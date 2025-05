Milei pidió un acuerdo con el PRO en Buenos Aires: “Nosotros solos le ganamos al kirchnerismo por poquito”

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Luego del contundente triunfo en la ciudad de Buenos Aires que fortaleció a La Libertad Avanza para negociar con el PRO de cara a las elecciones en el distrito que gobierna Kicillof, Javier Milei se refirió a los comicios del 7 de septiembre y pidió un acuerdo con el partido que lidera Mauricio Macri para ganarle al kirchnerismo.

Para graficar la importancia de una alianza, el mandatario aclaró que el oficialismo podría ganarle a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, pero “por muy poquito”. Y advirtió: “El problema del error estadístico no me gusta”.

“Nosotros solos le ganamos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito. Y el problema del error estadístico no me gusta. Este es el rumbo y hay que alinearse. Si vamos todos juntos, le ganamos por más de 10 puntos. Y yo le quiero ganar, si fuera por mí, 70 a 30″, afirmó el líder libertario en diálogo con Luis Majul por LN+.

Al respecto, aclaró que el acuerdo, de existir, “es violeta” y sentenció: ”No podemos poner en riesgo en ganar la provincia de Buenos Aires. Los colores son los violetas que le ganan al kirchnerismo. De 5 elecciones, 5 a 0 le ganó. Nosotros recibimos a todos los que estén dispuestos a recibir las ideas de la libertad".

La mesa bonaerense que discute un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

Más allá de pedir unidad en el territorio bonaerense, el jefe de Estado volvió a enviarle un mensaje en forma de crítica a Macri por la disputa en la ciudad de Buenos Aires: “No siento que esté roto. Pasaron cosas. Si me llama, atiendo. Convengamos que mi agenda es más complicada. Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas. Nosotros dijimos que si vamos juntos, vamos juntos en todos lados. Ahí el jefe de Gobierno, Jorge Macri, comete un error letal: desdoblar las elecciones. No puede saturar a la gente”.

Y agregó: “Macri en algunas cosas no está tan cerca de las ideas de la libertad. Dejó algunas dudas la campaña del PRO, porque hablan de más obra pública que es una fuente de corrupción enorme, la inconsistencia de bajar impuestos sin achicar el estado, sabemos como funciona. La agenda es fundamental. La responsabilidad ejecutiva la tiene Jorge Macri. Nosotros vamos a promocionar proyectos que tengan que ver con las ideas. Prometieron baja de impuestos y los terminan subiendo porque aumenta el gasto público. Hay un problema, que entiendo es en la Ciudad. Se han mofado en la cara de la gente”.

“No lo saqué a Macri, es el lugar donde decide ponerse. Si él decide ponerse en las ideas socialistas para defender, vaya a saber que cosa en la Ciudad, que me explique la diferencia. La gran mayoría de los dirigentes del PRO no solo trabajan con nosotros, sino que abrazan las ideas de la libertad”, cerró respecto el ex presidente.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a reivindicar el trabajo de su hermana Karina: “La han subestimado siempre y ella contesta con resultados. Que la sigan subestimando que parece que tiene unos skills que ellos no entienden, no los conocen o no los quieren ver. Si no fuese por ella, no hubiera podido ser diputado ni presidente. Tampoco seguiría dando conferencias”.

