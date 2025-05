Iñaki Gutiérrez: “El nuevo Paka Paka no es adoctrinamiento, equilibra la balanza”

Inaki Gutierrez: "No hay similitudes entre La Campora y nosotros; nuestra militancia no es paga"

Iñaki Gutiérrez, militante de La Libertad Avanza y encargado del TikTok del Presidente Javier Milei, fue categórico al diferenciar el modelo de militancia libertario del que históricamente sostuvo el kirchnerismo: “De ninguna manera hay similitudes entre La Cámpora y nosotros. Ellos han tenido múltiples condenados por hechos de corrupción, han hambreado al pueblo argentino, han disparado las cifras de pobreza y de inflación, y le han mentido a la patria. Yo no comulgo con eso”, afirmó. Según él, la diferencia más importante entre ambos es que su “militancia no es paga ni es desde el Estado”.

Gutiérrez fue enfático al señalar que la participación política dentro de La Libertad Avanza responde a convicciones personales, más que a intereses económicos o institucionales: “Hay funcionarios jóvenes que ocupan un lugar en el gobierno y son parte de LLA, pero la mayoría no. Nosotros tenemos ganas de que la Argentina salga adelante y hacemos militancia desde el amor al proyecto”.

El influencer libertario se autodefine como “militante”, aunque reconoció que su trabajo va más allá del activismo tradicional. “Si bien hago cosas que no hace cualquiera, mi rol al fin y al cabo es ser militante”, dijo. En ese sentido, agregó que, aunque trabaja con el equipo de “El Gordo Dan” y con el de Agustín Romo, su única lealtad política responde a Milei: “Soy soldado del Presidente. No milito públicamente con nadie”.

Su trabajo más visible es la gestión de la cuenta de TikTok del Presidente, un espacio que considera clave dentro del ecosistema de comunicación política. Aun así, no minimiza el valor del trabajo territorial: “El territorio es tan importante como las redes sociales. Yo en las redes puedo dejar plasmado en 180 caracteres lo que pienso, pero los mensajes toman más cuerpo hablando mano a mano”.

Iñaki Gutierrez: "Me gusta la forma de hacer política de Javier Milei"

Además de diferenciarse de La Cámpora, Gutiérrez también habló del rol del periodismo. “Hay periodistas que trabajan a sueldo como mercenarios. Al Presidente lo tratan de loco, dicen que va a hacer cosas que no va a hacer. Han dicho que Adorni no va a asumir. Cuando un periodista se equivoca, sigue ejerciendo normalmente. A veces no alcanza con una disculpa”.

No obstante, fue cuidadoso en separar a los profesionales de la institución: “El periodismo no nos preocupa. El periodismo es una institución que Argentina no tiene que perder”.

Otro de los puntos clave de la entrevista fue la postura de Gutiérrez sobre la serie del canal infantil Paka Paka, acusada de promover contenido ideológico. En una defensa firme, aseguró: “No lo llamaría adoctrinamiento lo que se muestra en la serie que va a salir. Hay cosas que no se discuten, dos más dos es cuatro”.

En su visión, los materiales didácticos de izquierda predominan en el sistema público, por lo que esta propuesta representa un contrapunto necesario: “Los chicos van a tener más bombardeo en su educación cuando vayan a un colegio público con material de izquierda. Esto equilibra la balanza. Hoy por hoy hay una oferta muchísima más nutrida. Eso es batalla cultural”. “Todo lo que vi en la serie, no se ve en la carrera de economía. Yo no vi esta discusión en los 20 años anteriores que hubo adoctrinamiento, quizás era muy chico”, agregó.

El community manager de Javier Milei destacó la importancia de las redes sociales y el contacto cara a cara en campaña

En la entrevista, Gutiérrez relató también cómo fue su transición del PRO a La Libertad Avanza. Según explicó, tuvo contacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, especialmente tras un video viral que realizó en 2019, cuando el PRO perdió las elecciones frente a Alberto Fernández. “Él me escribió”, contó sobre Macri. “Yo hice un resumen de que la victoria del peronismo no había sido tal”.

En 2021, se produjo el cambio de etapa: “Este proceso se iba a dar de la forma que me interesaba. Entonces apareció LLA y me pareció una fuerza que me representaba más”. También celebró el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires de cara a los próximos comicios: “Estoy contento con que nos acompañen en el acuerdo para ir juntos”.

Por último, el joven referente de LLA se refirió al resultado de las últimas elecciones en distintos puntos del país y como se ha desarrollado la expansión territorial y electoral del espacio: “La batalla cultural es ir dando pequeños clics. Haber ganado una elección nacional en 2023, contra todos, fue un éxito rotundo”.

En ese sentido, reivindicó el crecimiento del espacio como un fenómeno inédito que “se revalida” con victorias como las de Salta, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires. “No veo lo que veía en 2023, hoy hay un gran porcentaje de la población que entiende y milita las ideas del Gobierno, eso es pura y exclusivamente la batalla cultural. Veo un proceso distinto al que atravesó el PRO cuando fue Gobierno, pero ellos no tenían armados puros”, concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La entrevista completa a Iñaki Gutiérrez la podés encontrar en este enlace.