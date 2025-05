El crudo relato de la esposa del gendarme secuestrado por el régimen de Maduro

La desesperación de la esposa de Nahuel Gallo y el flagelo que atraviesa como ciudadana venezolana (Infobae en Vivo)

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, habló esta mañana vía zoom en Infobae en Vivo y expresó con lágrimas en los ojos todo el dolor y tristeza por no tener información de su esposo desde hace cinco meses.

“El día de ayer Nahuel cumplió 34 años, en un escenario que nosotros nunca nos imaginamos ni quisimos que pasara. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna información oficial, más allá de todas las diligencias que yo hice con mi mamá“, le contó al panel del programa.

María Alexandra Gómez relató el calvario que vive en Venezuela, desde el secuestro de su marido (Infobae en Vivo)

Con respecto al asesoramiento letrado, Gómez ratificó que cuenta con la ayuda de abogados de organizaciones como el Foro Penal, que la acompaña. “Hice todo lo que corresponde como su pareja, madre de su hijo y la persona que, como dos adultos, decidieron estar juntos”. expresó.

La mujer explicó, mientras mostraba los papeles a cámara que, desde el 6 de febrero, ingresaron documentos sobre el caso al Ministerio Público Fiscal, como así también le dirigió cartas al Defensor del Pueblo (Alfredo José Ruiz Angulo) y otra directamente al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, entregada el 30 de abril.

La última imagen de Nahuel Gallo que se conoce, caminando por una pista deportiva

Y prosiguió con su calvario: “La semana pasada fui al Ministerio de Servicios Penitenciarios y hablé con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La respuesta que recibo es: ´Esto es delicado y que hay que tener paciencia porque Nahuel está siendo investigado´”.

Según ella, cumpliéndose los lapsos procesales, Nahuel todavía no tiene ninguna causa penal abierta, no está registrado, no tiene acceso ni siquiera a una defensa. ”Ya agoté todas las vías legales acá en Venezuela, todo, ahora lo dejo en manos de la diplomacia, de lo que se tiene que hacer. Estamos pensando que vuelva sano y salvo porque es lo único que yo he querido".

Y durante el relato se quebró al aire. “Lo amo a Nahuel, lo amo, lo quiero, es el padre de mi hijo, es la persona con que yo soñaba disfrutar en Puerto la Cruz. No era mentira que Nahuel soñaba con venir, diciéndome: ´Amor, quiero ir a Venezuela´. Para mí es doloroso, obviamente, porque yo fui quien le dijo que viniera, pero nunca lo obligué”.

Gómez mostró con dolor cada uno de los documentos y cartas que presentó ante las autoridades venezolanas, sin respuesta alguna (Infobae en Vivo)

La mujer cree que, ante esta decisión de que él viaje, “lastimosamente nos equivocamos y acepto mi responsabilidad”. Aunque aclaró, desesperada: “No tengo la culpa de lo que está pasando, nunca vi venir esta pesadilla, nunca le haría mal”.

Como súplica, María Alexandra confía en que desde Argentina se esté trabajando con celeridad para la pronta liberación del gendarme secuestrado. ”Yo veo una luz al final del túnel, han sido cinco meses oscurísimos, en Venezuela tengo las manos atadas porque tampoco puedo decir lo que pienso y opino”, destacó acerca de lo que padecen los ciudadanos bajo la dictadura de Maduro.

Y dejó un deseo final: “Confío en que Nahuel va a estar pronto en su casa, que va a abrazar a su hijo, que va a ver a su familia y que va a estar con todos sus amigos porque así es Nahuel, amiguero, una persona muy amable y estoy segura que pronto lo tendremos en Argentina”.

