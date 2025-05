Elecciones Jujuy 2025: quiénes son los principales candidatos a diputados

Las elecciones en Jujuy serán el 11 de mayo, el mismo día de los comicios provinciales en Salta, San Luis y Chaco.

El domingo 11 de mayo se celebrarán las elecciones locales en Jujuy, donde se renovará parte de la Legislatura provincial, coincidiendo con las fechas establecidas para Salta, Chaco y San Luis.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, había anunciado a finales de enero de este año que la provincia decidió desdoblar sus elecciones, por lo que los comicios legislativos provinciales se llevarán a cabo por un lado, y las elecciones nacionales, por otro.

Según el Tribunal Electoral Permanente de la provincia, los jujeños tendrán la oportunidad de votar en las elecciones provinciales para elegir a 24 diputados provinciales titulares, 10 suplentes, 288 concejales y representantes de comisiones municipales.

Cuáles son las listas que se presentan

Frente Jujuy Crece (Lista 502)

Frente Justicialista (Lista 505)

Frente Primero Jujuy (Lista 528)

La Libertad Avanza Jujuy (Lista 135)

Frente Amplio (Lista 511)

Frente Somos Más (Lista 508)

Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (Lista 503)

Frente por un Nuevo Jujuy (Lista 506)

Frente Unir Liberal (Lista 509)

Transformación Libertaria Jujuy (Lista 510)

Frente de los Trabajadores Jujeños (Lista 504)

Frente Confiar en Jujuy (Lista 507)

Los principales candidatos para las elecciones Jujuy 2025

Adriano Morone

El presidente de la Juventud Radical, elegido a fines de 2023, encabeza la lista oficialista del Frente Jujuy Crece. Morone irá por su reelección, al igual que Gisel Bravo y Omar Gutiérrez. Estarán seguidos de María Teresa Agostini, Mario Humberto Lobo, Alejandra Mollón, Luciano Angelini (que también busca renovar su banca), Yael Nicolás Navarro y Mario Nallar.

Noemí Elizabeth Isasmendi

Noemí Elizabeth Isasmendi, candidata por Frente Justicialista

La ex directora de ANSES Jujuy y ex constituyente encabeza la lista del Frente Justicialista. Le siguen Juan Manuel Soler, que fue concejal en Palpalá; Daniela Vélez, legisladora cuyo mandato finaliza este año, afín al histórico dirigente Rubén Rivarola; Nilson Ortega, ex intendente de Monterrico, también afín del sector Rivarola; Patricia Gutiérrez, presidenta del Concejo Deliberante de Libertador general San Martín.

Santiago Seillant

Santiago Seillant, candidato por Frente por un Nuevo Jujuy

El Frente Por un Nuevo Jujuy, que reúne a comunidades indígenas, sectores gremiales y sociales, surgió como resultado de la lucha del jujeñazo en 2023. En las elecciones, la lista de candidatos a diputados provinciales en primer término está encabezada por Santiago Seillant, seguido por Mariana Vargas, Sergio Flores, Eva Díaz y Walter Méndez.

Kevin Ballesty

Kevin Ballesty, candidato a diputados de La Libertad Avanza

Los candidatos a diputados provinciales por La Libertad Avanza incluyen a Kevin Bellesty, abogado de la administración pública durante el gobierno de Gerardo Morales; Fernanda Checa, Emiliano Pérez Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Paternó, ex funcionario del fellnerismo y actual funcionario nacional; Laura Tomé Gámez, Federico Canedi, Silvina Tuma, Agustín Acosta Alzogaray, Tania Abigail Sulca, Roque Pereyra, Agustina Rodríguez, Gonzalo Rodríguez e Inés Quispe.

René Casas

René Casas, candidato por Frente Confiar Jujuy

El Frente Confiar Jujuy presentó como candidatos a diputados provinciales a Vicente Casas, ex juez federal; Gabriela Cabezas, docente; José Balut; Aurora Choque, de la comunidad indígena de Coranzuli; y Gustavo Ontiveros.

Diego Palmieri

Diego Palmieri, candidato por el Frente Amplio

El Frente Amplio postuló como candidatos a diputados a Diego Palmieri, María Eugenia García y Mariano Iturbe. Palmieri destacó que el frente tiene listas en las 66 localidades de la provincia y que, además, lleva colectoras en algunas localidades como Ledesma, Caimancito, Calilegua y Caspalá.

Alejandro Vilca

Alejandro Vilca, candidato del Frente de Izquierda (Foto: Franco Fafasuli)

El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, compuesto por tres partidos, presentó como candidatos a diputados provinciales al diputado nacional Alejandro Vilca, seguido por Lamia Debbo, estudiante y referente de Pan y Rosas, y Julio Mamaní, concejal de Palpalá y referente de los trabajadores de Altos Hornos Zapla.

Graciela Carrasco

Graciela Carrasco, candidata del Frente Primero Jujuy

En el Frente Primero Jujuy, la lista de candidatos a diputados está compuesta por Graciela Carrasco, Joaquín Solís, Mariela Ríos, Carlos Moya y Silvina Salina.

El referente de este espacio, Carlos Haquim, quien anteriormente acompañó a Gerardo Morales, busca ahora diferenciarse del oficialismo.

Carlos De Aparici

Carlos De Aparici, candidato del Frente Somos Más

El Frente Somos Más, liderado por la senadora nacional Carolina Moisés, postuló a Carlos De Aparici, exconstituyente; Marina Vilte, abogada y militante de la diversidad; Sergio Juárez, dirigente gremial; Mariela Ferreyra, exdiputada; Rodrigo Viviani, Silvia Valdiviezo y Mario Vega.

Santiago Hamud

El Frente de los Trabajadores Jujeños presentó a Santiago Hamud como candidato

El Frente de los Trabajadores Jujeños presentó como candidatos a diputados provinciales a Santiago Hamud, Alejandra Rojas, Alfio Santa Cruz, Romina López y Fátima Herrera.

Hamud, quien es secretario general de la CTA Autónoma de Jujuy, destacó que han presentado listas en 60 localidades. “Este espacio está conformado por varios sindicatos y jóvenes que se están animando a hacer política, porque la sociedad demanda gente nueva”, expresó.

Osvaldo Attie

Osvaldo Attie, del Frente Unir Liberal

El Frente Unir Liberal presentó como candidatos a diputados provinciales a Osvaldo Attie, Alicia Álvarez, Daniel Macías, Yanina Figueredo y Héctor Espinoza.

Rubén Sánchez

Rubén Sánchez del Frente Transfomación Libertaria

El Frente Transformación Libertaria, liderado por Rubén Sánchez, encabeza la lista de diputados provinciales junto a Elisa Solís y Julio Flores, presidente del Partido Libertario Jujuy.