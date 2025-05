El Gobierno evalúa otra alianza electoral con la UCR en Corrientes: los requisitos y las variantes en carpeta

El presidente Javier Milei junto al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, a inicios del año pasado

Quedan tres meses para que se celebren las elecciones a gobernador de Corrientes, un caso atípico, junto a Santiago del Estero, que va a contramano del calendario de otras provincias, que renuevan su Poder Ejecutivo en los mismos años que las presidenciales.

En ese sentido, la urgencia del mandatario Gustavo Valdés porque su oficialismo reelija este año es la misma que la de la Casa Rosada. Pero con la diferencia de que esta última mira las elecciones nacionales, ya que aspiran a conseguir la mayor cantidad de congresistas que les aprueben las reformas estructurales que impulsará en 2026, lo que permitiría que su hoja de ruta se asiente para 2027 y así conseguir la reelección del presidente Javier Milei.

El Gobierno sabe que le es imposible que en Santiago del Estero se pueda obstaculizar la victoria del oficialismo, pero en Corrientes hay más por negociar, ya que hay un armado partidario más fuerte, así como intención de voto.

Elecciones en Corrientes: qué piensa La Libertad Avanza

La Casa Rosada no definió aún la estrategia a adoptar con Valdés, que ha demostrado ser un gobernador colaboracionista con la Nación y que, incluso, coqueteó en ofrecerle a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la posibilidad de establecer una alianza similar a la que los libertarios hicieron en Chaco con el gobernador Leandro Zdero.

Esta conversación se dio a mediados de abril, cuando Valdés viajó hasta Buenos Aires y se reunió con El Jefe, la presidenta nacional de La Libertad Avanza y ejecutora última de las decisiones electorales. Aparecía como un antecedente cercano el pacto chaqueño, pero la hermana presidencial no hizo mención al respecto.

Karina Milei y Gustavo Valdés

Al menos para este año, Chaco y Corrientes tienen una diferencia sustancial: las dos renuevan diputados nacionales, pero la primera provincia renueva senadores, por lo que el acuerdo político se hacía más urgente.

¿Qué posibilidades se barajan? Ambas. Es decir, jugar con Valdés o hacerlo por afuera. Todo depende de lo que sea mejor para esta premisa, que es la línea rectora de la estrategia libertaria para este año: los acuerdos que haga La Libertad Avanza deben ser los que más ayuden al Presidente a darle un mejor Congreso para las transformaciones que hacen falta en los dos años que vienen.

A pesar de lo que se dice en público y en privado, no hay una definición certera. “¿Es una posibilidad la alianza? Sí, pero también lo es jugar por afuera“, define una fuente inobjetable.

Al Gobierno no le cierre la idea de que Valdés postule a Juan Pablo, su hermano e intendente de Ituzaingó. “Es un tema de que va en contra del capital de La Libertad Avanza. Es un tema de nepotismo. Tenemos ganas de un acuerdo, pero sería conveniente de que el candidato que elija Gustavo sea otro”, indica un estratega libertario que está muy de cerca en las conversaciones. Esto obstaculiza el pacto electoral.

A mano derecha de Gustavo Valdés, su hermano Juan Pablo

Si se destraba esa cuestión, las posibilidades se incrementarían. Pero resulta un pedido de altísimo costo para el gobernador, que no puede reelegir y ve en su hermano su mejor sucesor, la figura que de ese radicalismo que mejor puede medir y quien tiene mayor consenso entre intendentes oficialistas.

A pesar de la solicitud, los libertarios reconocen que el radicalismo han contribuido mucho en las votaciones en el Senado. En particular, destacan la figura del jefe de bloque de la UCR en ese ámbito, Eduardo Vischi. ¿Será que lo ven como su candidato ideal para la gobernación?

La cuestión del nombre es vital. El cierre de candidaturas es el 12 de julio, después del de las alianzas -el 30 de junio-, pero la fórmula que integrará la alianza determinará qué vaya a suceder con un eventual acuerdo o no. Por eso, este mes debería saberse si Corrientes va a ser una copia de lo que sucedió en Chaco.

“Vemos que un acuerdo es algo verosímil, pero no tiene sentido adelantar posicionamientos a tantas semanas de que se cierren las alianzas. No tiene sentido exteriorizarla, fijate lo que pasa en provincia de Buenos Aires, que es un lío”, dicen desde el partido libertario. Un referente de altísimo peso confió a Infobae que la cúpula nacional de “LLA no habló con Valdés de ese tema” y que el tema no parece tan sencillo.

Lisandro Almirón y “Camau” Espínola buscaban un acuerdo para enfrentar a Valdés en Corrientes

Habrá que ver si en los próximos días puede darse alguna reunión en Casa Rosada al aprovechar la firma del convenio de intercambio de información en el marco del “plan colchón”. El catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo aprovecharon esa rúbrica para estar con funcionarios de peso del Gobierno.

El único dirigente de los libertarios que asoma como alguien de peso para la fórmula es Lisandro Almirón, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Corrientes. En realidad, este puja por competir para la gobernación, sea el escenario que sea. Por veto de Karina Milei, quedó lejos la opción de incorporar como candidato violeta al senador nacional Carlos “Camau” Espínola.

Tanto Almirón -que responde de manera directa a los armadores Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem- como Espínola dejaron atrás sus diferencias semanas atrás y se sacaron una foto con sus respectivos armados para dar una señal de que están dispuestos a forjar un entendimiento para estos comicios (ninguno de los dos relegó todavía su aspiración a ser el candidato de la Casa Rosada). "Cuando se dejan de lado las diferencias y se pone a Corrientes primero, todo es posible", sostuvo el senador durante ese evento realizado en abril en el Hotel de Turismo de Corrientes.

Alfiles políticos que se muestran cerca de Espínola miran con atención los acontecimientos. Uno de ellos reconoce que una eventual alianza entre Valdés y los Milei podría hacer implosionar el denominado grupo Alondra, que lo conforma el senador junto a otros dirigentes relevantes de Corrientes, entre ellos Pedro “Pirucho” Cassani, actual presidente de la Cámara de Diputados provincial y ex aliado de Valdés.

Consultores que trabajan en Corrientes afirman que los “Alondra” podrían dispersarse y evaluar a formar parte de una coalición anti-Valdés junto al exgobernador Ricardo Colombi y el peronismo kirchnerista, que ya lanzó como su candidato a Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres. Esto, siempre, en el ámbito de las especulaciones.