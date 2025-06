Nicolás Massot defendió el aumento a las jubilaciones: “La discusión real no es si hay plata o no hay plata”

Nicolás Massot defendió el aumento a las jubilaciones

Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, expresó su posición sobre el reciente aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, aprobado ayer en la Cámara de Diputados. “Esta discusión no es nueva, sino que ha sido una constante a lo largo del gobierno de Javier Milei“, indicó. Además, mencionó que quienes, como él, abogan por un equilibrio fiscal son a menudo etiquetados de forma peyorativa como “degenerados fiscales”.

Massot destacó que el aumento es coherente con una propuesta anterior liderada por su partido y otras fuerzas opositoras, diseñada como contrapartida a la derogación que el gobierno intentó de la movilidad jubilatoria. “La fórmula actual de movilidad que se aplica para ajustar las jubilaciones según la inflación fue una iniciativa de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, no del Gobierno de Milei", afirmó. Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Federico Mayol y Cecilia Boufflet.

Massot aclaró que el 7,2% de aumento responde a un acuerdo donde se prometió compensar toda la inflación acumulada desde enero de 2024 en adelante. “Este compromiso se incumplió y es necesario honrarlo para garantizar los derechos de los jubilados”, enfatizó.

Ayer en la Cámara de Diputados no solo se aprobó el aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, excluyendo los regímenes especiales, sino también un aumento en los bonos de $70 mil a $110 mil, con ajustes futuros basados en la inflación. Además, se avaló la restitución por dos años de la moratoria previsional, permitiendo que aquellos que no cumplieran con los 30 años de aportes pudieran acceder a la jubilación mínima adquiriendo los aportes necesarios.

Massot criticó abiertamente al gobierno de Javier Milei por su manejo de los fondos y prioridades, cuestionando las decisiones de gasto en un contexto en el que, según él, ha habido suficiente financiamiento para iniciativas menos urgentes. “Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos, y para eliminar impuestos a los bienes suntuarios y autos de lujo”, señaló. “¿Por qué no se aplicaron los mismos principios de financiamiento para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?”, se preguntó.

“La medida aprobada no tiene nada que ver con un juego electoral. Nosotros pusimos fuentes de financiamiento. Podrían ser más. Esas son las que alcanzan para lo que propusimos y las que tuvieron consenso que el dinero es fungible. La discusión real no es si hay plata o no hay plata”, agregó.

“La conversación que están teniendo, que es muy buena, es la misma que tendríamos que tener los legisladores en una ley de presupuesto que este gobierno nos priva”, insistió Massot, lamentando que no haya una discusión abierta sobre el presupuesto como marcan los principios de la democracia deliberativa. Recordó también que “hace dos años, consecutivamente, nos privaron de discutir esto como corresponde”.

Massot llamó a una reevaluación urgente del sistema si Argentina quiere evitar el impacto inevitable de un aluvión de demandas judiciales debido a la falta de ajustes justos en las jubilaciones y bonos durante los últimos meses. “Nos van a llover los juicios porque esto ya se vivió en Argentina”, insistió, subrayando las consecuencias que podrían derivarse de no actuar con prontitud.

El gobierno, dijo Massot, “la semana pasada siguió mintiendo”, refiriéndose a las fuentes de financiamiento que, según él, siempre han estado disponibles desde el año pasado. “No tenés que romperlas para arreglarlas”, advirtió, subrayando que el equilibrio es clave para la gestión efectiva de las finanzas públicas y la protección de derechos adquiridos por los trabajadores.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, Massot concluyó enfatizando que el enfoque necesario es uno que verdaderamente ofrezca equidad económica y social, priorizando las prestaciones urgentes y específicas por encima de cualquier esquema de financiamiento que beneficie a los económicamente privilegiados. “Tenemos que ir al fondo de la cuestión”, afirmó.

