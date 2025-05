Elecciones en CABA: cómo se reconfigurará la Legislatura porteña debido a la atomización de candidatos

Pantalla de la Boleta Única Electrónica Elecciones CABA 2025 en la que los candidatos aparecen en forma aleatoria

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires enfrenta una elección con una oferta atomizada en 17 alianzas y fuerzas políticas para renovar 30 lugares en la Legislatura porteña, la mitad de su conformación. Para acceder a una banca se necesita el 3% de los votos válidos, o sea de los afirmativos y los votos en blanco, sin contar los nulos. Este porcentaje, considerando que el padrón tiene 3.040.316 electores (incluidos los 524.040 habilitados para votar en el extranjero), implica que se requieren unos 60.000 votos por legislador.

Las bancas se distribuyen a través del sistema proporcional D’Hondt, en base a la cantidad de votos que cada lista obtenga. Participan de la contienda, en total, 510 candidatos, según el relevamiento de las listas hecho por Infobae.

La elección porteña de mañana es la primera desdoblada de los comicios nacionales desde 2015. A la inversa de lo buscado por el jefe de Gobierno Jorge Macri de municipalizar el debate, el comicio generó una nacionalización inédita por la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO en el territorio que vio nacer al partido fundado por Mauricio Macri.

La fragmentación electoral con la que se encontrará el elector a la hora de decidir su voto frente a la pantalla de la máquina de votación obedece, esencialmente a dos factores.

Por un lado, la eliminación de las PASO para esta elección. En 2023, se presentaron en las Primarias 11 partidos y 13 listas, de las cuales 7 no pasaron esa instancia, y solo compitieron 4 en la general. En 2021, habían sido 11 las agrupaciones políticas que, a través de 14 listas, compitieron en las PASO, de las cuales solo 5 fuerzas superaron el piso del 1,5% de los votos necesarios.

La otra razón tiene que ver con la implosión política que significó la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El espacio que fue Juntos por el Cambio compite mañana dividido en cuatro ofertas electorales.

El PRO se presenta bajo el nombre de la alianza Primero Buenos Aires con la diputada nacional Silvia Lospennato a la cabeza, y la vuelta al sello amarillo como principal elemento identificador. La acompañan el también diputado nacional Hernán Lombardi y la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso. Su apuesta es al “equipo”, con una lista con nombres “fuertes” para compensar el desconocimiento de Lospennato en el electorado porteño.

Silvia Lospennato

En este proceso de disgregación del desaparecido espacio de Juntos, el inesperado contendiente interno del PRO es Horacio Rodríguez Larreta, quien compite por fuera del partido que ayudó a fundar. Encabeza la lista del frente Volvamos Buenos Aires, acompañado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri. Lo hace en alianza con Confianza Pública, la fuerza de la actual legisladora porteña Graciela Ocaña. Su decisión de romper con la estructura tradicional del macrismo dividirá al electorado que, históricamente, respaldó a este espacio en el distrito porteño.

El ex jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, en una recorrida de campaña. Compite por fuera del PRO

La Coalición Cívica (CC) decidió en esta elección ir sola, con la diputada nacional Paula Oliveto como primera candidata de la lista Es con Vos. La secunda el ex diputado nacional y ex funcionario de Mauricio Macri Fernando Sánchez. En la legislatura, la CC integra actualmente el bloque oficialista de Vamos por Más.

Paula Oliveto en el cierre de campaña de la Coalición Cívica (@pau_oliveto)

El sector de la UCR porteña referenciado en Martín Lousteau, lleva a la ex presidenta de la FUBA y contadora Lucille “Lula” Levy como primera postulante de Evolución en una apuesta a una figura joven con trayectoria de dirigente estudiantil, pero casi ignota entre los porteños fuera del ámbito universitario. Va una alianza con el Partido Socialista, que lidera Roy Cortina en la Ciudad, y el GEN, de Margarita Stolbizer.

Las bancas del ex Juntos por el Cambio

En 2023, Juntos por el Cambio obtuvo en la elección para legisladores el 44% (890.976 votos) y consiguió 15 legisladores. Sin embargo, ese porcentaje implicó una caída de 2,24 puntos porcentuales respecto de 2021, cuando había obtenido el 46,24% (891.983 votos).

