de Feinmann, simpatizante de Boca Juniors.

La visita anterior de Pedrito

Milei ya había recibido en la Casa Rosada a “Pedrito”. El encuentro tuvo lugar el 2 de abril luego de que el menor expresara públicamente su deseo de conocer al mandatario durante un acto en homenaje a los héroes de Malvinas.

El niño había asistido al acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, realizado en el barrio porteño de Retiro. En el evento, fue entrevistado y manifestó su admiración por Milei y su anhelo de reunirse con él.

Este deseo se concretó horas después, en un encuentro que, según el propio niño, lo emocionó profundamente: “Me provocó un llanto. Era mi sueño verlo”.

Durante la reunión, que también contó con la presencia de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el presidente interactuó con el niño de manera cercana y distendida. En un momento del encuentro, Milei comentó: “Se te hizo realidad. Aparte estás de amarillo y azul, que son los colores del minarquismo. Después, cuando te radicalices más, vas a usar amarillo y negro. Eso es en otro momento”.

Las cámaras captaron varios momentos del diálogo entre Milei y ‘Pedrito’, en los que el niño demostró su interés por la historia y la economía. En una de las conversaciones, ‘Pedrito’ compartió un dato histórico sobre la Casa Rosada, explicando cómo un proyecto de demolición durante un gobierno anterior había alterado la estructura del edificio.

El presidente, por su parte, alentó al niño en su aspiración de convertirse en economista, afirmando: “¿Querés ser economista? Ahora vamos a charlar”.