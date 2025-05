Habló uno de los dirigentes que estuvieron refugiados en la embajada argentina en Caracas: “La operación culminará cuando Venezuela sea libre”

Habló Omar González Moreno, uno de los opositores venezolanos rescatados de la embajada argentina en Caracas

El dirigente opositor venezolano Omar González Moreno, diputado nacional e integrante de la Dirección Nacional del partido Vente Venezuela (VV), brindó declaraciones radiales este lunes desde Estados Unidos, donde se encuentra refugiado tras ser rescatado de la embajada argentina en Caracas, y aseguró que el pueblo venezolano ayer “habló con su silencio”, en el marco de la histórica abstención que se registró en los comicios legislativos del país caribeño. “El pueblo venezolano ya no acepta estas maniobras de Nicolás Maduro y sus secuaces”, sostuvo.

Exgobernador del estado de Bolívar, González Moreno permaneció un año y dos meses en la sede diplomática que Argentina posee en la capital venezolana, donde se encontraba acorralado por las fuerzas del régimen chavista junto a Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos, los otros opositores que recibieron asilo del Gobierno nacional.

“Estuvimos más de la mitad de ese tiempo sin luz y sin agua, con limitaciones de comida y amenazados de muerte. Francotiradores y drones sobrevolando el territorio argentino en Caracas. Por otro lado, teníamos la embajada de Rusia con todo su aparato tecnológico, fisgoneando detrás de la ventana y escuchando todo lo que conversábamos, y en la parte de atrás teníamos la embajada de Corea del Norte, aliado también de Maduro y con toda su tecnología de aislamiento. Al frente, los comandos de elite de seguridad de Maduro, con los rostros tapados, mientras que a un lado expropiaron una residencia privada para colocar un comando con francotiradores y perros entrenados para atacar en cualquier momento”, describió González Moreno esta mañana, durante una entrevista para radio Mitre.

Omar González Moreno, el segundo de la derecha, junto a los cuatro opositores venezolanos que fueron rescatados de la embajada argentina en Caracas.

Consultado por cómo él y los otros cuatro opositores de Maduro fueron rescatados de la embajada argentina, en el marco de una operación militar comandada desde Estados Unidos, González Moreno advirtió que no puede contar detalles porque la misión aún no ha culminado. “Está en marcha todavía porque solo culminará cuando Venezuela sea libre, no la podemos poner en riesgo”, justificó.

En cuanto a la escasa participación de votantes en las elecciones legislativas celebradas ayer en Venezuela, González Moreno aseguró que el pueblo venezolano “habló con su silencio”, en una forma de repudiar “la maniobra de la dictadura de Nicolás Madura de tratar normalizar una situación no normalizable” que atraviesa el país caribeño.

Una postal de la escasa participación en los comicios legislativos de Venezuela. (REUTERS/Gaby Oraa)

“Los venezolanos optaron por dejar las calles desiertas y los centros electorales vacíos. El pueblo ya no acepta estas maniobras de Maduro y sus secuaces, que quisieron pasar la página para que se olvidaran de las últimas elecciones presidenciales, que las ganó Edmundo González Urrutia con una verdadera paliza”, analizó.

En ese sentido, González Moreno explicó que el pueblo le dijo “no” a la farsa de Maduro, que no solo no reconoció el resultado de los comicios presidenciales, sino que, además, amplió de manera ilegal el número de parlamentarios. “Por Constitución, la participación parlamentaria es de 167 diputados, pero él de un solo plumazo lo llevó a 285. Empezó a regalar cargos y nominaciones”, denunció.

Venezuela vivió este domingo una jornada marcada por el vacío en las calles, la soledad en los centros de votación y una abstención masiva que dejó en evidencia el rechazo ciudadano a la farsa electoral convocada por Nicolás Maduro.

Estos comicios, diseñados por la dictadura chavista para simular legitimidad institucional, se celebraron en medio de un clima de desconfianza generalizada y sin garantías democráticas, confirmando el profundo divorcio entre el poder chavista y la voluntad popular.

La mayoría de los venezolanos atendió el llamado de la líder opositora María Corina Machado, quien instó a no participar en esta farsa electoral. La ausencia de las largas filas que solían verse en procesos anteriores y los recintos prácticamente vacíos, incluso al mediodía, evidenciaron una abstención masiva que deslegitima aún más estos comicios promovidos por el régimen.

Según datos de la firma Meganálisis, la participación fue apenas superior al 12%, un número estruendoso que refleja el fracaso del chavismo en esta nueva farsa electoral en Venezuela. Más aún, si se tiene en cuenta que el pasado 28 de julio, cuando González Urrutia obtuvo un categórico triunfo contra el dictador por más de 30 puntos, se movilizó casi el 59% de la población para decirle “basta” al régimen bolivariano.

Al conocerse el dato sobre la participación en las elecciones de medio término, María Corina Machado se dirigió este domingo al país para calificar la jornada como una nueva derrota para el régimen de Maduro. En un mensaje difundido al final del día, la dirigente opositora afirmó que “más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen”, en alusión a la histórica abstención que sufrió el dictador en la farsa electoral del chavismo.

María Corina Machado

“Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal”, afirmó la exdiputada, subrayando que la gran mayoría de la población decidió no participar como forma de rechazo y desobediencia civil.

Y en la misma línea, sentenció: “Hoy más del 85 % de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen”