Contrapunto entre Kicillof y Frigerio por críticas al gobierno de Milei durante una cumbre de gobernadores

Un evento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná fue escenario de un cruce entre Kicillof y Frigerio. El motivo del debate fueron las políticas que implementa el Gobierno nacional, principalmente las de apertura.

El mandatario bonaerense cuestionó las medidas de apertura del comercio exterior del gobierno nacional por no proteger la industria, el trabajo y la producción nacional. Eso -sostuvo- va a contramano de lo que hace el mundo.

“Me comprometí a no ser demasiado polémico”, abrió el mandatario bonaerense, el primero en la lista tras la bienvenida que dio Ignacio Lamothe, titular del CFI. Sin embargo, casi de inmediato sostuvo que Argentina requiere de una discusión sobre la orientación del desarrollo y su matriz productiva en este contexto mundial al que caracterizó como “incierto, inesperado y novedoso”.

“Esto se resuelve de manera federal. Cualquier otra búsqueda será un fracaso y no una solución”, agregó el referente opositor.

Luego, Kicillof recordó que hace 20 años el consenso mundial era la globalización y la apertura de mercados para incrementar la circulación de bienes y servicios más allá de las fronteras. Y marcó que eso cambió con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU.

La principal política exterior del gobierno norteamericano pasó a ser “proteger la industria con aranceles. Estamos ante un cambio de paradigma”, definió. Luego, señaló que eso se transformó en un “factor común en todos los países del mundo, menos la Argentina”.

Contrastó que mientras los Estados Unidos buscan “defender la industria y el trabajo nacional”, y para ello incluso “rompe los principios de la OMC (organización mundial del comercio) a fin de reindustrializar tras la desindustrialización por la relocalización mundial en oriente, principalmente en China”, nuestro país “está buscando acuerdos de libre comercio” cuando “el clima que se respira es defendamos lo nuestro”.

Kicillof manifestó además que, en los últimos tiempos, se han cerrado 13 mil industrias y se perdieron 440 mil puestos de trabajo. “Destruir no puede ser la idea de nadie. Hay una luz roja: el daño por la política de no cuidado” de la producción, el trabajo y las empresas. Por eso el gobierno nacional no tiene en su agenda estas palabras”, puntualizó. También criticó que se esté abriendo el mercado nacional “al dumping en medio de una guerra comercial”.

“Los consensos no son universales. Hay dilemas que deberíamos revisar de nuevo”, sostuvo. Entre ellos, ubicó si Argentina “tiene que ser un país primario o industrializado. No creo en eso. Tiene que ser las dos cosas. Y también minero”, expresó.

El otro dilema es “Estado o mercado. El Gobierno nacional dice todo mercado. Acá (por la cumbre del CFI) estamos discutiendo planificación. Los Estados tenemos la obligación de planificar” y no permanecer siempre en la coyuntura.

El que recogió el guante fue el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien marcó que Argentina seguía siendo, a pesar de los discursos, uno de los países más cerrados del mundo por su bajo nivel de comercio exterior. Esto se mide -detalló- sumando exportaciones e importaciones y su impacto en el PBI.

La idea no era armar una cumbre de gobernadores antigobierno. Por eso, a su vez, el mandatario entrerriano pidió prudencia antes de cuestionar el modo de gobernar. “Tenemos que ser muy humildes, sobre todo aquellos que, como yo, hemos tenido altas responsabilidades en distintas oportunidades. El nivel de complejidad de los problemas de la Argentina debe evitar creernos que tenemos la precisa, que podemos señalar con el dedo lo que está bien y mal. Lo hemos comprobado cuando nos ha tocado el deber de gobernar, es muy difícil”.

Incluso, Frigerio parafraseó a Kicillof: “Como dijo Axel, verdades contundentes en el pasado de repente se transforman en otros paradigmas. Hoy el mundo se está cerrando. Pero a pesar de eso, Argentina sigue siendo uno de los más cerrados en términos de comercio exterior”.

Además de ellos, hicieron uso de la palabra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el de la Pampa, Sergio Zilioto y el de Chubut, Ignacio Torres.

La tónica central pasó por no rehuir la discusión fiscal que propone el gobierno nacional, pero a la vez reclamar por infraestructura logística y de obras que las provincias necesitan para mejorar su competitividad.