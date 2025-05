Círculo rojo: escrutinio en disputa, el cancerbero de “El Jefe” y reacomodamientos en la capital

Elecciones en Argentina

En medio de las especulaciones electorales, especialmente de cara a las primeras elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, se define en estos días un elemento clave: la licitación por el escrutinio provisorio y la transmisión de datos para las generales de octubre.

El proceso está a cargo del Correo Argentino que preside Camilo Baldini, un ex dirigente de La Cámpora que no presentó ninguna resistencia al encantado de “Las Fuerzas del Cielo” lideradas por Santiago Caputo, el gestor multipropósito del triángulo de hierro que supervisa el área -¿será cierto, como circula, que las oficinas de la calle Reconquista están un tanto más despobladas?-. La licitación se abrió formalmente en las últimas semanas, y se prevé un resultado para fin de mes, cuando se adjudique el escrutinio a una de las dos empresas que se disputaron el negocio en los últimos años, un “River-Boca electoral” que se replicó en estos tiempos en otras latitudes. Se trata de Indra y Smartmatic.

Aún no trascendieron las ofertas, pero en las casas de apuestas del mundillo electoral la favorita es Indra, nacida en España, que tuvo el monopolio del escrutinio desde fines de los ’90 hasta la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. El ex presidente abrió el mercado, según la versión oficial que circuló por entonces, para fomentar la competencia y tratar de abaratar costos. ¿La versión blue? Que algunas de las empresas que se presentaron habían tenido un acercamiento durante la campaña. La licitación la ganó Smartmatic, que tuvo su bautismo en la Argentina, y se quedó además con la transmisión de datos por cinco años. Cuando el kirchnerismo volvió al poder, también volvió Indra.

El correo licitó ahora ambos procesos en conjunto: el escrutinio provisorio y la transmisión de datos desde las escuelas. Pidió, como condición inicial, un trabajo de 90 mil mesas en los últimos seis años, y apuntó un criterio distinto al de años anteriores para resolver la adjudicación: 60% por la cuestión técnica, 40% por la económica.

Sin embargo, la importancia de este proceso en curso, en un rubro muy sensible para las elecciones, es seguido muy de cerca en la provincia de Buenos Aires, que, por decisión de Axel Kicillof, se encamina a organizar por primera vez los comicios provinciales. El gobernador ya pidió a través de Carlos “Carli” Bianco el comando electoral y el correo para las cuestiones logísticas y de seguridad. Pero los especialistas aseguran que, a diferencia de otras provincias que sí organizan sus comicios solo con la empresa estatal, la administración bonaerense necesitará sí o sí de alguna de las empresas privadas para la realización del escrutinio provisorio y la transmisión de datos, por el peso del padrón, cercano al 40%. Una prueba de fuego para el gobernador.

Santiago Oria, Javier y Karina Milei

Debut fallido. Prueba de fuego fue la que estuvo por tener Karina Milei el martes en LN+ cuando se presumía, por la promoción inicial, que rompería por primera vez el silencio en un estudio de televisión en una entrevista conjunta con su hermano, horas después del triunfo en las elecciones porteñas. Pero la algarabía por la victoria en el bastión emblema del PRO no alcanzó para que la secretaria General se animara a hablar en vivo, aún cuando se tratara de un territorio amigable.

El director, de todos modos, la enfocó en reiteradas oportunidades detrás de cámara, y fue en esos momentos que entró en escena Santiago Oría, el cineasta oficial de la Presidencia, un fanático libertario con intensa actividad en redes que acompaña a Javier Milei y a su hermana a todos lados y que cobra sueldo como funcionario por ese rol. Oría se movió como pez en el agua, como si fuera parte del staff del canal: le indicó a los camarógrafos cómo debían enfocar a la secretaria General, e incluso en un momento le advirtió con una palmada en el hombro a la especialista en redes del programa que el plano corto que intentaba realizar de la hermana presidencial no era el adecuado. Un funcionario al servicio de “El Jefe”, que en las horas siguientes se resguardó en su casa con fiebre, y se excusó de participar, como tenía en agenda, en la exposición internacional de minería que se llevó a cabo esta semana en La Rural, un evento multitudinario organizado por la cámara del sector con asistencia de empresas, funcionarios y gobernadores, en un rubro que los especialistas vislumbran con un enorme futuro.

