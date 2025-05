Un abogado que defendió a Lázaro Báez se presentó como “presidente” del laboratorio que fabricó fentanilo contaminado

Un abogado vinculado al peronismo bonaerense y a Lázaro Báez se presentó como "presidente" del laboratorio HLB Pharma Group S.A.

En la causa que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, investiga, se vincula a al menos 15 pacientes fallecidos (la cifra puede ser mayor) por haber sido inyectados con fentanilo de uso clínico contaminado, partida elaborada y distribuida por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Ha aparecido en escena, de forma inesperada, un letrado que es funcionario de la Municipalidad de José C. Paz, a cargo del peronista Mario Ishii; ex apoderado de la lista “PJ Todos” y ex abogado del empresario kirchnerista Lázaro Báez y de su ex mujer, Norma Calismonte. Se trata de Sebastián Daniel Nanini.

A través de un escrito, el abogado asegura ser el nuevo “presidente de la firma HLB Pharma Group S.A. con domicilio en Intendente Tomkinson 2054, de la localidad y partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires”. El actual director de asuntos legales de la intendencia de José C. Paz —así se lo presenta en la página institucional— le aseguró al magistrado que el cuestionado laboratorio estaría en proceso de venta y que los empresarios detrás de la supuesta compra se vincularon a HLB Pharma y su planta elaboradora, Laboratorios Ramallo, después de diciembre de 2024, fecha en la que se elaboró el “lote 31202” contaminado con dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que producen, entre otras graves enfermedades, neumonía.

El mismo brote fue denunciado por las autoridades del Hospital Italiano de La Plata y de inmediato lo vincularon a la partida “fentanilo HLB/ Fentanilo (citrato), concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, lote 31202, vto. SEP-26”. De los 18 pacientes infectados en esa institución privada, 14 fallecieron.

El intendente Mario Ishi a la izquierda y el abogado Sebastián Nanini a la derecha en una foto tomada en el despacho del jefe comunal de José C. Paz

Hasta ahora, el magistrado no tomó ninguna medida sobre la presentación espontánea del abogado. De hecho, el escrito de Nanini, al menos a esta altura de la instrucción del expediente, tiene poca o nula relevancia. Los primeros responsables en autorizar que los medicamentos lleguen a los usuarios, ya sean hospitales, droguerías, farmacias, pacientes, etc., son los directores técnicos de los laboratorios. Son quienes tienen la responsabilidad ante las autoridades sanitarias de aprobar o rechazar que el insumo médico salga a la venta.

Según los funcionarios de la ANMAT consultados por Infobae, en los registros del área del Ministerio de Salud que ostenta el poder de control y fiscalización sobre la fabricación de medicamentos, otro producto de uso y aplicación en medicina humana, la directora técnica de Laboratorios Ramallo y el director técnico de HLB Pharma siguen siendo los mismos, al menos hasta el día que Nanini presentó su escrito en la causa. Es más, las autoridades de la ANMAT y los policías que encabezaron los allanamientos fueron recibidos, por ejemplo en HLB Pharma, por el mismo farmacéutico que hasta el cierre de esta nota sigue figurando como director técnico del establecimiento.

El abogado Sebastián Nanini y el ex juez de la Corte, Eugenio Zafaroni

Infobae se reserva los nombres, ya que por el momento el magistrado no tomó ninguna medida sobre ellos. El magistrado también deberá acreditar quiénes son los dueños de ambas firmas. Por trascendidos, serían: de HLB Pharma, Ariel García Furfaro —el mismo que tramitó la distribución de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V—; y Ariel Salinas, de Laboratorio Ramallo, un empresario cuestionado por su presunta participación en el caso que se conoció como “la mafia de los medicamentos”, denunciado por la ex ministra de Salud y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña.

Cada lote y cada partida de medicamento e insumos utilizados en la elaboración deben pasar por el departamento de control de calidad, y su asepsia debe ser debidamente controlada por estudios microbiológicos. Cada uno de esos pasos queda registrado en el denominado batch record, una acción crucial en industrias reguladas como la farmacéutica y la química.

Mario Ishi, derecha, firma convenios con un laboratorio ruso. Lo secundan, entre otros, el director de legales de la intendencia de José C. Paz (mira hacia el otro lado) Sebastián Nanini (Prensa municipalidad de José c Paz)

Los referentes en la materia consultados por Infobae entienden que es “prácticamente imposible” que, si se respetaron todas las normas de bioseguridad impuestas por la ANMAT, “tendría que haber saltado la contaminación cruzada en los estudios microbiológicos”. ¿No se hicieron? ¿Se realizaron de manera criminal y se distribuyó igual? ¿En los allanamientos ordenados por el juez Kreplak en los laboratorios se secuestraron esos documentos, o se los hizo desaparecer después de que la ANMAT inhibió a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, esto es, antes del procedimiento judicial? Por ahora, las preguntas no tienen respuestas, pero se avanza en ese sentido.

