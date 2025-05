Fentanilo contaminado: el nuevo dueño del laboratorio evalúa dejar de producir la droga de uso clínico que ya mató a 16 personas

El juez federal Ernesto Kreplak investiga al laboratorio que adquirió el abogado Sebastián Nanini

El abogado Sebastián Daniel Nanini llamó ofuscado a quien escribe estas líneas el viernes pasado a las 19.23. Se sintió agraviado por la forma en que se lo presentó en la nota que informaba de manera exclusiva que se había presentado ante el juez Enrique Kreplak como el nuevo presidente del laboratorio sospechado de haber vendido fentanilo de uso clínico contaminado a efectores de salud. El magistrado investiga la muerte de al menos 16 pacientes, 15 de los cuales estaban internados en el Hospital Italiano de La Plata y hay más de 60 afectados en todo el país.

En su escrito, el ex apoderado de varias listas del PJ bonaerense y letrado de la ex esposa de Lázaro Báez, afirmaba que su participación en la empresa es posterior a la producción del mortal medicamento que se aplica en enfermos graves con dolores crónicos.

Lo que sigue es la primera entrevista de Sebastián Daniel Nanini desde que adquirió el 99% del cuestionado laboratorio. En ella afirma que vio “un buen negocio” en la empresa que vende sus productos a gobernadores e intendentes; niega que “la política” esté detrás de la operación y afirma que “el fentanilo es horrible”, que lo dejaría de producir si toma el control definitivo de la empresa y reconoce que “El Estado es un buen cliente”.

El abogado Sebastián Nanini se puso a disposición de la justicia. Afirma que se participación en la empresa es posterior a la fabricación del fentanilo contaminado

“Compré todas las acciones”

—¿Qué participación tiene usted en el laboratorio, en HLB Pharma?—HLB Pharma es una sociedad anónima, y lo que hago es compra y venta de acciones. Compré el paquete mayoritario de acciones.—¿Qué porcentaje?—No lo recuerdo ahora, pero es la mayoría.

—¿Qué porcentaje, por la mayoría puede ser el 51%?

—Digamos 99%. Compré todas las acciones, sí.—¿Y a quién se las compró?—El que firmó es Ariel García (Furfaro), y no recuerdo el nombre ahora el nombre de la señora, pero es Furfaro de apellido. Ella figuraba como accionista de la sociedad.

—¿Por qué monto fue la operación?

—Es una compraventa privada. Lo que le puedo decir es que yo no compré un laboratorio con los números que se consiguen (en el mercado). La idea siempre fue pagar con producción. O sea, mientras yo iba produciendo, iba pagando la compra. Yo avanzo con la negociación con Ale García, que hace tiempo se manifestaba que quería salir de la industria y estaba liquidando todo el laboratorio. Firmamos con una cláusula de recisión de seis meses. En ese tiempo iba a hacer la evaluación de maquinarias, insumos, materia prima personal, revisar papeles, pero todavía no se pudo hacer por todo lo que pasó.

—Por las muertes del fentanilo contaminado. ¿Y desde cuándo está a cargo de la empresa?

—No, yo todavía nunca estuve a cargo de la empresa, y de hecho es importante su pregunta, porque yo nunca di de alta el cambio. Solo informe a la Inspección General de Justicia.

—En el Boletín Oficial figura que usted es el presidente del laboratorio desde el 28 de marzo de este año.

—Claro, eso es después de la fabricación del supuesto fentanilo contaminado, que fue en diciembre de 2024. Por eso me presento ante el doctor Enrique Kreplak (se refiere el juez federal de La Plata que investiga las muertes por el fentanilo contaminado). Si libra un oficio judicial está registrado mi nombre. Yo todavía no le di el alta en ARCA. Gracias a esto (por las muertes de los pacientes que se infectaron con el medicamento y fallecieron) no tuve acceso al inventario completo, ni pude poner al director técnico de mi confianza. Nunca tuve una alerta grave sobre el laboratorio.

—¿Y usted no conocía nada sobre la producción de fentanilo contaminado, no vio ningún documento, ningún control de calidad que alertara sobre la presencia de bacterias en el lote del fentanilo mortal?

—Me entere por los medios no porque tenga información privilegiada. El actual director técnico no pertenece a mi equipo de trabajo. Es el mismo equipo que venía trabajando de antes.

