La Cámpora desconfía cada vez más de Kicillof y lo acusa de querer los votos del kirchnerismo, pero sin CFK

La relación entre Axel Kicillof y la familia Kirchner pasa su peor momento

“Ojalá que haya una foto, de Axel, de Cristina, de todos los referentes del peronismo en unidad, luego de que se creen las condiciones para una nueva alternativa política de cara al futuro. No un rejunte electoral. La unidad me parece que puede llegar a ser una condición necesaria y tiene que ser una unidad que no duela".

Las últimas definiciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, multiplicaron el malestar en el cristinismo. La mano derecha de Axel Kicillof ha dado afirmaciones contundentes sobre el camino que está dispuesto a seguir el Gobernador y su armado político. Señales que del otro lado del río kirchnerista toman como provocaciones.

Entre el 2017 y el 2019, en pleno proceso de reorganización del peronismo, en tiempos de gobierno macrista, el entonces diputado nacional y ex gobernador de San Juan José Luis Gioja, acuñó una frase que identificó aquella etapa de discusión política. “Tiene que haber unidad hasta que duela”, repetía el “Flaco”, marcando la necesidad de flexibilizar los límites e incluir a todos los sectores para poder formar una alianza amplia que pueda vencer a Mauricio Macri.

De ahí proviene la modificación de la frase que hizo Bianco, dejando en claro que la unidad del peronismo tiene que tener un orden político, ideológico y programático en el que todos estén de acuerdo. Sino, no será unidad y, en consecuencia, ningún proyecto podrá ser sólido.

En La Cámpora cayeron mal las declaraciones de Carlos Bianco

En el mundo de CFK no gustan nada las declaraciones que viene realizando Bianco. La semana pasada aseguró que “no estaban las condiciones para la unidad del peronismo” y en las últimas horas dejó en claro que la unidad no será a cualquier precio, porque, como aclaró en una entrevista con FM Millenium, aún “nos sigue doliendo la unidad del 2019“.

“No nos van a llevar a las patadas”, adviritieron en el kicillofismo, donde van a resistir cualquier avanzada ultra K sobre sus intereses y sobre las atribuciones políticas que tiene Kicillof en su rol de gobernador, pero también de elector dentro de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.

En el cristinismo creen que Bianco, en nombre de Kicillof, se está “sobrepasando” en sus definiciones. “Es raro eso del ‘rejunte” que dice Bianco. Parece que es la sobra. Es faltarle el respeto a tus compañeros de Gabinete y de la alianza política", se quejaron en La Cámpora.

En la agrupación que conduce Máximo Kirchner aseguran que el esquema de Kicillof “quieren hacer kirchnerismo sin Cristina y eso es imposible”. Desconfían de los pasos que quiere dar el Gobernador y especulan con la hipótesis de que están preparando el terreno para una ruptura. “Quieren los votos de CFK, pero sin ella”, agregaron.

Cristina Kirchner le envió varios mensajes implícitos a Axel Kicillof (May 25, 2025. REUTERS/Cristina Sille)

“Son el Movimiento Derecho al suicidio. La ruptura es negativa para todos. Si la piensan, y actúan en consecuencia, es porque quieren que les de un beneficio de cara al 2027″, indicó un dirigente kirchnerista cercano a la ex presidenta, ironizando sobre el nombre del espacio político que conduce Kicillof y que será presentado el próximo sábado en La Plata.

“Rejunte es hacer algo con Rodríguez Larreta, Manes, Kikuchi o la izquierda. Están mal. O quieren romper o ese rejunte no les molestaría si en esa lista pueden poner más candidatos. Es despectivo lo que dicen”, indicó un influyente dirigente del camporismo.

En el kicillofismo saben que varios mensajes que Cristina Kirchner envió el fin de semana, durante el acto que encabezó en la Ciudad de Buenos, fueron para ellos. Sobre todo el del que hay que dejar de ser militantes electorales y ser militantes políticos, como aseguró la ex Jefa de Estado.

“Ojalá esta vez lo hayan escuchado los que estaban sentados en primera fila”, respondieron en La Plata, con una fuerte carga de ironía, y en referencia a los dirigentes del camporismo y el cristinismo que estaban ubicados en los primeros asientos del auditorio.

En La Plata también le ponen la otra mejilla al mensaje ímplicito que envió CFK al hablar de que hace falta un “estado eficiente” más que un “estado presente”, una de las definiciones que suele repetir el Gobernador, y que es parte de la confrontación de modelos políticos y económicos con Javier Milei.

Axel Kicillof pretende estar en cima de la estrategfia de campaña bonaerense

“Nosotros tenemos un estado presente y eficiente”, sentenciaron cerca del Gobernador, donde no están dispuestos a cerrar una unidad donde Kicillof no tenga poder de decisión ni influencia en la mesa central de la campaña.

Desde hace varios días que en el kicillofismo resaltan que “no hay una mesa de negociación” para poder terminar de ordenar la alianza peronista, de cara al proceso electoral. “No quieren saber nada con nosotros pero no se animan a decirlo. Plantean una unidad con condiciones. Nunca terminan de romper”,se quejaron en La Cámpora. La historia se repite cada semana.

No hay punto de encuentro y el tiempo pasa. En un mes y medio el peronismo deberá presentar la alianza electoral con la que competirá en la provincia de Buenos Aires. El 9 de julio es el día indicado. Será la primera señal contundente de si habrá o no unidad en el territorio bonaerense.

En La Plata están fastidiosos con el accionar del entorno de CFK. No entienden porqué algunos dirigentes vinculados a la ex presidenta siguen insistiendo en poner en duda el desdoblamiento electoral ejecutado por Kicillof y, sobre todo, por qué comparan la situación bonaerense con la de otras provincias, como Santiago del Estero que, por decisión de su gobernador, Gerardo Zamora, tendrá elecciones concurrentes con la nacional.

El desdoblamiento no tiene vuelta atrás. La decisión está tomada y fue ejecutada. Es una discusión anacrónica.

Pese al enorme malestar que hay en las filas del Gobernador, enviaron un mensaje de unidad. "Ni a Cristina ni a nosotros nos sirve romper, a Massa menos. Vamos a llegar a un acuerdo táctico para enfrentar a Milei", sostuvo un funcionario del riñón de Kicillof.

La unidad, tal vez, llegue. Pero lo que está adentro de esa unidad, ya está todo roto. Será una cuestión circunstancial. En la política argentina casi todo pasa.