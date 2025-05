Macri admitió la derrota del PRO y aseguró: “Se veía que no éramos competitivos”

Mauricio Macri, presidente del PRO. Foto: Jaime Olivos

Mauricio Macri habló este domingo tras la histórica derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, reconoció haber cometido un error al desdoblar la elección local, pero adelantó que seguirá al frente del espacio para continuar ayudando desde su experiencia. “Se veía que no éramos competitivos”, admitió.

En una entrevista con TN, el líder del partido amarillo destacó que La Libertad Avanza logró imponer la discusión nacional en CABA y felicitó al ganador, Manuel Adorni, por haber hecho una campaña que definió como “inteligente”.

“Lo felicito a Manuel por la campaña muy inteligente que hicieron. No habló de un solo tema de la ciudad. Hablábamos de cuánto valían los celulares y la televisión. Bueno, eso funcionó, hay que aceptar que funcionó”, reconoció el líder del PRO.

Sobre el desempeño de su espacio en los comicios, analizó: “Muchos me preguntan, ¿pero por qué hiciste esto? Yo jamás especulé. Yo estoy acá para ayudar (...) ¿Podía llegar perder? Sí, era posible. Se veía que no éramos competitivos”. Y agregó: “Uno no puede estar todo el tiempo pensando, ¿me conviene o no me conviene? Es una mentira. Si Dios te dio algo, que es poder apoyar a la gente, iluminarla, hay que hacerlo“.

Macri a la salida del búnker del PRO

En este sentido, Macri aseguró que está atravesando una etapa de reflexión luego de que la candidata de su partido terminara en el tercer lugar.

“Muchas reflexiones. La primera es que no se puede ganar siempre, ¿no? Once elecciones seguidas son muchas. Y la segunda fue que quisimos adelantar la elección para generar un debate sobre cómo cuidar lo local de la ciudad y cómo ir hacia adelante. Y resultó ser un error, porque la agenda del presidente logró derivarla exitosamente a una discusión nacional sobre su política económica", señaló el líder del PRO al comienzo de su entrevista.

Más allá de la autocrítica, el dirigente negó que se fuera a retirar y remarcó su intención de seguir a cargo de la conducción de su partido. “Yo voy a seguir al frente del PRO ayudando en esto que estoy haciendo. Creo que es valioso, es un aporte. Y demostrando que no tengo una vocación de poder", dijo Macri.

Macri abraza a Lospennato tras los resultados electorales

En este sentido, el ex jefe de Estado deslizó que si se hubiera hecho un acuerdo electoral entre el PRO y LLA para competir este domingo, hoy se estaría festejando una victoria más contundente sobre el kirchnerismo.

“Yo no cambio de pensar por un resultado. Mis valores son los mismos, mis ideas son las mismas. Yo creo que si no hubiésemos puesto la energía en esto, y hubiésemos ido en un acuerdo como se planteó de entrada, hoy estaríamos festejando 50 y pico a 28. Sería un resultado para el mundo que está mirando si el cambio se consolida o no. Mucho mejor que 30, 27″, subrayó el ex presidente..

Luego deslizó un reproche al Gobierno: “De golpe se ha olvidado La Libertad Avanza de todo lo que hizo el PRO en este año y medio por ellos. Pero el PRO no se arrepiente, yo no me arrepiento, lo sigo felicitando, porque la prioridad es la gente. La prioridad es ayudar a que los argentinos salgan de donde están”.

Finalmente, al ser consultado sobre el comentario que hizo este domingo Milei sobre él, que lo trató de “llorón”, Macri eligió responderle y dijo: “Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Hacemos un acuerdo”.

Los resultados de las elecciones porteñas

De acuerdo a los datos oficiales -99,20%- mesas escrutadas-, la lista del presidente Javier Milei, encabezada por su vocero, Manuel Adorni, alcanzó el 30,13% de los votos. En segundo lugar quedó el peronismo, que apostó por Leandro Santoro, con el 27,34 por ciento. El PRO, que tuvo a la diputada nacional Silvia Lospennato como figura principal, terminó tercero, muy lejos de los dos primeros lugares, con 15,93 por ciento.

La información oficial marcó una derrota dura para el PRO y para su presidente, Mauricio Macri, que participó activamente de la campaña.

La primera victoria en CABA del PRO había sido en 2005, cuando Marcos Peña ganó las elecciones legislativas “colgado” a la boleta que encabezó Macri como postulante a diputado nacional. Dos años más tarde, en 2007, el sello ganó las elecciones por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, distrito que gobierna hace 18 años ininterrumpidamente.

Tal fue el grado del fracaso electoral, que el PRO no ganó en ninguna de las 15 comunas de la Capital Federal.