Kicillof mira las elecciones y se concentra en confrontar con Milei, mientras recrudece la interna del PJ

Axel Kicillof

Kicillof sorprendió este lunes cuando encabezó la conferencia de prensa que habitualmente lleva adelante su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En las casi dos horas que duró la disertación de los ministros y del propio mandatario, en la que se anunció la asistencia hecha sobre los distintos distritos afectados por las tormentas de la semana pasada, con un reclamo hacia el gobierno nacional por la asistencia no cumplida y la baja del índice de delitos en línea con lo informado por la ministra Patricia Bullrich a nivel nacional; Kicillof volvió a ratificar su confrontación con el presidente, Javier Milei, y las principales figuras del gobierno nacional. Todo, en la antesala de una campaña que describió como “roñosa”. Tras las actividades que el fin de semana encabezaron tanto Cristina como Máximo Kirchner, Kicillof busca ganar agenda en medio de la discusión interna del peronismo. Sin embargo, en La Plata admiten que hay que esperar casi hasta el cierre de listas en PBA para saber cuál será el resultado de ese debate.

Nuevamente, Kicillof optó por cuestionar las políticas del gobierno nacional y esa será su línea discursiva en los siguientes días. El sábado habrá una fuerte ofensiva cuando encabece el lanzamiento formal del Movimiento Derecho al Futuro. Un acto de grandes dimensiones que se llevará adelante en la ciudad de La Plata, en la que gobernador será el único orador y cuyo contenido estará leído en clave internista; sobre todo por las presencias o ausencias que puedan llegar a darse.

Para correrse de esta dinámica, el mandatario ya eligió sus adversarios para las elecciones legislativas de septiembre y octubre. Este lunes lo dejó en claro: es Javier Milei. Volvió a exigir la finalización de las obras y el traspaso de la gestión de la Autopista Presidente Perón al gobierno nacional. Anunció el envío de una nota formal al Gobierno nacional para recibir asistencia vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que permitan “seguir respondiendo a este caso de desastre climático”. Fue por una suma de $100 mil millones.

“Queremos contrarrestar lo que va a ser una campaña electoral no sucia, sino roñosa. Ante esta situación nos pareció adecuado hablar de las medidas que tomó la Provincia en base a las asistencias que ha realizado —por las inundaciones— y, por otro lado, en base a los anuncios de la ministra de Bullrich sobre las estadísticas de seguridad, hacer algunas aclaraciones. Hace falta recalcarlas porque en el marco de las campañas electorales se va a tratar de utilizar de nuevo la cuestión de la seguridad para hacer daño, mentir, engañar y provocar irresponsablemente una mirada que pasa por encima de las estadísticas”, planteó Kicillof.

El diputado y posible candidato de LLA en PBA, José Luis Espert (Matías Arbotto)

En el Ejecutivo bonaerense reconocen que el tópico inseguridad estará al tope de la discusión en la campaña y que ya hubo algunas muestras con distintas expresiones de quien previsiblemente podría ser el primer candidato a diputado nacional de LLA por la Provincia de Buenos Aires: el diputado José Luis Espert.

Por eso, este lunes tanto Kicillof como su ministro de Seguridad, Javier Alonso, se ocuparon de remarcar que la baja en homicidios anunciados en todo el país que viene anunciando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es irrealizable sin la baja de este tipo de delitos en la provincia de Buenos Aires, que reúne el 40% de la población nacional. “Es imposible que la baja de homicidios a nivel nacional se dé, mientras ocurre un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires. Estas estadísticas están dando por tierra las frases grandilocuentes que fundamentalmente tiene el candidato (José Luis) Espert”, expresó el Alonso. En línea con la confrontación discursiva contra las figuras de LLA agregó: “Espert tiene un profundo desconocimiento de la provincia de Buenos Aires y un profundo desconocimiento de lo que es la política de seguridad. Puede seguir haciendo videos de tiktok o siendo tendencia en redes, pero la realidad es que los homicidios bajan en la provincia de Buenos Aires”.

El posicionamiento de Kicillof y sus funcionarios, así como la ratificación de su oposición a Milei y LLA se da en paralelo al contexto internista que atraviesa el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Este fin de semana, Cristina Kirchner pidió dejar mezquindades de lado en un llamamiento que pareció tener como destinatario la gobernación bonaerense. Reclamó también que hay que volver a ser “militantes políticos” y no electorales.

Cristina Kircher en la actividad que encabezó el último 25 de mayo (REUTERS/Cristina Sille)

Máximo Kirchner fue un poco más allá. Con una actividad en La Matanza, el presidente del PJ bonaerense planteó: “La unidad no es hasta que duela, es hasta que sirva. ¿Y a quién tiene que servir? ¿A los dirigentes o a la gente? Soy de los que cree que la unidad debe servir al pueblo argentino. Algunos dicen la motosierra no va a entrar acá o no va a entrar allá. La motosierra entró en la casa de las familias argentinas. A veces escucho hablar a algunos dirigentes y digo ¿qué estarán pensando?, lo viven los argentinos y las argentinas”. En línea con Cristina Kirchner; el destinatario del mensaje pareció ser Kicillof. Es que el mandatario bonaerense viene planteando que la Provincia será “un escudo” contra las políticas de Javier Milei y que “la motosierra no va a entrar”.

“Estamos trabajando y abocados a buscar los acuerdos necesarios de cara a las elecciones, creo que todos los sectores expresaron una voluntad de hacerlo, así que bueno, trabajando en eso”, contestó Kicillof cuando se le preguntó sobre el proceso actual de discusión interna del peronismo. Adelantó que se terminará de resolver horas previas a los cierres de listas. Para la elección legislativa del próximo 7 de septiembre, en la que se elegirán diputados y senadores bonaerenses, el cierre quedó acordado para el 19 de julio.

La conferencia junto a Bianco y el ministro de Seguridad

Dijo también que está “todo el tiempo dando respuesta, compensando; yo decía escudo y red contra las políticas de Milei y mostrando que hay otro camino, mostrando que hay otro camino a las políticas de Milei.

“Nosotros, todos los días desde el gobierno provincial, hacemos esto y de cara a las elecciones necesitamos que esto quede muy claro, que se ponga en valor, que se acompañe a través de nuestra fuerza política”, pidió. Pese a ello, hoy no hay un entendimiento dentro de la superestructura del peronismo bonaerense.

El kirchnerismo advierte que CFK ya hizo todos los gestos de cesión para llegar a un esquema de unidad y dejan correr que en el MDF no hay una voluntad de diálogo. Cerca de Kicillof piden que en la elección provincial, la voz del gobernador sea escuchada y que se haga valer su rol como figura central. Los borradores que en un momento se pusieron sobre la mesa era que el kicillofismo tenga representación real en las ocho secciones electorales, con la cabeza en la Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta, pero que para la Primera y Tercera sección la apuesta fuerte sea del cristianismo y el Frente Renovador. Mientras que la Octava -La Plata- a discutir.

Como eso quedó todo standby, hace algunas semanas que el gobernador apretó el acelerador de una campaña que todavía arranca para el oficialismo. La salida temporaria, entonces, es confrontar con Milei.