El desafío de Milei antes del recambio legislativo: vetos, alianzas y la presión de los gobernadores

Javier Milei ante el Congreso (AP)

La Casa Rosada espera a la renovación legislativa de diciembre de 2025 para poder comenzar a hablar de las nuevas reformas del Gobierno, las de segunda generación que incluyen cambios profundos en el plano laboral, previsional e impositivo. Para que La Libertad Avanza consiga oxigenar el panorama en el Congreso deben pasar seis meses. Mientras tanto, apuestan al clima electoral, poco a poco, se vaya llevando los reflectores mediáticos, y a que cualquier iniciativa opositora sea vetada por Javier Milei.

“Creemos que estamos bien, pero estos últimos meses se van a hacer largos”, decía un alto funcionario de la Casa Rosada a Infobae. La oposición no alineada al Gobierno logró que algunos gobernadores (algunos muy colaboracionistas de los libertarios) contribuyeran al quórum de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, en la cual se aprobaron un aumento jubilatorio del 7,2%, una suba del bono a $110.000 y la restitución de la moratoria.

En términos que usan los libertarios, la batería de proyectos que lograron media sanción ayer configuran un golpe certero al objetivo fiscal que utiliza la Casa Rosada como ancla de expectativa hacia los mercados. Esto, claro, sin relegar ningún tipo de otro de gasto o eliminación de régimen especial. Consideran que la credibilidad de la planificación presupuestaria se sostiene en que esta la detenta el Poder Ejecutivo y que no cedieron a importantes cambios de parte de la oposición.

Ayer, el Presidente dio su punto de vista con respecto a lo ocurrido en la cámara baja. “La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es: ignorar la primera ley de la economía. Por cínicos y/o ignorantes, todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza”, tuiteó en su cuenta personal de X.

El tuit de Javier Milei después de conocerse las aprobaciones opositoras en Diputados

La bolsa porteña sufrió mermas tanto el miércoles como el jueves. Los bonos soberanos y el Merval en pesos bajaron algunos puntos, mientras que el dólar oficial subió. A través de sus emisarios en redes, los libertarios querían linkear este desempeño en el mercado con la agenda impuesta por la oposición. “Cada vez que el congreso intenta destruir la disciplina fiscal de @JMilei, el mercado argentino se tiñe de rojo. Es el último instrumento de guerra que les queda. Y en octubre se les acaba porque teñimos de violeta el país”, decía una de las cuentas republicadas por el jefe de Estado.

El próximo desafío de la Casa Rosada estaba en demostrar que tenían los votos para blindar el futuro veto presidencial. A pesar de que cerca de Martín Menem mantenían el optimismo, la sesión de esta semana dejó advertencias sugerentes como nunca: los mandatarios de Córdoba, Tucumán, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz dejaron de jugar en tándem con el oficialismo. Además, no votó negativo la mitad del bloque PRO, la cual responde más a Mauricio Macri u otros dirigentes no teñidos de violeta al 100%.

“El panorama está más complejo, sin dudas. Pero no me cabe duda que en la sesión donde se trate el veto nos van a apoyar”, afirmó una fuente inobjetable. El año pasado, Mauricio Macri anunció que el PRO vetaría el incremento jubilatorio para cuidar la marcha del programa económico del Gobierno. “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, escribió en ese entonces. No habría que esperar que esta vez sea la excepción.

La sesión en Diputados en la que se aprobó un aumento jubilatorio

Lo mismo parecería que va a suceder con algunos gobernadores. Aunque algunos de los más dialoguistas fueron en contra del Gobierno, pero pareciera ser que, en los momentos fundamentales, terminarán apoyando. “La deuda de ellos está atada a la nuestra. Sería una idiotez que apuesten a un bajón de los bonos. Mientras mejor nos vaya a nosotros, a ellos les va a ser más fácil refinanciarse y tomar más deuda”, afirman en Balcarce 50.

Pero a diferencia del año pasado o de meses atrás, las provincias tienen serias quejas con el Gobierno. Lo hicieron saber el martes pasado, cuando 23 de 24 gobernadores se hicieron presentes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y pidieron medidas concretas para compensar la baja de recaudación de impuestos que aumentan la masa coparticipable.

El reclamo por falta de obras en rutas nacionales y de infraestructura también está muy presente. Podría haber una reunión clave la semana que viene en la que la Jefatura de Gabinete oficie de contención sobre ese tema.

No es casual que muchos gobernadores hayan utilizado esta sesión para hacer un llamado de atención a La Libertad Avanza por los armados territoriales que están teniendo en sus respectivas provincias.

Entre los votos positivos que hubo el miércoles estuvieron los diputados tucumanos del bloque Independencia, que responden a Osvaldo Jaldo. El gobernador ha sido uno de los más colaboracionistas con la Casa Rosada, pero se ha visto en los últimos meses con el crecimiento de la amenaza libertaria en su terruño, en manos del presidente partidario Lisandro Catalán, quien es el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación.

En tanto, el Gobierno se quedará sin facultades delegadas a partir del 8 del próximo mes. A partir de estas, los libertarios han tenido la facilidad de poder hacer desregulaciones y ajustes que resultaron usina de anuncios importantes para mantener la agenda mediática.

“No pasa nada, siempre quedan ajustes o anuncios por hacerse, estamos estoqueados. Además, tenemos como ventaja que del otro lado no pueden proponer nada, está el tren fantasma en frente”, decía uno de los principales responsables de la comunicación de LLA.

También estará como recurso el “refrite de anuncios”, una modalidad muy utilizada por los libertarios y que consta de anunciar un mismo tema en diferentes semanas: un ejemplo claro fue la reforma de dólares del colchón, del que viene hablándose hace dos semanas y que seguirá siendo un eje clave para las siguientes cuando pase por el Congreso.

Ese instrumento será clave al menos para agosto, donde el clima electoral comenzará a crecer con fuerza porque el 17 de ese mes se cerrarán las listas de candidatos nacionales y porque las elecciones bonaerenses, que tendrán a Cristina Kirchner como figura clave, estarán a pocas semanas de realizarse.