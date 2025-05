Selfies, promesas y críticas por la basura: Larreta cerró su campaña con una caminata de 24 horas por CABA

Horacio Rodríguez Larreta cerró su campaña con un recorrida de 24 horas por la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta terminó su campaña a legislador porteño con una actividad poco ortodoxa: una recorrida de 24 horas por media docena de barrios de la ciudad de Buenos Aires. El ex jefe de Gobierno no sólo dejó atrás a su viejo partido, el PRO, sino también sus clásicos actos con globos amarillos y clima festivo. En un intento de volver a conectar con los vecinos que lo supieron votar mayoritariamente durante dos gestiones como alcalde, apeló a su perfíl de buen gestor y concentró su discurso en los problemas cotidianos de los porteños.

El primer gran éxito de su campaña fue instalar el eslogan del “olor a pis”, con el que su equipo asegura que lograron sintetizar los constantes reclamos sobre la falta de limpieza que escuchaban de boca de los vecinos durante las recorridas. “Estas elecciones se van a definir por los problemas del metro cuadrado”, repiten en las filas de Volvamos Buenos Aires, el nuevo sello que creó para competir por su afuera de su viejo partido.

Por eso, durante toda la campaña el ex jefe de Gobierno caminó por los barrios -más de 12 mil pasos por días, según su equipo- para escuchar de primera mano las fallas en la gestión de Jorge Macri. Larreta reconoce abiertamente que su objetivo es volver a la sede de gobierno de Uspallata y que la Legislatura porteña es una primera parada en ese camino.

Incluso sus principales propuestas legislativas tienen una fuerte impronta ejecutiva, como la elevación del tren Sarmiento (siguiendo el modelo aplicado para el Mitre y el San Martín), la creación de trenes urbanos que funciones sobre las vías de las líneas ya existentes, pero sirvan para aumentar la frecuencia dentro de la capital y el aumento de la presencia policial en las calles.

Larreta esquivó durante la campaña los posicionamientos nacionales. En su comando de campaña sabían que su “negocio” estaba en recuperar votos del PRO disconformes con la gestión actual, no en confrontar con el modelo nacional de Javier Milei, que según lo que muestran las encuestas tiene una buena percepción en la ciudad de Buenos Aires.

Infobae caminó junto al candidato por Avenida Santa Fe, en Palermo. El ex alcalde recibió decenas de muestras de apoyo y ninguna crítica (al menos en ese tramo del recorrido). No obstante, todos en el equipo son conscientes de que el buen clima en las calles no se traduce de forma lineal a votos en las urnas. “Si me votan la mitad de los que me saludan, ganamos la elección”, bromeó Larreta, pero se mostró confiando en la estrategia de contacto directo. “Los votos se ganan así, de a uno”, explicó.

Uno de los tantos que se frenó para charlar fue Jorge, un encargado que aseguró estar desde hace 32 años en el mismo edificio. “Antes teníamos tres contenedores en esta cuadra y ahora solo uno”, explicó. También se quejó de la poca practicidad de los nuevos contenedores antivandálicos. El candidato quedó con el arco libre para criticar la gestión actual y comprometer a Jorge con su voto.

Un encargado de edificio criticó los nuevos contenedores antivandálicos

Al igual que muchas otras personas, ante la pregunta de Larreta, juró que lo votaría el domingo. Pero solo con los resultados del domingo los larretistas conocerán el verdadero sentimiento de los porteños, ese que se expresa en la soledad del cuarto oscuro y constantemente hace fallar a las encuestas.

Sin la estructura de un partido nacional y ya sin vínculos con la gestión porteña, el larretismo no tuvo otra opción que llevar adelante una campaña austera. A la hora de destinar los fondos se priorizó la publicidad en redes sociales que permite segmentar mejor los mensajes. Además, aseguran que sintieron el peso del aparato del Gobierno porteño, que les “bajó” varios carteles de vía pública. “Esas prácticas también representan la ‘conurbanización’ que venimos denunciando”, se quejaban en el equipo de comunicación.

En el comando de campaña de Volvamos Buenos Aires sonrien cuando repasan los últimos días de campaña, especialmente las intervenciones de Mauricio Macri. Aseguran -o desean- que el ex presidente perjudicó a Silvia Lospennato en varias intervenciones, como cuando reveló que lo llamó “llorando” con la idea de bajarse de la candidatura o cuando reconoció que probablemente saldría primero el candidato kirchnerista Leandro Santoro. “Le pegaron varios tiros en los pies, pobre Silvia”, ironizaron.

Una vecina conversando con el candidato a legislador

El proyecto político de Larreta necesita -según sus propios cálculos- acercarse a los dos dígitos para instalarse como una opción de poder real en la ciudad. Unos diez puntos le permitirán al ex alcalde formar un bloque propio en la Legislatura junto a la actual senadora Guadalupe Tagliaferri y el legislador Emmanuel Ferrario. Desde allí, construirán su retorno a Uspallata.

También será determinante la diferencia con la lista del PRO y el desempeño de los libertarios, que lidera el vocero Manuel Adorni. Quedar muy cerca del larretismo, muy lejos de los libertarios, o ambas, podría desencadenar una crisis política en el partido amarillo. Un escenario que podría capitalizar el ex alcalde.

El ex jefe de Gobierno esperará los resultados en la sede del Movimiento al Desarrollo (MAD) en Recoleta. Con las esperanzas puestas en dar un batacazo que deje en el pasado el mal trago de la fallida interna presidencial.