Actualmente, en la legislatura, el bloque del oficialismo Vamos por Más tiene 12 bancas, de las cuales renueva 6. Pero solo dos legisladores que terminan son PRO “puros”.

Uno es Darío Nieto, que va cuarto en la lista y busca su reelección. En el acto de cierre del jueves a la noche de la alianza fue presentado como una de las caras jóvenes del partido, junto a Rocío Figueroa, quinta candidata de Primero Buenos Aires. La otra legisladora que finaliza su mandato este año es Paola Michieletto, alineada con Cristian Ritondo, quien ya no puede ir por un tercer período consecutivo.

En la lista de Buenos Aires Primero aparecen en sexto y séptimos lugar el ex ministro de seguridad porteño Waldo Wolff y Victoria Morales Gorleri, ambos en lugares expectables.

Otros dos legisladores del PRO deberían dejar su banca se referencian en Rodríguez Larreta: Emmanuel Ferrario y Claudio Romero. Este último no puede reelegir y Ferrario buscará renovar su esaño como tercer candidato en la lista del ex jefe de Gobierno.

En el entorno del jefe de Gobierno porteño sostienen que el PRO “saldrá fortalecido” en cantidad de legisladores, ya que de los actuales siete “puros” que tiene hoy, renueva solo dos. Y sobre la base de 5 que continúan (Patricia Glize, Gimena Villafruela, Matías López, Ignacio Parera y Sergio Siciliano), confían en sumar 6 o 7, lo que llevaría el bloque a unos 12 propios, un número mayor a los actuales 7.

La expectativa de máxima era sacar entre 8 y 9, pero los sondeos parecen dar por tierra con esa posibilidad, aunque en el macrismo no descartan dar un “batacazo”, especialmente después del “impacto positivo” para la figura de Lospennato que - consideran - significó la caída del proyecto de Ficha Limpia, de la cual la diputada fue impulsora.

Otras dos escaños de los seis que renueva el actual bloque oficialista de Vamos por Más pertenecen a la Coalición Cívica. El espacio fundado por Lilita Carrió cuenta, actualmente, con tres diputados porteños. Hernán Reyes y Cecilia Ferrero dejarán la Legislatura en diciembre, en tanto, Facundo Del Gaiso tiene mandato hasta 2027.

Confianza Pública renueva una banca, la que ocupa Sol Méndez, de las tres que tiene en la Legislatura. Continúan Ocaña y Sebastián Nagata.

En tanto, Evolución pone en juego 3 de sus actuales 8 bancas, las que ocupan Lucio Lapeña, Gustavo Mola y María Inés Parry.

En el radicalismo, confían en renovar al menos dos de esos lugares por lo que entraría, además de Levy, el segundo de la lista, Facundo Cedeira. Hay menos certezas sobre la tercera candidata, Jéssica Barreto, actual legisladora del Partido Socialista que termina su mandato en diciembre.

Lula Levy

La colaboración del bloque Evolución con el oficialismo porteño, despierta interrogantes en la nueva configuración legislativa. Sin embargo, un dirigente de la UCR enfrentado a Lousteau advirtió, off the record, que el histórico dirigente radical porteño y empresario del juego Daniel Angelici logró “colocar” en la lista del PRO a dos candidatos “suyos” en octavo y noveno lugar: Lautaro García, ex “Grupo Sushi” y ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa, y Lucía Breccia, hija del primo de Angelici, Marcelo Breccia, oriundo de Pergamino y quien fuera de su extrema confianza en los negocios, ya fallecido. Sin embargo, por el puesto que ocupan en la lista de Buenos Aires primero, podrían quedar fuera de la Legislatura.

Fuentes de confianza de Jorge Macri consideran que tanto Rodríguez Larreta, como los legisladores de Confianza Pública, de la Coalición Cívica y la UCR van a actuar como “aliados” según los temas. “No lo vemos a Horacio no aprobando el Presupuesto para la Ciudad, o negándose a endurecer penas para los trapitos, por ejemplo. Ficha Limpia se cayó en diciembre en la Ciudad por un solo voto, porque el kirchnerismo y la Izquierda se opusieron, y sumaron 21. Necesitábamos 40 votos, y juntamos 39 entre todos los demás bloques”, analizan en el búnker de campaña macrista.

