Florencia Carignano redobló la apuesta: “No me parece que una diputada ande paseando por hoteles 5 estrellas con tipos”

Florencia Carignano redobló la apuesta contra las diputadas libertarias

La diputada nacional Florencia Carignano ratificó todas sus acusaciones y descalificaciones contra las legisladoras de La Libertad Avanza (LLA) alineadas con el presidente Javier Milei. Una vez más, la dirigente de La Cámpora aseguró que no se arrepiente y se justificó: “Lo que yo hice es Heidi al lado de lo que hacen ellos".

“A las cosas hay que ponerle los nombres que tienen. El nivel intelectual de las diputadas y diputados libertarios es muy básico, elemental, se levantan para no tratar temas como el Garrahan, no votan a favor del bono fijo para las jubilaciones, apalean a los jubilados... Lo que yo hice es de Heidi al lado de ellos“, sostuvo en Carignano, tras referirse a las diputadas Lilia Lemoine, Juliana Santillán y Nadia Márquez.

En diálogo con radio Mitre, la legisladora de Unión por la Patria insistió: “Yo digo, ¿cómo llegan Lilia Lemoine, Santillán -que estuvo paseando por todos los hoteles con (el empresario norteamericano) Foster Gillett, sacándose fotos en hoteles cinco estrellas-? ¿Qué tiene que hacer una diputada haciendo eso? No es la vida privada; mi vida no es privada cuando decido hacer política. Llegó por los votos [Santillán] y yo también, y puedo expresar lo que quiero. Si le quiero decir ‘gato’ a una persona, lo puedo hacer".

Y continuó: “No me parece que una diputada de la Nación se ande paseando por los hoteles cinco estrellas con tipos, ande subiéndose encima del que en su momento era el jefe de bloque (por Oscar Zago) upa y sacándose fotos indecorosas. Ese comportamiento a mí no me gusta: ni de una diputada, ni de una mujer".

La ex directora nacional de Migraciones parafraseó a la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, por una definición similar que hizo sobre las legisladoras que asumieron su banca en 2023. “Está lleno de gatos el Congreso, como dijo Lilita. No tenemos problemas de que esté lleno de chicas que hacen otra actividad aparte de esta. El problema es cuando esas personas, esas chicas que se ocupan a otra actividad además de ser diputadas, que se sacan fotos en hoteles cinco estrellas, no saben ni escribir un tuit, ponen una C en vez de una S, ‘cluacas (por cloacas)’... no discuten ideas", lamentó.

Para Carignano, sus dichos en la Cámara de Diputados contra las legisladoras, que la interrumpían en su intervención, “no es un insulto, es un calificativo”. “Lemoine me estuvo filmando con el celular durante toda la intervención de (Gerardo) Milman. Me señalaba y me decía ‘te estoy mirando’, y me filmaba y me filmaba. Milman, unas horas antes, nos había dicho a mí y a otra diputada ‘ojo’. Hay cosas intimidantes permanentemente”, se quejó, y Márquez, a la que definió como “gato”, dijo que “gritaba desaforadamente”.

Juliana Santillán, junto al diputado Oscar Zago

En ese marco cuestionó otra vez a Gerardo Milman, el legislador alineado con Patricia Bullrich, a quien acusa de haber formado parte del plan para intentar asesinar a su jefa política, Cristina Kirchner, aquel 1 de septiembre. “Dejó de estar en estado vegetativo en la cámara durante dos años. Todos le pagaban el sueldo, pero estaban en un rincón, tirado, no hablaba, estaba mirando al piso como una lechuga”, sostuvo, sobre su aparente mal estado de salud. Ayer, le dijo que estaba “dopado”.

“Soy una persona que fue a la universidad, tengo dos máster, puedo darme cuenta cuando una persona no está bien porque está mirando durante 20 horas el piso, no habla, y ahora como tiene que reelegir, empezó a hablar”, apuntó.

Carignano justificó el tono de sus declaraciones al afirmar que “la gente está harta de lo políticamente correcto” y “decir la palabra adecuada”. “No seamos ingenuos, no es un delito ser gato, es una actividad”, planteó. Y remarcó que el debate legislativo se deteriora en esos términos porque “no hay discusión parlamentaria”, por decisión del oficialismo. “No hay discusión parlamentaria cuando no quieren que hablemos del (Hospital) Garrahan, no hay discusión cuando no votan el aumento al bono de 70 mil pesos. No hay discusión de nada, si no, no llegaríamos a este nivel”, fustigó.

Durante su exposición, la diputada santafesina discutió con dos legisladoras de La Libertad Avanza (Diputados TV)

“Para nada me arrepiento“, insistió la diputada kirchnerista. ”Es una actividad la que ellas que ejercen, puede ser más o menos digna, no me gustaría que mis hijas la hagan, voy a tratar de que no presten su cuerpo para llegar a lugares. Pero si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que no se ofendan cuando se dice las cosas. Hablo de mujeres y de los hombres que están ahí”, completó.

“Este país está en llamas, y preocuparse porque le dije ‘gato’, cuando estaba enojada y me interrumpían... nos tenemos que enojar con las cosas importantes, lo que está pasando en el Garrahan, o con los científicos”, concluyó.