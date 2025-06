Milei recibió a Pedrito, el nene de 10 años que apoya al Gobierno: “Se vienen diez años gloriosos”

El presidente Milei recibió en Casa Rosada a Pedrito, el nene fanático de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei recibió este lunes a Pedrito, un nene de 10 años que cobró notoriedad en las redes sociales a partir de una entrevista televisiva que surgió en Telefé, en donde expresó su apoyo pleno al jefe de Estado y las causas que defiende el ideario libertario.

El encuentro fue en su despacho, en Casa Rosada, y el niño llegó acompañado por su mamá y por el periodista Robertito Funes, quien entrevistó al jefe de Estado para el canal de televisión.

“¿Qué pasó que no saludaste ni a Villarruel ni a Macri?”, comenzó preguntando el nene, mientras despertaba gestos risueños por la incisiva consulta. “Roma no paga traidores”, devolvió Milei. Ambos hacían referencia al episodio que se vivió durante el Tedeum por el 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Mayo, cuando el presidente evitó saludar a la vice y al jefe de Gobierno porteño, visibilizando su malestar hacia ambos dirigentes.

Luego, Pedrito defendió la actitud del presidente frente a quienes le reclamaban una postura políticamente correcta. “Dejen a Milei ser Milei”, enfatizó el niño.

Más adelante, ya en un intercambio con el periodista Robertito Funes, Milei ratificó su proyección acerca de que, por la senda de políticas que viene impulsando su gobierno, el país tendrá 30 años de crecimiento, con una primera década en la que se verán dos tercios de esos beneficios.

“Argentina lleva 90 años tratando de de hacer el camino fácil. Argentina en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales y 2/3 de esa mejora se van a ver en los primeros diez años. Así que se vienen diez años gloriosos”, destacó el presidente.

Los fragmentos de la entrevista fueron compartidos por el propio periodista en su cuenta de Instagram @robertito_funes.

El presidente además ratificó su intención de buscar una reelección como titular del Poder Ejecutivo Nacional para luego dar un paso al costado en la política. “¿Te vas a volver a postular?”, inquirió Pedrito. Milei contestó: “si las condiciones ameritan, lo haré, pero igual en el fondo digo, la reelección va a depender de la gente, no de mí. Eso sí, si soy reelecto después del 2031 no me van a ver más. Me voy a ir”, anticipó.

El jefe de Estado también sacó a relucir los resultados de sus primeros meses de gestión. “Cuando llegué al gobierno, la pobreza era - cuando la sinceramos - 57%. Hoy es 35. Bajó 22 puntos. Sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Ahora la realidad es que está terminado el trabajo. Nos quedan todavía 1/3 de los argentinos para sacar de la pobreza. Es un montón”, advirtió.

Quién es Pedrito, el nene libertario

El primer encuentro se dio el 2 de abril. El momento en que ‘Pedrito’ saludó desde el balcón de la Casa Rosada y posó junto a la motosierra característica del presidente Javier Milei marcó uno de los instantes más destacados de aquella jornada. El niño, de 10 años, relató que durante su visita al despacho presidencial recibió dos libros autografiados por el mandatario, quien le dedicó uno de ellos con la frase: “Para Pedro, por convertirse en un guerrero de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!”. El encuentro se produjo después de que el menor manifestara en televisión su deseo de conocer al presidente, sueño que finalmente se concretó.

El primer encuentro fue el 2 de abril

Aquella primera reunión entre Javier Milei y ‘Pedrito’ tuvo lugar cerca del mediodía, tras el acto central en homenaje a los héroes de Malvinas realizado en el barrio porteño de Retiro. En ese evento participaron autoridades del Gobierno, representantes de las fuerzas armadas y excombatientes invitados especialmente para la conmemoración. El niño había asistido al acto y, durante una entrevista en vivo con el canal Telefé desde la Plaza San Martín, expresó su admiración por el presidente y su anhelo de conocerlo en persona.

Durante ese encuentro en la Casa Rosada, también estuvo presente Karina Milei, secretaria de la Presidencia. Las cámaras captaron el momento en que el niño, visiblemente emocionado, le dijo al mandatario: “Es un sueño, Milei”. El presidente respondió: “Se te hizo realidad. Aparte estás de amarillo y azul, que son los colores del minarquismo. Después, cuando te radicalices más, vas a usar amarillo y negro. Eso es en otro momento”.

En aquel momento se conoció que ‘Pedrito’ sueña con convertirse en ministro de Economía y que durante la charla con Milei abordaron cuestiones económicas. El presidente le preguntó: “¿Querés ser economista? Ahora vamos a charlar”. El niño, en diálogo posterior con el programa A La Barbarrosa, contó que la conversación giró exclusivamente en torno a la economía y que él mismo le hizo varias preguntas al mandatario. Además, relató que el presidente le prometió enviarle más libros en el futuro.

En la entrevista televisiva previa a la visita, ‘Pedrito’ explicó que, a diferencia de otros niños de su edad, prefiere ver videos de política en lugar de dibujos animados. “Los dibujitos están variados para gente con mi edad y más pequeños, pero en vez, yo me pongo a la política, que es mejor porque estás viendo gente grande interesante. Estoy aprendiendo”, afirmó el niño. Durante la charla, también imitó algunos modismos y frases características de Javier Milei, mostrando su admiración por el presidente y su afinidad con las ideas libertarias.