Los libertarios

Por el lado del espacio libertario, la oferta incluye también tres listas. La oficial de La Libertad Avanza postula al mediático vocero presidencial, Manuel Adorni, como primer candidato. La campaña estuvo concentrada en su figura, y su asociación con Javier Milei, y casi no se difundió quiénes lo acompañan como postulantes.

Manuel Adorni en su cierre de campaña el miércoles último (REUTERS/Tomas Cuesta

En segundo lugar aparece Solana Pelayo, directora del Banco Nación; en el tercero, Nicolás Pakgojz titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y en cuarto, Andrea Freguía, actual coordinadora comunal de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y ex dirigente del PRO, de la línea de Ritondo.

En la elección para legisladores de 2021 en la Ciudad, LLA, que en ese momento era un partido incipiente, se posicionó como tercera fuerza, detrás de Juntos y el Frente de Todos, con el 16,54% de los votos. Obtuvo 318.978 sufragios, un número nada despreciable para su debut partidario, que tuvo lugar en territorio porteño.

Sin embargo, y pese a la ola violeta protagonizada por Milei en 2023, ese año LLA perdió casi 70.000 votos, al sacar 12,3% (4,24 puntos porcentuales menos) en la elección para diputados porteños. Obtuvo 4 legisladores contra 5 que había conseguido en 2021.

Hoy el bloque de LLA en la Legislatura tiene 8 integrantes, tras el pase en enero de los bullrichistas Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas a la bancada que conduce Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad.

Renueva 6 bancas: las que ocupan Arenaza y Estevarena, y las de Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Leonardo Seifert y Lucía Montenegro. Si La Libertad Avanza obtiene los números que indican las encuestas, se aseguraría un bloque de entre 9 y 10 integrantes “puros” propios.

Excepto Estevarena, que cumple este año su segundo período, todos integran la lista de LLA que se presenta mañana. Los que más chances tienen de renovar su mandato, son Arenaza - ex jefe de campaña de Patricia Bullrich cuando fue candidata a presidenta de Juntos- que va en quinto lugar; Montenegro, que va sexta; y Seifert, en séptimo puesto. No hay certezas aún de que pueda renovar Fleitas, octava en la lista de LLA, aunque en el oficialismo nacional están optimistas y muestran sondeos que le ubican a Adorni peleando el primer lugar con Leandro Santoro.

Ramiro Marra, expulsado de LLA en enero por un posteo en X, se presenta por fuera del partido de Milei con el sello de la UCD bajo el nombre de Libertad y Orden. Todo indica que renovará su mandato por cuatro años más, y podría ingresar la segunda en la lista, Nabile Michitte, asesora suya en la Legislatura.

Ramiro Marra se presenta por fuera de LLA pero con un discurso alineado con Javier Milei

Como se descuenta que Marra jugará en sintonía con LLA, el bloque libertario superaría la decena de integrantes después del 10 de diciembre.

Menos certezas hay sobre el futuro de Yamil Santoro, actual legislador de Republicanos Unidos que ingresó en reemplazo de Roberto García Moritán. Con un discurso libertario más orientado hacia la institucionalidad y el combate contra la corrupción, también busca conservar su banca como cabeza de la lista Unión Libertaria Porteña.

La oferta peronista

El peronismo se presenta con una oferta, también, diversificada en tres listas. En las PASO de los últimos cuatro años siempre tuvo una sola. Mañana, podría dejar el segundo lugar en las elecciones porteñas, detrás del PRO, que le ganó las últimas nueve elecciones en la Ciudad.

En 2021, el Frente de Todos sacó el 25,14% de los votos, y dos años después, Unión por la Patria fue la única de las cuatro agrupaciones que compitieron en las legislativas porteñas, que sumó votos en la generales, al obtener 27,55% (2,41 puntos porcentuales más). Pasó de 484.950 votos a los 557.808 obtenidos por la lista encabezada, en ese momento, por Matías Lammens.