Por ese cuadro febril, la secretaria General se perdió la disertación de los ocho gobernadores que se dieron cita en la ciudad de Buenos Aires para participar de la exposición: Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro. Los ocho, sin excepción, pidieron obras, participación público y privada, pero celebraron con muchísimo énfasis el plan económico del gobierno. TMAP, según el diccionario oficial.

En la ciudad de la furia. En la casa matriz del PRO, por el contrario, las cosas no marchan últimamente de acuerdo al plan. La derrota de la lista encabezada por Silvia Lospennato, a quien nadie adjudicó ninguna responsabilidad, no hizo más que agudizar la crisis partidaria, dejar al jefe de Gobierno en una situación de debilidad política en la Legislatura y plantear un interrogante en torno al futuro de Mauricio Macri, que el miércoles le envió un mensaje de WhatsApp al Presidente para felicitarlo por la elección de La Libertad Avanza en la capital después de que Milei lo humillara públicamente de manera sistemática en los días previos: “Llorón” fue lo más suave que le dijo.

El martes, en reunión de gabinete, Jorge Macri ensayó durante dos horas una especie de catarsis junto a sus ministros por el resultado electoral. El jefe de Gobierno aseguró que no haría ningún cambio drástico, tampoco ninguna modificación inminente, y resaltó que buena parte de la responsabilidad de la derrota tenía más que ver con la nacionalización de la campaña que con un revés a la gestión local. Hubo asentimiento general, con excepción de Darío Nieto, que responde al ex presidente y que asistió en calidad de jefe de bloque del PRO en la Legislatura, que salió al cruce: le dijo que el traspié electoral sí había tenido que ver con la gestión, y que era la excusa ideal para tocar el gabinete.

Nieto manifestó el pensamiento del jefe del PRO, que cree que hay que renovar la administración local y, de ser posible, mantener cierto nivel de influencia sobre su primo. Hay algunos colaboradores de Jorge Macri que buscan lo contrario: una mayor autonomía del ex presidente. La relación entre ambos históricamente fue conflictiva, aunque siempre procuraron disimular esa tensión. El domingo pasado, en el búnker de la calle Balcarce, el jefe de Gobierno disimuló muy bien la derrota: fue de los primeros en abandonar la sede de campaña. “No me aflojen”, les dijo sonriente a un grupo de colaboradores que saboreaban el mal trago electoral en un bar cercano.

Mauricio Macri

Otro ánimo fue el que se vivió en la sede del MAD de Horacio Rodríguez Larreta, en Barrio Parque -cortesía de un empresario-, a metros de la histórica casona de Franco Macri que su hijo Mauricio solía visitar durante la Presidencia para despuntar el vicio del bridge. El ex jefe de Gobierno está exultante. Haber conseguido tres legisladores, solo dos menos que la lista oficial del PRO, fue un resultado que lo revivió políticamente, en particular en su plan a futuro de volver a pelear por la Jefatura de Gobierno, en el 2027. “Estábamos muertos, pasamos al respirador, ahora apuntamos a la terapia intensiva”, explicó un dirigente larretista.

En ese búnker saben que, en la Legislatura, el PRO los va a necesitar para construir mayorías. Porque a Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario se suman Graciela Ocaña y Sebastián Nagata, los dos de Confianza Pública que trabajarán en conjunto en un mismo bloque a partir del 10 de diciembre próximo. Según trascendió, esta semana existieron además contactos desde el PJ que conduce Juan Manuel Olmos para empezar a construir un vínculo cordial de cara al proceso que viene. Ya existen interlocutores cruzados.