Sebastián Nanini le dijo al juez Ernesto Kreplak que: "Me encuentro en el proceso de certificación del inventario de producción y verificación de maquinarias, herramientas y personal de ambas plantas productivas, HLB Pharma"

“La cuestión de la contaminación es algo muy serio”

—¿Y cuando se entera que hace, piensa en dar marcha atrás con la operación?

—Pido la auto inhibición. Significa que se cierre hasta que esto se aclare, y también estaba previsto que yo lo auto inhibirlo para poder hacer las observaciones internas, para poder tomar en forma concreta la actividad comercial.

—Por la documentación que tengo usted pidió la “auto inhibición voluntaria de la planta productiva” al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) el 9 de mayo, un día después que la ANMAT declaró un “alerta sanitaria” para que en todo el país deje de utilizarse el producto, leo textual “fentanilo HLB / fentanilo (citrato) del que se está investigando por desvío de calidad”.

—Sí. Una cosa es que no sé cómo se dice, deje de venderse ese producto. Yo pedí que se pare la producción. Lo hice en una situación de potencial contaminación para empezar a ver qué pasó con esto. O sea, eso fue mi idea y creo hasta el día de hoy fue acertada.

—Y el 12 de mayo la ANMAT pide la inhibición de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo.

—Exactamente.

—¿Qué vinculación hay entre los dos laboratorios?

—La planta de Ramallo produce en forma exclusiva para HLB. Son dos laboratorios distintos.

—¿Y usted va a seguir con esa relación?

—La exclusividad no está cancelado. Pero bueno, no sé cómo va a terminar todo esto. A mí me parece que es importante saber cómo termina la parte judicial. Eso es lo más importante. La justicia debe determinar las responsabilidades y actuar, las familias de las víctimas lo merecen. Por eso me puse a disposición de la justicia. Esta cuestión de la contaminación es algo muy serio. La justicia, la ANMAT, no yo, tienen observar detalladamente los documentos, yo no tengo nada que ver con esa producción. La justicia tiene que ir a fondo con la investigación, averiguar lo que sucedió. acá.

—Le repito una pregunta anterior, si la justicia determina que, como hasta ahora indican los análisis del Instituto Malbrán y de la ANMAT, el fentanilo contaminado fue producido por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma ¿usted va a seguir adelante con la operación de compra?

—Tengo previsto una cláusula de indemnidad por seis meses, que era lo que me parecía prudente. O sea, para poder abordar una actividad comercial tan compleja de la cual yo no soy experto, eso todavía está en análisis.

Sebastián Nanini es abogado de la exesposa de Lázaro Báez (Walter Diaz)

“Lo vi como un buen negocio”

—¿Cuándo compró el paquete accionario a usted no le hizo ruido las objeciones y sanciones que la ANMAT le viene haciendo al laboratorio, al menos desde 2019?

—Yo lo consulté en su momento y me dijeron que es habitual las correcciones que pide el órgano de control. Me manifestaron que era algo cotidiano que sucedan estas cosas. Yo nunca tuve alertas concretas con respecto a una a una mala práctica de la actividad.

—¿Conoce a otros abogados como usted que compren un laboratorio?

—No, pero los abogados estamos en todas partes. Estimado.

—¿Y a usted como abogado le interesaba participar en la compra de un laboratorio?

—Mmm. Me pareció interesante. Lo vi como un buen negocio sin desembolsar mucho dinero ni nada.

—Y si es un buen negocio por qué de quería retirar García Furfaro ¿sería por todos los cuestionamientos que tiene?

—Me dijo que estaba cansado de la industria, que era complejo, que… Y aparte creo que se ha diversificado a otras actividades comerciales. Y capaz que bueno… lo que manifestó que quería retirarse de la industria.

¿La política detrás de la compra de HLB Pharma?

—Volviendo a la compra del paquete accionario. Hay quienes dicen que detrás del abogado Sebastián Nanini hay otras personas. Que hay muchos intereses atrás. Qué HLB Pharma hace muchos negocios de ventas de medicamentos con provincias, con gobernadores, con municipios del conurbano, como José C. Paz. Se dice que “la política” está detrás suyo. Incluso mencionan que el que estaría detrás de esta compra es el intendente Mario Ishi con el que usted tiene muy buena relación.