En esta elección, la alianza peronista mayoritaria es la que lleva a Leandro Santoro como cabeza de lista, bajo el nombre de Es Ahora Buenos Aires. Lo acompañan Claudia Negri, Federico Mochi y Mariana González. Cuenta con el apoyo del kirchnerismo, La Cámpora, el massismo y los dos sectores del PJ porteño que responden a Víctor Santa María y Juan Manuel Olmos, que integra la lista en décimo primer lugar. Su inclusión es más simbólica, ya que en ese puesto es poco factible que ingrese a la Legislatura.

Leandro Santoro, en el cierre de campaña del pasado jueves (Gustavo Gavotti)

Por fuera del sello del PJ y con el apoyo del Movimiento Evita, también compite Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, con la alianza Seamos Libres. Lleva como segunda en la lista a la actriz Carolina Papaleo.

La otra lista peronista es la que encabeza el abogado de origen coreano Alejandro Kim, por el partido Principios y Valores, fundado por el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno.

Actualmente, el bloque de Unión por la Patria es la primera minoría con 18 integrantes, de los cuales 8 terminan su mandato este año. Es el espacio que más bancas pone en juego. Si la alianza Es Ahora Buenos Aires obtiene alrededor del 27% que consiguió en 2023 para legisladores, entrarían los 10 primeros candidatos de la lista, dos más de los que renueva.

En el entorno de Santoro confían en que ingresarán entre 9 y 10 legisladores. Esto implica que la bancada de Unión por la Patria pasaría a ser de 20 integrantes, número que lo dejaría al borde de poder bloquear cualquier iniciativa del Ejecutivo porteño que requiera dos tercios (40 votos).

En la práctica, el kirchnerismo conformó junto con la izquierda la oposición más dura contra Jorge Macri. Con los 18 votos de UxP, más los 3 actuales del FIT, tuvieron capacidad de frenar las iniciativas impulsadas por el oficialismo porteño que requerían una mayoría especial.

En diciembre, dejan su banca en el bloque de UxP Claudia Neira, Juan Manuel Valdés (no puede ser reelecto nuevamente), Franco Vitali, Juan Pablo O’Dezaille, Victoria Montenegro, Maia Daer, Juan Pablo Modarelli, Berenice Iañez y María Magdalena Tiesso. Estos tres últimos buscan renovar mandato e integran la lista de Es Ahora Buenos Aires en el quinto, décimo y décimo segundo lugar, respectivamente. De acuerdo al porcentaje de votos que pronostican los encuestadores, Modarelli - ex presidente del bloque - entra seguro; es posible que lo haga también Iañez; y poco probable que ingrese Tiesso.

La Izquierda

La izquierda no se quedó atrás en materia de divisiones. Por un lado, el Frente de Izquierda Unidad (FIT) - integrado por el PO, el PTS e Izquierda Socialista -, tendrá que enfrentar un desafío mayor debido al crecimiento de fuerzas libertarias y a la fragmentación de otros bloques progresistas.

El FIT tiene 3 representantes en la legislatura actualmente, pero dos terminan su mandato en diciembre: Gabriel Solano - que no puede buscar la reelección - y Mercedes Trimarchi, quien va quinta en la lista. Con la diputada nacional Vanina Biasi a la cabeza y Luca Bonfante como segundo, aspiran a renovar esas dos bancas, aunque con chances de mantener una sola.

La actual diputada nacional Vanina Biasi compite por una banca en la Legislatura como candidata del FIT

En 2023, el Frente obtuvo el 4,6% de los votos, y metió un legislador. Sin embargo, ese porcentaje fue 3,19 puntos porcentuales menor al obtenido en 2021. Su mejor performance había sido ese año cuando había sacado el 7,82% (150.814 votos, 70.000 más que en 2023).

Hay otras dos listas de la izquierda que intentarán captar votos. Una es Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, con María Eva Koutsovitis como cabeza de lista. La otra, La Izquierda en la Ciudad, con Federico Winokur como primer candidato.

Por fuera de estos espacios, se presentan otras cuatro agrupaciones. Uno es el MID, cuyo primer candidato es Ricardo Caruso Lombardi. Este partido ya cuenta con dos legisladores, con mandato hasta el 2027: Edgardo Alifraco y Sandra Rey.

Los otros son el Frente Patriota Federal (César Biondini), Nueva Generación (Mila Zurbriggen) y Movimiento Plural (Marcelo Peretta), sin representación legislativa actualmente.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander