Preocupación en LLA por la actitud de los gobernadores y dudas sobre el eventual veto al aumento de jubilaciones

Milei en Olivos junto a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua

“No analizamos todo”. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscaron minimizar el sugestivo apoyo de varios diputados que responden directamente a gobernadores aliados a los proyectos para subir jubilaciones y restituir la moratoria previsional. Sin embargo, las señales fueron muy claras y no pasaron inadvertidas en las filas libertarias, donde incluso algunos diputados manifestaron cierto grado de preocupación.

La Casa Rosada había dejado en claro durante los días previos a la sesión de este miércoles que los proyectos relacionados con jubilaciones tenían un costo fiscal inaceptable que pondría en jaque el superávit fiscal, la columna fundamental de todo el plan económico. Como consecuencia, adelantaron abiertamente que el presidente Milei los vetaría en caso de ser aprobados por Diputados y el Senado.

El oficialismo jugó fuerte, como hace dos semanas, para dejar sin quórum la sesión. Pero esta vez no lo consiguió. Fue porque varios gobernadores eligieron diferenciarse y mandaron a sus diputados a colaborar, ya sea con el quórum o directamente con votos.

Las razones son varias. En primer lugar, se trata de temas sensibles para la sociedad y con alto costo político. Pero la principal coincidencia en las filas libertarias es que empezó a influir el contexto electoral. “LLA está construyendo en todo el país y eso incomoda”, sintetizó un diputado oficialista.

Sorpresivamente el kirchnerismo también logró aprobar la restitución de la moratoria previsional

En la misma línea, un legislador del PRO señaló a Infobae que los mandatarios provinciales le quieren mostrar al Gobierno que “los necesita” y esta era una oportunidad perfecta para hacerlo porque todos saben que son leyes de “doble vuelta”, es decir, que primero tienen que ser aprobadas y después deberán ser ratificadas tras el veto presidencial. Siempre con las negociaciones de alianzas y listas de candidatos como telón de fondo.

En ese marco, resulta un tanto más clara la actitud de dos diputadas salteñas de Innovación Federal (Pamela Calletti y Yolanda Vega) que a pesar de no haber dado quórum, como tampoco hicieron en la fallida sesión de hace dos semanas, terminaron votando a favor del aumento jubilatorio y la moratoria. Ambas responden al gobernador Gustavo Sáenz, que ganó las elecciones provinciales, pero perdió en la capital (distrito que concentra el 40% del padrón) a manos de una candidata libertaria tras no lograr un acuerdo.

Tampoco pasó inadvertido el voto afirmativo, tanto para el aumento de jubilaciones como para la restitución de la moratoria, de los tres diputados del bloque Independencia. El gobernador Osvaldo Jaldo había sido el primero en romper el bloque peronista para marcar su buena sintonía con el gobierno de Milei y lo apoyó sin fisuras en casi todas las votaciones hasta el momento. Los tucumanos no dieron quórum hace dos semanas y tampoco en la sesión de este miércoles, pero luego jugaron a fondo con la oposición.

Mauricio Macri también estuvo presente de alguna manera ya que sus diputados más fieles, como María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato o Luciano Laspina, eligieron abstenerse en lugar de votar en contra del aumento de jubilaciones como hicieron sus compañeros enrolados en el “bullrichismo” o encolumnados detrás de Cristian Ritondo, quien negocia la alianza entre amarillos y violetas en la provincia de Buenos Aires.

“Mauricio decidió mostrar lo que tiene, en algún punto sale perdiendo porque hace dos meses parecía que tenía más de la mitad del bloque y ahora quedó claro que son solo 9”, analizó un diputados bullrichista, que no se animó a pronosticar si esta jugada fortalecía o complicaba a Ritondo en su negociación bonaerense.

El libertario Nicolás Mayoraz

Los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz) y Marcelo Orrego (San Juan) fueron más sutiles. El bloque Por Santa Cruz aportó un voto afirmativo y una abstención para el aumento de jubilaciones y para la moratoria, mientras que Producción y Trabajo se dividió con un voto positivo y un ausente.

Pero fue determinante el rol del gobernador Martín Llaryora, que a diferencia de lo que ocurrió hace dos semanas, ordenó a sus diputados dar quórum para permitir que comience el debate. Fueron los que terminaron de inclinar la balanza. Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Juan Brugge e Ignacio García Aresca votaron a favor del aumento de jubilaciones y bono, pero rechazaron la moratoria.

El Gobierno tampoco tuvo llegada esta vez a los catamarqueños de Unión por la Patria, que en algunas oportunidades ayudaron al gobierno como cuando aprobaron el RIGI o se ausentaron en la votación del acuerdo con el FMI. Esta vez tres votaron afirmativamente y uno estuvo ausente. “Tampoco tenía sentido pagar el costo político de no acompañar una ley a favor de los jubilados que encima el Gobierno ya dijo que iba a vetar”, analizó un diputado dialoguista.

“Veo que va a ser difícil sostener el veto, en algunos temas, como el aumento de jubilaciones, estuvimos lejos de los 87. Pero evidentemente, si no podemos sostener el veto, las provincias van a tener que recibir menos”, explicó un legislador libertario.

En la misma sintonía, un diputado del PRO opinó que la estrategia de los gobernadores y Mauricio Macri no es acertada. “Parece que no conocen a Milei, si tiene que dar el aumento porque no pudo sostener el veto a los primeros que va a recortar es a los gobernadores”, sintetizó.

Ahora será cuestión de ver si el Gobierno logra demorar o hacer caer los proyectos en el Senado para no tener que enfrentar un veto incómodo en la previa de las elecciones. Después de octubre, el panorama será completamente diferente.