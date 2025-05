El Gobierno enfrenta el tramo final de la campaña en CABA atravesado por la polémica de Ficha Limpia

Javier Milei y Manuel Adorni en un acto en CABA

Excepto la casualidad de que el nuevo Papa eligió llamarse León, como la tropa apoda a Javier Milei, el Gobierno no logró buenas noticias en la previa de las elecciones, sino una fuerte polémica, esta vez por Ficha Limpia, la iniciativa anticorrupción derrumbada en el tramo final de la campaña en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en La Libertad Avanza creen que el escándalo bajará después del fin de semana, a pesar de que sólo pasaron unos días desde las fuertes denuncias del entorno del aliado caudillo misionero Carlos Rovira sobre un supuesto pedido expreso de parte del Gobierno para que hiciera caer en el Senado el proyecto de transparencia que había impulsado el propio Ejecutivo.

En la Casa Rosada aún no tienen mediciones sobre el efecto del derrumbe de la iniciativa anticorrupción en los segundos comicios locales de peso este año -los primeros fueron en Santa Fe, donde LLA resultó tercero-. Pero tienen fe: dicen que no tendrá ningun tipo de injerencia en el voto de los porteños en una elección que creen haber logrado nacionalizar con el slogan “Adorni es Milei”. Proyectan que el impacto del escándalo por la sesión en la Cámara baja será escaso o nulo, y homologan el tema con las marchas universitarias. “Sólo le importa a las Mabeles”, deslizan, en alusión al votante tipo del PRO.

El peronismo celebró la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia

El plan de contingencia y control de daños de Ficha Limpia está concluido, dicen, después de haber hecho las aclaraciones del caso en la voz del propio candidato a legislador, Manuel Adorni, en su calidad de vocero, y en la del Presidente, además de algunos ministros -por caso, Patricia Bullrich también salió a defender al oficialismo y contraatacar al PRO-. Aunque desde la oposición, tanto en el PRO como en el radicalismo siguen insistiendo a viva voz con la hipótesis de un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner.

La campaña seguirá firme como si nada hubiera pasado, dicen en Gobierno. No lograron, como querían, que Rovira hable “en on” para desligarlos de los trascendidos de su círculo contra Milei y Santiago Caputo. Y admiten que Silvia Lospennato, una de las impulsoras originales de Ficha Limpia, logró, al menos, mayor llegada al electorado. Pero no se muestran inquietos y descartan una mejora sustancial de los amarillos en la Ciudad.

Los números siguen dándoles a Adorni peleando cabeza a cabeza con Leandro Santoro, de Es Ahora Buenos Aires. A Lospennato muy dañada por Horacio Rodríguez Larreta. Y, convenientemente, a Ramiro Marra, que podría perjudicar a los violetas, muy abajo, en tres puntos. A pesar de que en el entorno del fundador libertario -que fue obligado a jugar por fuera por Karina Milei- no se ven reflejados en esos guarismos y dien que las encuestas “serias” indican que obtendrán entre 8 y 12 puntos.

En el marco de la discusión por ficha limpia, en Balcarce 50 están confiados en que que la diferenciación de Mauricio Macri no los perjudica; o al menos, no tanto como al PRO. “Les cuesta más a ellos no acompañarnos a nosotros, que a nosotros desprendernos de ellos”, deslizó un funcionario con acceso a sondeos de opinión.

Karina Milei

Karina Milei no figura en un punto alto en ninguna de esas mediciones; pero a pesar de todo, después de mantenerse en un segundo plano durante el grueso de la campaña, en la anteúltima semana levantó el perfil. Dio su primera entrevista a un programa de TV, en A24, donde marcó que ella había sido la impulsora de la afiliación de Patricia Bullrich - uno de los hechos significativos en la carrera hacia el 18 de mayo-. Antes, había encabezado algunas actividades de menor monta que, sin embargo, fueron resaltadas en las cuentas de redes la Casa Rosada, a pesar de que se utilizan sólo para grandes fechas, acciones o discursos.

Las más recientes fueron su participación en la “Jornada Didáctica por los Animales en el Museo de la Casa Rosada” y un acto en homenaje a la agrupación “Perros de Guerra en Malvinas” junto al Ministro de Defensa, Luis Petri. En las tres, incluida la entrevista, se mostró con distintos canes. En Gobierno dicen que esas llamativas apariciones no fueron planeadas en conjunto con un objetivo estratégico, y que simplemente “tuvo ganas” de realizar y comunicar esos actos. Insisten en que no tiene planes de candidatearse en los comicios nacionales con vistas a una pelea por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en 2027, como se especula.

Karina Milei y Federico Sturzenegger

Por lo pronto, la agenda de esta semana ya está completa. Dedicaron el último fin de semana de campaña al proselitismo tradicional, a pesar de que Adorni quería evitarlo a toda costa. Hicieron juntos otra visita barrial con Milei, esta vez a Belgrano, el viernes a última hora. Y recorrieron con los ministros más destacados varios barrios, el sábado. Entre el lunes y el martes, Adorni planea hacer una especie de juego online, para explotar su costado “gamer” y congraciarse con el público joven. Y el cierre de campaña será el miércoles por la tarde, en Barrancas de Belgrano. Antes, al mediodía, Adorni confirmó que participará del almuerzo en el Rotary, antes de darle clausura a la carrera por la tarde-noche junto al Presidente.

Es posible que esa sea la última acción vinculada a una elección crucial de parte de Milei, que no pudo escapar a la misa de entronación del nuevo papa, programada para el mismo día de los comicios.

El jueves será el cierre del PRO, que en tanto oficialismo se reservó el último minuto. Pero en Gobierno no descartan encarar algún tipo de actividad para robarle protagonismo a Macri. Aún juegan al misterio con ese round final.