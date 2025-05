Denuncian que una famosa influencer utilizó datos personales de cinco gobernadores para hacer compras en el exterior

Osvaldo Jaldo denunció a una joven influencer santiagueña por el robo de identidad

Una joven influencer oriunda de Santiago del Estero fue denunciada en las últimas horas por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la utilización de sus datos personales para comprar e importar ropa del exterior. Además, estarían involucrados al menos otro cuatro mandatarios provinciales, entre ellos, Axel Kicillof.

La mujer de 26 años fue identificada como Valentina Olguin, que en sus redes sociales tiene más de 400 mil seguidores y es cantante. Comenzó su carrera en el grupo uruguayo “Dame 5″, una banda de cumbia que tuvo algunos hits que pegaron en la Argentina hace algunos años como “Piel a piel”, “Dime cosas lindas”, “Baila morena” y “Lejos”.

Valentina Olguín cuenta con más de 400 mil seguidores en las redes sociales

Actualmente, se lanzó con una carrera solista y promocionaba un show para junio en Buenos Aires. Recientemente, estuvo presente en un recital de la banda de cuarteto Q’Lokura en el Movistar Arena y en Spotify registraba 635.773 oyentes mensuales.

En ese sentido, según informó El Liberal, desde que se instaló en la vida porteña, comenzó con un emprendimiento de ropa en un local que estaba ubicado en el barrio de Núñez. Desde este lugar es que comenzó a comprar prendas desde Estados Unidos para importar a través del sistema vía courier.

Esta metodología que el Gobierno aplicó a fines del 2024 funciona con algunas limitaciones. Entre las principales características, solo se pueden traer paquetes de hasta 50 Kg, no puede tener un fin comercial y únicamente se puede utilizar 5 veces por año calendario y por persona.

La joven santiagueña es cantante y cuenta con 635.773 oyentes mensuales en Spotify

Así, la cantante compraba prendas de “alta gama” en un sitio llamado “Revolve”, donde se puede conseguir ropa para mujer desde Estados Unidos a precios argentinos. Por ejemplo, los vestidos comienzan desde los $250.000 o unos pantalones de vestir desde los $150.000.

De acuerdo al medio citado anteriormente, la joven se habría justificado asegurando que había superado el cupo de compras personales, utilizó el de su familia y también lo superó. Fue en ese momento que decidió buscar la información fiscal del gobernador tucumano.

Olguin cuenta con un emprendimiento de ropa y desde allí realizaba las compras en el exterior

Asimismo, también habría utilizado el CUIT del mandatario bonaerense, Axel Kicillof, del entrerriano, Rogerio Frigerio, el puntano, Claudio Poggi y el pampeano, Sergio Ziliotto. Según pudo saber Infobae, desde el gobierno bonaerense están al tanto de la denuncia que presentó Jaldo y están a la espera de ver los pasos a seguir.

El propio mandatario tucumano hizo la presentación ante la Justicia Federal de Tucumán que investiga el fiscal José Agustín Chit, titular de la Fiscalía Federal N°3 y el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, José Manuel Díaz Vélez.

La Justicia ahora la investiga por los delitos federales de falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. Incluso fue allanado el domicilio que tenía en el barrio porteño de Núñez, donde funcionaba su local.

Jaldo Denunció Una Maniobra Ilegal De Importaciones A Su Nombre

Según contó el propio Jaldo, descubrió la maniobra después de recibir notificaciones vía mail de una serie de compras que habría realizado en la tienda de ropa en Miami, Estados Unidos. “Inmediatamente, puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera“, dijo este miércoles.

“Somos cinco gobernadores de distintos espacios políticos que fuimos víctimas de esta misma maniobra”, añadió.

Según explicó, no utilizaron dinero de sus cuentas para realizar las compras, sino solo la identidad. “No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente”, aclaró.

En tanto, advirtió: "Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también. Esto no es político, es grave. Están vulnerando la seguridad de todos los ciudadanos".

La artista fue indagada por el fiscal Chit y estuvo acompañada por una defensora del foro local, que la asesora y se encuentra a disposición de la Justicia. Tampoco se descarta que en los próximos días haya una citación por parte del Juzgado Federal bonaerense.