Grabois presentó “Argentina Humana” en la Feria del Libro: “Vamos a ir como una locomotora por todo lo que nos sacaron”

“Este es un libro de combate para dar la batalla frente a un gobierno criminal”. Esa fue la frase elegida por el dirigente social y político Juan Grabois para presentar “Argentina Humana” en la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “Imaginemos un país de todos para todos, basado en métodos constructivos, visiones colectivas y experiencias reales, y en nuestras múltiples fortalezas como sociedad”, plantea el abogado en su nueva publicación que ya lleva agotada tres ediciones.

“Vamos a ir como una locomotora por todo lo que nos sacaron”, anunció el precandidato presidencial de Unión por la Patria. “El fin último de nuestro programa (de gobierno) es generar las condiciones para que los pobres de la patria y la clase media tengan de nuevo la felicidad”. El evento se realizó ayer. Contó con la participación de la productora y periodista Galia Moldavsky, y se desarrolló entre aplausos en una abarrotada Sala José Hernández, la más grande del predio ferial de Palermo de La Rural. Grabois utilizó uno de los intercambios de ideas con Moldavsky para opinar sobre lLa frustración e incertidumbre que se expresan en una creciente insatisfacción con la democracia y un cuestionamiento del papel del Estado, canalizados con éxito por las nuevas derechas”, interpretó.

“A partir de la premisa de que otra Argentina es posible”, Juan Grabois propuso “sublimar la bronca, amasar la esperanza y recuperar el gobierno”. El autor, que ya lanzó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, utilizó el auditorio para repasar su “programa de gobierno” el cual se financiaría con distribución de la riqueza. Según el abogado “para el primer plan quinquenal alcanza con ajustar cuentas con la oligarquía local, las cien familias de garcas de acá, que paguen los impuestos, no más que eso”, expresó sin eufemismo. Y abundó: “Si no pagan los impuestos van a tener el mismo tratamiento que le dan a la gente en situación de calle. Y eso no es patoterismo, es justicia. Es decir, cumplan con la ley como pretenden que los demás la cumplan”.

El referente del Frente Patria Grande definió la Argentina actual como una “plutocracia, el gobierno descarado de los más ricos, que antes se escondían detrás de sus políticos”. En ese punto, Grabois utilizó una figura de la serie El Eternauta -protagonizada por Ricardo Darín-pata avanzar en su idea: “Están los cascarudos, están los malos y están los ellos. Los cascarudos son los cipayos, a esos los aplastamos, no hay problema. Los malos son los que manejan a los cascarudos, vendría a ser la plutocracia”. Ante la pregunta de ¿cuál es la estrategia para poder enfrentar esos poderes supranacionales?, respondió que “para poder cumplir nuestro programa político, tenemos que enfrentar a la oligarquía local, tenemos que resolver el tema con las cien familias de garcas que hay acá”.

Para el dirigente y abogado “el problema de la distribución de la riqueza no es un problema de pacto empresarial, es un problema de poder”. Y explicó: “Cuando las cosas estén en su lugar, nosotros no queremos joderle la vida a nadie, pero tampoco queremos que la mafia inmobiliaria esclavice a la gente con los alquileres, que nos afanen el litio, que nos afanen todo y no quede nada para el pueblo. Al tema del poder no hay que tenerle miedo” enfatizó Grabois y agregó: “Si (Javier) Milei pudo sacar los DNU que sacó, a mí no me va a temblar el pulso para sacar los DNU que pienso sacar. Las formas hermano, ustedes las rompieron, ahora a aguantar el parche porque nosotros vamos a ir como una locomotora por todo lo que nos sacaron”. En esa misma línea, Grabois hizo referencia a La Rural a la vez que señalaba con las manos la sala en la cual disertaba: “Esto no es de La Rural, esto es territorio de todo el pueblo argentino, que se robó la oligarquía y lo vamos a recuperar”, y propuso haciendo referencia al natalicio de Evita: “Tenemos una misión entre tantas que es que este lugar -por el predio de La Rural- sea un hospital de niños, sea un lugar de rehabilitación, sea un lugar para sus descamisados y yo les aseguro que cuando asumamos en el poder, los vamos a sacar a patadas”.

Para cerrar la presentación de su libro, publicado por la editorial Sudamericana-Penguin Random House, anunció: “Milei es un accidente en la historia, lo vamos a sacar. Probablemente lo metamos preso con la causa Libra. Hasta incluso por ahí lo vayamos a visitar porque nosotros somos humanos”.