—La realidad es que conozco a Mario Ishi. Es un gran intendente. De los mejores. Y también fui apoderado de listas del PJ. Este es un laboratorio que ha vendido y vende un montón de productos a estados provinciales y municipales. Y le recuerdo estimado que para que eso suceda hay un proceso y un expediente. No, es que no, es que es una compra. Hay licitaciones. Estimado, “la política”, como dice, no está detrás de mi compra. O sea. De ninguna manera está Mario Ishi, ni ningún gobernador. Tengo relación con muchas personas, no solamente con algunos que estén en el Ejecutivo municipal o provincial, sino con muchas personas y ninguna esta detrás de esta compra.

—En varias notas de del portal oficial de la Municipalidad de José C. Paz a usted lo mencionan como “director general de asuntos legales” de la intendencia.

—Sí, escribieron eso, pero ha sido un error sinceramente involuntario y sin mala intención de la parte de comunicación de la Intendencia. Yo no he sido ni soy funcionario ni empleado del municipio de José Paz ni de la provincia de Buenos Aires. El único cargo público que tuve hace mucho fue en el Senado, pero fue algo de muy poco tiempo y siempre seguí con mi actividad privada.

La policía federal allanó el laboratorio HLB Pharma en el marco de la producción de fentanilo contaminado

“Creo que hay muchas personas responsables”

—¿Lo conoce a Jorge Salinas de Laboratorios Ramallo, la firma que produce en exclusividad para ustedes?

—A ese señor no lo conozco y por lo que sé, no aparece ninguno de los documentos que he analizado con mi equipo de trabajo como para poder avanzar en la compraventa de acciones. No lo conozco. Estimado. La justicia debe avanzar en la investigación, si lo que se dice es verdad hay muchos responsables: desde un director técnico de control de calidad hasta las mismas autoridades nacionales que dejan salir a la calle un producto que potencialmente pueda ser contaminado. Esto escapa a mi expertise. O sea, estoy hablando en abstracto, no en concreto. Y lo poco que conozco me lleva a decir eso, que se lo he repetido en más de una oportunidad esta charla: la justicia tiene que resolver.

—Usted cree posible que el fentanilo haya salido a la venta a sabiendas que estaba contaminado. Entiendo que hay que superar controles de calidad muy exigentes.

—A mí, a mí, a mí eso me parece una locura. No, no, no, no. No quiero pensar que sea así. Yo no puedo pensar que sea así. No puedo. No puedo naturalizar ese concepto. Yo creería que no. O sea. Y eso es lo que creo que no solamente eso, sino la sociedad necesita saber qué es lo que pasó. Por eso que la justicia tiene que profundizar y resolver. Yo creo que hay muchas personas responsables, hay mucha gente responsable. Es un producto que se usa mucho y no solamente quien lo produce es responsable. Y creo que de ahí hasta que se le inyecta este producto a un paciente hay un montón de gente.

—Pero si el producto se elaboró en el laboratorio y no se controló debidamente o lo enviaron a la calle a sabiendas que estaba en mal estado, el primer responsable es el laboratorio.

—De ser así, hay responsabilidad de los directores técnicos del laboratorio. Eso es seguro. O sea, eso por una cuestión de conocimiento, de responsabilidad en lo que es la parte de derecho. Pero creo que de ahí a que esté puesto en un paciente también hay mucha. Hay mucha responsabilidad de otras personas.

—¿Cuándo estalló el tema del fentanilo contaminado qué le dijo usted a García Furfaro? Me imagino que le podría haber preguntado “¿Qué carajo pasó acá?”

— Sí. Palabras más, palabras menos. Me manifestó que hubo muestras que mandaron a analizar. El no es el director técnico. Me dijo “bueno, ahora hay que esperar qué pasa con las muestras, con los análisis”. Esta muy afectado. El no es científico, no es bioquímico, no es farmacéutico. Seguramente él confiaba en los procesos que llevan adelante los profesionales que él contrató. O sea que creo que eso nos puede pasar a todos. Él está preocupado.

En el Boletín Oficial Sebastián Nanini figura como presidente del cuestionado laboratorio. Aún no tomo posesión

La relación con la familia Báez

—Lo saco un momento del fentanilo contaminado. ¿Qué relación tiene con la familia de Lázaro Báez?

— La única relación real que tengo es con la señora Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez, de la cual soy su abogado en varias causas en varios asuntos. El principal es en la división de bienes que tiene en Río Gallegos. Sí. Y le agradezco la pregunta. Yo nunca fui abogado de Lázaro Báez.

—¿Y del hijo de ambos, Martín Báez?