Los Macri son conscientes de que se avecina un trabajo muy arduo en términos de la gobernabilidad parlamentaria en territorio porteño. El ex presidente intentó que la sangre no llegue al río: después de que Rodríguez Larreta formalizara su candidatura a legislador, lo convocó a una reunión que se extendió por tres horas. No hubo ningún ofrecimiento formal, pero si una sugerencia para que desista de su postulación. El fallido precandidato presidencial del PRO rechazó la oferta. El ex presidente volvió a la carga esta semana: según confiaron, le envió dos emisarios para comenzar a conversar a hablar nuevamente.

En estos días, el teléfono del legislador electo se lleno de mensajes y llamados de ex funcionarios y actuales y de dirigentes que meditan sus pasos como Diego Santilli, que se comunicó con él el mismo domingo de la elección. No fue el caso de Daniel Angelici, incansable gestor de múltiples rubros, que aún no perdona el posicionamiento del ex jefe de Gobierno respecto del pliego de Ariel Lijo a través de Tagliaferri en el Senado. Angelici negoció apoyó para los Macri, entre otras gestiones, a cambio de incluir en la lista encabezada por Lospennato a Lucía Braccia y a Lautaro García Batallán, en el octavo y el noveno lugar. Nunca pensó que la performance del PRO sería tan magra. En principio, Braccia y García Batallán no entrarían ni siquiera ante las versiones insistentes de renunciamiento de alguno de los legisladores electos de los primeros cinco lugares. En el esquema de la capital, el ex presidente de Boca Juniors es clave. Hay rumores recientes en algunos despachos judiciales de la ciudad que darían cuenta de por qué “El Tano” sería tan relevante para las autoridades porteñas.

Karina Milei y la diputada Lorena Villaverde

Río Negro caliente. En esta sección ya se hizo mención a la diputada Lorena Villaverde, de Río Negro, que todavía causa algunos dolores de cabeza puertas adentro, en especial en sectores vinculados a la hermana presidencial. Con acumulación de ciertos chispazos judiciales en su provincia, en especial por un conflicto con una supuesta estafa en un loteo de tierras en el municipio de San Antonio Oeste, Villaverde sigue insistiendo en que será candidata a senadora en las elecciones de octubre.

El pasado domingo, la legisladora consiguió estar en los festejos porteños de LLA en el hotel Libertador y se sacó una foto con una Karina Milei muy sonriente apenas bajaba del escenario. La diputada hizo girar la imagen en los grupos de WhatsApp de Río Negro y en su entorno aseguran que prevé utilizar la placa como prelanzamiento de campaña a la Cámara alta. Villaverde arrastra además con una prohibición para entrar a Estados Unidos por investigaciones por narcotráfico.

“¿Quién cuida a Karina Milei?“, se preguntaron en su círculo íntimo. “Estos personajes que se le acercan son complicados”, abundaron en Casa Rosada.

Asamblea plenaria del WJC en Jerusalén

Argentinos en Israel. A 12 mil kilómetros de distancia de Buenos Aires, el Congreso Judío Mundial celebró el pasado domingo su 17 asamblea plenaria en Jerusalén. Su presidente, Ronald Lauder, pronunció un discurso histórico frente a más de 350 delegados de las más de 70 comunidades judías representadas en el WJC: resiliencia y unidad tras el ataque del 7 de octubre.

Lauder, que preside el congreso desde el 2007, fue reelecto por unanimidad, en una ceremonia en la que participaron el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el canciller Gideon Saar. Pero el evento contó con una fuerte presencia argentina. En paralelo, fueron elegidos en el Congreso Judío Latinoamericano Mauro Berenstein, vicepresidente de la DAIA; Amos Linetzky, de la AMIA, y fue confirmado Claudio Epelman como director ejecutivo de la organización.