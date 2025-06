Defensoría del Niño: el PJ y la UCR activaron un “puente anti-acefalía” hasta que se realice el concurso

La bicameral legislativa que revisa y moldea el funcionamiento de la Defensoría del Niño volvió a reunirse ayer tras la agitada reunión de la semana pasada en el Congreso, donde se dinamitó el auto mandato prorrogado de la ahora ex titular de la entidad, Marisa Graham. En concreto, peronistas y radicales volvieron a unirse horas atrás y activaron un puente administrativo y legal en dicho organismo hasta que finalice el concurso para la sucesión, que se iniciará el 16 de junio próximo.

Es el Congreso, a través de la bicameral, quien debe regular y ejecutar dicha instancia, en medio de una irregularidad insostenible desde el 7 de enero último -frenada de manera parcial por los legisladores la semana pasada-, cuando Graham firmó una resolución que imponía: “En caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

Ante la incertidumbre por la situación casi cercana a la acefalía y, pese a que el radicalismo acompañó el adiós de Graham días atrás, ayer se sumó a peronistas y kirchneristas para generar el puente y establecer cierto resguardo para el corto plazo. Allí, el senador justicialista Pablo Bensusán (La Pampa) planteó: “Lo más práctico sería ampliarles las facultades, para los actos de conservación y administración, a quien ejerce el cargo de jefe de Gabinete hasta que logremos terminar concurso”. A ello le sumó la ratificación del secretario legal y técnico, que se sostendría como apoderado en diferentes causas sensibles relacionadas con la niñez.

Su par del PRO, Andrea Cristina (Chubut), opinó que la “defensoría puede funcionar y seguir normalmente con las facultades actuales”. Seguido a ello, dio a entender que era incorrecto nombrar a funcionarios de manera interina, que fue negado por el otro sector. No obstante, cuando todos esperaban una propuesta, aseguró que presentaría una solución “entre hoy y mañana”, pese a que el acuerdo entre radicales y peronistas ya estaba más que masticado.

La senadora del Pro Andrea Cristina. A su derecha, el diputado libertario Nicolás Mayoraz

A Cristina se le sumaron las consultas hacia Bensusán de parte de la diputada libertaria Nadia Márquez. Indagó sobre la potencial ampliación de facultades al jefe de Gabinete de la Defensoría. De hecho, apuntó a la amplia bandeja de acciones que tendría permitido aplicar el funcionario en cuestión y mencionó resoluciones emitidas por Graham en ese sentido, antes de ser eyectada de su cargo. El justicialista pampeano explicó que estaría en juego el pago de sueldos si no se votaba su idea.

Una vez aprobada la moción de Bensusán, su colega de bancada y camporista entrerriana Estefanía Cora -reemplazó al expulsado Edgardo Kueider- requirió acelerar el concurso, cuyo puntapié será en menos de dos semanas: buscó que se contemplaran “días de corrido” y no “hábiles”. En esa línea, detalló: “Serían 107 desde el inicio del mismo, contando con buena voluntad para que eso ocurra”.

Cerca del final del convite, aparecieron las chicanas. Desde el kirchnerismo, se acusó a libertarios de no contemplar la situación de la niñez y, de paso, utilizaron el más que grave y penoso conflicto en el hospital -líder- Garrahan para dejar expuesto al oficialismo. Quien respondió fue el diputado Nicolás Mayoraz: “Dejaron una pobreza en niños del 60%. Desde 2005 está la ley del Defensor, ¿cuántos años pasaron sin designarlo? Durante tres gobiernos kirchneristas no lo hicieron. Los que no pueden hablar son ustedes”.

Por su parte, Márquez agregó, sin demasiadas precisiones: “Tenemos un listado de familiares contratados por la señora Graham. Cuñadas, sobrinas, de todo un poco. También hay un listado de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de niños, pero que varios de ellos están contratados en la Defensoría. Tenemos esa información y vamos a seguir investigando, pidiendo informes y seguir leyendo resoluciones, que son públicas y sabemos el curro que hicieron los kirchneristas con la defensoría y otras cosas más”.

Minutos antes de dar el cierre, la diputada radical y titular de la bicameral, Natalia Sarapura, convocará a una nueva reunión la semana próxima para hallar un camino intermedio, entre el inicio del concurso y una vez que se arribe a la fase del examen de los postulantes, para impregnar velocidad al tramo final de la compulsa. En las condiciones actuales, sería un milagro tener saldado este asunto antes de 2026.