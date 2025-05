Los 7 escenarios posibles para las elecciones porteñas: Adorni, Santoro, Lospennato y una sorpresa

Este domingo se vota en la ciudad de Buenos Aires

Las elecciones porteñas del próximo domingo no sólo definirán los nombres que ocuparán 30 bancas en la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre, sino que definirán el peso específico de cada fuerza en disputa y la relación política de cara a los comicios de la provincia de Buenos Aires y las eventuales alianzas de cara a octubre.

El consenso de los encuestadores es que tanto Manuel Adorni, por La Libertad Avanza; Leandro Santoro, detrás de quien confluyen el kirchnerismo y sectores progresistas; y Silvia Lospennato, del PRO, encabezan las adhesiones mayoritarias y se descuentan que estarán en el podio.

El voto será con Boleta Única Electrónica

Pero el orden con el que queden los candidatos a partir de los resultados que se conocerán cerca una hora después de cerradas las urnas podría condicionar, favorecer o perjudicar a cada uno de los sectores que están en disputa.

Infobae consultó a tres analistas y consultores políticos que analizar de manera resumida cada uno de los siete escenarios posibles, a partir de la combinación de los tres candidatos y, también, que ocurra un “batacazo” electoral que sume al podio a otro postulante.

Es que, además de los tres mencionados, el domingo estarán en las pantallas de votación -se vota con Boleta Única Electrónica- otros 14 candidatos, entre los que se destacan Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires), Lucille Levy (Evolución), Vanina Biasi (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad), Lucille Levy (Evolución), Ramiro Marra (Ucedé), y Paula Oliveto (Coalición Cívica).

También competirán Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria), Alejandro Kim (Principios y Valores), Juan Manuel Abal Medina (Seamos Libres), Ricardo Caruso Lombardi (Movimiento de Integración y Desarrollo), Marcelo Peretta (Movimiento Plural), María Eva Koutsovitis (Confluencia), Federico Winokur (Nuevo Más), César Biondini (Frente Patriota Federal), y Mila Zurbriggen (El Movimiento - Nueva Generación).

Así se votará el domingo con Boleta Única Electrónica

Los resultados probables

Escenario 1

Santoro Adorni Lospennato

Carlos Fara: Probable inicio del fin del PRO, porque perdería la hegemonía de la ciudad y a partir de eso empezaría a diluir en el resto del país. Fortalecimiento de La Libertad Avanza, más allá del porcentaje. Expectativa del peronismo de la ciudad al bonaerense para la elección.

Mariel Fornoni: Este es el orden previsible y las lecturas puede ser muchas, pero no significa que el kirchnerismo vaya a ganar en el futuro en la Ciudad. La Libertad Avanza le arrebata al PRO la posibilidad de ser la fuerza contra el kirchnerismo, no solo en Nación, sino en su lugar.

Lucas Romero: La división del no peronismo le daría al peronismo la capacidad de mostrarse competitivo para disputarle al presidente Milei.

Escenario 2

Adorni Santoro Lospennato

Fara: Posible inicio del final del PRO por disolución. El peor escenario para el PRO es que La Libertad Avanza lo supere, si no que además gane. Gran proyección para La Libertad Avanza, porque significa quedarse con el distrito y lo proyecta a octubre. Para Santoro, escenario razonable, porque siempre es segundo en capital, y con sensación de ventaja mirando para adelante, porque superó al PRO por primera vez.

Mariel: Similar al anterior, poruqe le gana al PRO la posibilidad de ganarle al kirchnerismo, pero latente, porque no queda definido que sean sus principales opositores, sino que son los únicos que le pueden ganar. Además, ellos hablan de la libertad, que es la única fuerza que garantiza a libertad, pero también le están disputando la palabra cambio. Ellos dicen que CABA es PRO, pero Gildo Insfrán dice lo mismo en Formosa.

Romero: La ratificación con de la apuesta del gobierno de mostrar que el liderazgo de la centroderecha hoy es exclusivamente de Milei.

El orden menos probables

Escenario 3

Adorni Lospennato Santoro

Fara: Respecto a Adorni y Lospennato es lo mismo que el escenario anterior. Para Santoro con gusto a poco, por haber generado la expectativa de que podía crecer o, inclusive, superar al PRO en la Capital, quedar tercero es lo de siempre.

Mariel: Ratificaría que la Ciudad de Buenos Aires no está apta para peronismo ni kirchnerismo todavía y que aparecen fuerzas alternativas, incluso al PRO que puede crecer y representan lo mismo, porque entre ellos disputan el liderazgo.

Romero: Seguirá demostrando que el no peronismo se ha vuelto hegemónico y que solo resta definir el liderazgo principio dentro de ese espacio de centroderecha.

Escenario 4

Santoro Lospennato Adorni

Fara: Santoro con proyección para el 2027 y alentando al peronismo de la provincia de Buenos Aires. A La Libertad Avanza le quedaría una cara de derrota porque no queda ni primero ni segundo y es superado el PRO. Esa interna abierta se la gana, aunque el PRO, queda de todos modos deteriorado porque no es el primero en la ciudad de Buenos Aires.

Mariel: Que la división de Juntos por el Cambio deja solo al PRO y no le alcanza para vencer al peronismo y que para La Libertad Avanza no tener una alianza con el PRO no le resulta fácil.

Romero: Repito lo de Santoro en el primer escenario, pero es una señal para Milei de que va a necesitar acordar con el PRO para las próximas elecciones.

Escenario 5

Lospennato Adorni Santoro

Fara: Santoro gusto a poco, porque tenía la expectativa de salir primero o segundo, disputando. La Libertad Avanza con mucho dolor porque no solo lo superó el PRO sino que mantiene el primer lugar en el distrito. Y el PRO “salva la ropa” y se para de una mejor manera para exigir la negociación de las listas en alianza.

Fornoni: Ratificaría que el PRO sigue teniendo su bastión. Que CABA es PRO, como lo definen ellos y que las más allá de que las fuerzas nacionales tengan preponderancia, según cada distrito, no hacen pie en CABA.

Romero: La confirmación de la hegemonía del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Escenario 6

Lospennato Santoro Adorni

Fara: Seguimos en la normalidad, con el PRO primero en la Ciudad y el segundo es Santoro, que está bien, pero va a ser un premio consuelo para Santoro haberle ganado a La Libertad Avanza. Para el PRO es ideal que LLA quede tercero deslucido. Esta situación le sirve para negociar de otra forma una alianza para octubre.

Fornoni: Es un escenario similar, que otros espacios no logran hacer pie en la ciudad, y que como pasó en algunas provincias, La Libertad Avanza necesita generar candidatos locales, porque los que tienen están muy asociados al escenario nacional.

Romero: Una confirmación de la hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires y un mensaje para Milei de que sin Macri no se puede.

Escenario 7

Fara: Sería una sorpresa, pero dependerá mucho del orden de esa situación. Si quedara fuera Lospennato sería la prueba concluyente de que se terminó la hegemonía del PRO y está para barajar y dar de vuelta de cara al 2027.

Fornoni: Ahí depende de quién quede fuera. Si entra Larreta y le gana a Lospennato, que es un escenario muy improbable, sería un golpe muy duro, y lo mismo si entra Marra sin Adorni. O que el excludio sea Adorni.

Romero: El nombre que queda afuera y quién sea el desplazado define el escenario. Pero la pregunta y el mensaje será para los dos liderazgos que se vean damnificados por el resultado. Para Macri, si es Larreta que reemplaza a Lospennato y para Milei si el desplazado es Adorni. En todo caso, sería una confirmación de que no pueden ordenar sus espacios.