— En su momento yo participé como abogado. Participé en un escrito judicial para que Martín pueda tener su prisión domiciliaria y generamos mucha confianza con ella. Y ella siempre me consultó algunas cuestiones relacionadas con la parte legal. Repito, soy abogada de ella. Con Lázaro no puede escuchar hablar de mí. Con él hablé cuestiones relacionadas a la causa de Río Gallegos, la 03948/2021 dónde la señora Calismonte es querellante en una causa por defraudación, por administración fraudulenta en contra de los apoderados de Báez. Entonces imagínese que abogado de Báez no soy, o sea, todo lo contrario.

—Pero le prestó una casa a Lázaro Báez.

—Un abogado de Báez me pidió que le dé una mano para conseguirle un lugar a donde alojarse en la prisión domiciliaria, porque lo habían sacado de mala manera de la casa que tiene el Ayres de Pilar. Solamente por eso, nada más. Y terminó mal por la sensibilidad de algunos abogados de Báez.

—¿Cuál es su vínculo con el expresidente Alberto Fernández?

— Lo dice por la foto. Los dos somos docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y nos sacamos una foto.

Sebastián Nanini (centro) evalúa dejar de producir fentanilo si toma el control del laboratorio

—¿Trabajo con Alberto Fernández?

—No tengo una relación con él, pero sí lo conocía de algún tipo de reunión, nada más.

—¿Qué relación sigue teniendo con el peronismo bonaerense?

—Es muy, muy, muy acotada, o sea, prácticamente nula de hecho. O sea. A mí la política me interesa. Me parece que es la herramienta correcta para transformar la realidad de la gente. Un ejemplo es Mario Ishi. La política es algo que me motiva.

—Una vez dijo que la lista de Mario Ishi representaba “desde Perón a Néstor”. ¿Ese es el arco que define a su peronismo?

—Sí, es cierto. Sí, lo dije. O sea. Y de hecho me parece que hay valores y hay actos concretos. Valores que hay que tomar de Néstor Kirchner.

“En Estados Unidos hablas de fentanilo y ese es un tema espantoso

—¿En septiembre define si se queda o no con el paquete accionario de HLB Pharma?

—O antes, no sé.

—Después de lo que hablamos, si toma el control del laboratorio, ¿seguiría priorizando como hasta ahora la venta de medicamentos a municipios, a provincias?

—Eso es una cuestión que tiene que ver con la matriz argentina. El gran comprador es el Estado argentino. No me parece bueno descartar a ningún Estado como cliente. Sí eliminaría algunos de los productos que elaboramos. Por ejemplo, me parece que este producto no es bueno.

El juez Ernesto Kreplak (medio), investiga las muertes por fentanilo contaminado Télam 162

—¿Lo dice por el fentanilo de uso clínico?

—Y no es por el tema de este de fentanilo supuestamente contaminado. ¿Suena horrible no? El fentanilo es horrible. ¿Por qué… para qué se usa en realidad? Y no por es por el lío que tenemos hoy por esta cuestión. El fentanilo produce estragos en Estados Unidos. Lo veo porque me toca viajar a Estados Unidos y lo veo. En Estados Unidos hablas de fentanilo y ese es un tema espantoso.

—Su opinión es que, si HLB Pharma está en sus manos, dejaría de producir fentanilo para uso médico.

—Sí. ¿Y por qué no? La imagen del fentanilo en Estados Unidos es horrible. Y, por otro lado, todo esto que nos está pasando. O sea, si llego a estar, al frente de esa actividad, podría dejar de producir fentanilo como se está haciendo ahora. Hay un viejo dicho que uno ve algo que le hace mal y no lo quiere, no lo quiere hacer.

—Mi abuela decía que “el que se quema con leche ve una vaca y llora”.

—Claro. Por eso no me parece seguir produciendo fentanilo. El fentanilo es muy controvertido, quizás porque yo tengo la imagen afuera.

—¿Accedió a algún tipo de documentación que acredite que la partida de fentanilo que habría matado a 16 personas se elaboró de manera eficiente y bajo todos los controles? ¿Pudo observar esa información?

—No, no. Hasta ahora no. Mi idea era poder poner a un director técnico de confianza que pueda ir interactuando con el responsable actual, pero nunca llegué a ese momento. Ahora todo esta en manos de la justicia. El juez Kreplak decidirá si hay responsables y quienes son.