¿Quién es Sebastián Nanini?

Así como la importancia de la aparición de Nanini en la causa como presunto presidente de HLB Pharma, por ahora no es de interés, allegados a la causa y al Ministerio de Salud les genera suspicacias saber quién podría estar detrás de este abogado que se codea con lo más marginal del peronismo y el kirchnerismo.

Algunos datos para tener un acercamiento al personaje:

El 11 de noviembre de 2013, junto a Ignacio Lugones, se presentó como apoderado legal de la lista del peronismo bonaerense “PJ de Todos” que llevaba al entonces senador bonaerense Mario Ishii como candidato a presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Al referirse a la denominación de la nómina de Ishii, el abogado Nanini respondió: “Este es el peronismo que va de Perón hasta Néstor”. El 15 de diciembre de ese año, el elegido para presidir el PJ bonaerense fue el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien contaba con un amplio apoyo, incluyendo el de la ahora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mucho más acá en el tiempo, Sebastián Nanini, tal como lo publicó de manera exclusiva este medio, le ofrecía al condenado empresario kirchnerista Lázaro Báez sus “contactos” en Comodoro Py para colaborar en su defensa en el juicio por “la ruta del dinero K”. Nanini se habría acercado a Báez años atrás, de la mano del polémico intendente Mario Ishii. “Iba con Ishii al mausoleo de Néstor en el aniversario de su muerte, lo conoció por la política”, relató una fuente de la familia. El empresario K nunca terminó de confiar en las promesas de Nanini. La relación se quebró cuando el abogado pasó a defender a su exmujer, Norma Calismonte, en la causa que tramita en Río Gallegos por la división de sus bienes.

Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que instruye la causa del fentanilo clínico contaminado

Sebastián Nanini es funcionario en la intendencia que conduce el “barón del conurbano”. El 19 de agosto de 2024, se fotografió junto a Ishii como director de asuntos legales de la Municipalidad de José C. Paz en la firma de acuerdos comerciales “con representantes de la empresa farmacéutica BIOCAD (rusa), una de las más grandes del mundo, y rubricó convenios para impulsar el desarrollo industrial, científico y productivo en materia sanitaria para el distrito”, según publicó en su página de internet la intendencia ubicada en la zona oeste del conurbano profundo. El relato de la nota institucional de la Municipalidad dice así: “Acompañado por los gerentes de la compañía rusa en Brasil y LATAM, Richard Moralez y Rodrigo Teixeira da Silva; también estuvieron el Consejero Internacional de la Embajada Rusa en Argentina Poli Cousiño; la Directora General del Instituto Municipal de Medicamentos, Lic. Florencia Heinecke; y de Asuntos Legales Abog. Sebastián Nanini”.

El 30 de noviembre de 2024, Nanini también aparece junto a Ishii al recibir “a una destacada delegación de la Universidad de Hubei, República Popular China, para profundizar los lazos educativos y culturales que unen a ambas regiones”. El comunicado institucional también destaca que: “La comitiva china estuvo encabezada por el rector Liu Jianping y compuesta por académicos de renombre, como el decano de Lengua y Literatura China, Zhang Pengfei, y la directora del Departamento Internacional, Deng Xiaoming, entre otros. También participaron autoridades locales, como el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Darío Kusinsky, y el Dr. Sebastián Nanini”. En la red social Facebook se suele mostrar con figuras vinculadas al poder, como por ejemplo el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y se ufana de tener algún tipo de relación con Cristina de Kirchner y Alberto Fernández.

Mientras Nanini se presenta en la causa como el supuesto nuevo presidente del laboratorio involucrado en la fabricación del fentanilo contaminado, fuentes oficiales abrieron la puerta a que en los próximos días u horas se confirmen más pacientes afectados por el opiáceo contaminado que se utiliza en dosis reducidas como analgésico en medicina. Por ejemplo, en terapia intensiva o enfermedades que, en un estado terminal, generan mucho dolor. También ya habría un registro de otros afectados fallecidos en Santa Fe, pero falta corroborar que esas muertes estén fehacientemente vinculadas al fentanilo elaborado por los laboratorios que están bajo la lupa del juez Kreplak.

Tal como publicó este medio, la justicia determinó que el fentanilo contaminado vinculado a 15 muertes fue elaborado y vendido por los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. El magistrado recibió de manera oficial los resultados de las muestras testigo de los laboratorios que envió a analizar la ANMAT. Descubrieron las mismas bacterias halladas en las muestras del Hospital Italiano. En esa institución fallecieron 14 pacientes.